Gruppo editoriale Cairo-Rcs si conferma terzo media player digitale in Italia

Corriere della Sera primo quotidiano italiano, in edicola e online. La testata presenta i nuovi canali “Cinema & Serie tv” e “Corriere Milano”. Siglata una partnership esclusiva con Financial Times per gli abbonati

Ottimi notizie dal mondo digital per il Corriere della Sera e tutto il gruppo Cairo-RCS che, in base alle rilevazioni Audiweb, nel mese di marzo 2021, si posizionano rispettivamente come primo sito di informazione italiano, con 32,4 milioni di utenti unici mensili, e terzo operatore sul mercato internet con 34,5 milioni di utenti unici mensili complessivi a livello di gruppo editoriale, entrambi preceduti solo dalle grandi piattaforme OTT. “Questi dati di marzo confermano la leadership assoluta di Corriere della Sera, primo quotidiano di informazione italiano anche in edicola, e, per il secondo anno consecutivo, di tutto il nostro gruppo editoriale - afferma Urbano Cairo, Presidente di Cairo Communication e RCS MediaGroup -. Un importante riconoscimento all’autorevolezza di tutte le nostre testate e di La7. I nuovi canali di corriere.it e l’opportunità offerta agli abbonati di Corriere della Sera, grazie alla partnership esclusiva con Financial Times, ne sono ulteriore dimostrazione”.

Raccontare la Lombardia che cambia

Si arricchisce infatti l’offerta digitale di Corriere della Sera: con i nuovi canali Cinema & Serie tv e Corriere Milano su corriere.it e con l’esclusiva possibilità per i lettori di sottoscrivere un abbonamento gratuito di tre mesi al Financial Times. In Corriere Milano, rinnovate home page e sezioni, Lombardia, che apre alla cronaca del territorio e sull’operato della Regione, ed Economia, con la città raccontata attraverso i suoi traguardi economici e progettuali, oltre alle informazioni di servizio. Grande attenzione, anche sui social, a tutto ciò che accade in città: dalla vita politica, con l’intero percorso che porterà alle elezioni amministrative, agli appuntamenti ludico-culturali selezionati da ViviMilano. Debuttano infine la sezione dedicata alle previsioni de ilmeteo.it e la newsletter di Corriere Milano, dal titolo “Le cinque giornate di Milano”, con le migliori firme della testata. “Cinema & Serie Tv” è invece il nuovo canale di corriere.it, che si affianca al già apprezzato “Spettacoli”, sul meglio dell’offerta cinematografica e televisiva, in chiaro e on demand. Con anteprime, focus, approfondimenti, rubriche con i suggerimenti delle firme del quotidiano, come Arianna Ascione, Paolo Baldini, Giacomo Fasola, Filippo Mazzarella, Paolo Mereghetti, Maurizio Porro. In partnership con Financial Times, Corriere della Sera offre inoltre ai suoi lettori un ulteriore sguardo alla scena internazionale: abbonandosi a “Tutto+”, a 119,99 euro all’anno, potranno accedere all’edizione digitale e al sito di Corriere e, per tre mesi, alla “Premium Digital” dell’autorevole quotidiano britannico.