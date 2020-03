BFCmedia: esercizio 2019 in crescita per ricavi, ebitda e utile netto; rafforzate le attività tra stampa, tv, digital, eventi, servizi e formazione

HOME - media

La società presieduta da Denis Masetti mette a segno risultati positivi su tutti gli indicatori rispetto al 2018 e punta sulla gara dell’MPAAF per la trasmissione delle corse di cavalli

Ricavi in crescita del 43,2%, ebitda incrementato del 28,8% e utile netto in forte aumento: questi le principali evidenze registrate da Blue Financial Communication SpA (BFCmedia), digital e media company quotata all’AIM di Milano di cui è presidente Denis Masetti, nell’esercizio 2019 confrontato con il 2018. Il bilancio consolidato è stato redatto sulla base dei bilanci d’esercizio chiusi al 31/12/2019 delle società Investment & Trading Events Srl, BFC Space Srl, Gooruf Ltd di Londra e Gooruf Asia Ltd di Hong Kong, rientranti nel perimetro di consolidamento.

Il conto economico

I ricavi totali consolidati ammontano a 8,14 milioni di euro e si attestano, dopo le riduzioni dei proventi straordinari, a 7,84 milioni, registrando un incremento del 43,2% rispetto ai 5,47 milioni del 2018. L’ebitda consolidato è pari a 923.128 euro (+28,8% rispetto ai 716.982 euro del 2018), corrispondente a un ebitda margin dell’11,8%. L’utile netto consolidato è di 186.761 euro (contro l’utile di 45.237 euro nel 2018). Il patrimonio netto consolidato è pari a 2,081 milioni di euro e la posizione finanziaria netta consolidata ammonta a 912.861 euro.

La capogruppo

La capogruppo Blue Financial Communication S.p.A. registra ricavi per 6,44 milioni di euro, in forte crescita rispetto ai 4,629 milioni di euro del 2018 (+39%). Anche l’ebitda è passato da 511.923 euro a 896.505 euro registrando un incremento del 75%. L’utile netto è stato di 263.075 euro contro i 35.680 dell’anno 2018. Il patrimonio netto risulta pari a 2,086 milioni di euro mentre la posizione finanziaria netta è pari a 1,04 milioni di euro a fronte di disponibilità liquide per circa 0,5 milioni di euro e debiti finanziari per circa 1,5 milioni di euro. Il consiglio di amministrazione ha deliberato di proporre all’assemblea degli azionisti di destinare utili di esercizio, pari a 263.075 euro, a riserva legale nella misura di 13.154 euro mentre 249.921 euro saranno destinati a riserva straordinaria.

Attività nel 2019

Nel 2019 si sono consolidate e sono cresciute varie aree di attività del gruppo BFCmedia, in linea con gli obiettivi del piano quinquennale presentato al mercato. BFCmedia conta tre sedi a Milano, Londra, Hong Kong; 50 giornalisti, 5 magazine (Forbes, Bluerating, Private, Asset, Cosmo) con oltre 120 pagine pubblicitarie al mese. Otto siti web verticali con oltre un milione di visitatori unici e oltre 3 milioni di pagine mensili, 230.000 iscritti ai siti e 20 newsletter settimanali; 220.000 follower nei vari social network; 25 format BFCvideo con oltre 600 produzioni originali per i canali Sky, TivuSat e BFCvideo; 32 eventi ForbesLIVE e oltre 100 corsi di formazione online, convegni e fiere. Il fatturato è diversificato e originato da oltre 400 clienti attivi, per il 58% da pubblicità sui magazine, per il 15% dalla componente digital, per il 20% da eventi e formazione e per il restante 7% dal settore video.

Le diverse aree di attività

Per quanto riguarda l’area magazine, Forbes si posiziona come il brand di riferimento per la business community nel mondo e in Italia e così per i rispettivi ambiti i mensili Bluerating (per il mondo dei consulenti e dei distributori di servizi finanziari), Asset (per il mondo dell’asset management) e Private (per il mondo del private banking). Nell’area digital, il sito Forbes.it ha superato un milione di utenti unici ogni mese, e con oltre 200.000 follower in crescita. All’offerta si aggiungono i verticali Bluerating.com e Finanzaoperativa.com. Il social network della consulenza e dell’informazione finanziaria Gooruf nel maggio 2019 ha emesso il suo token GoorufCoin e a giugno le attività asiatiche sono passate sotto il controllo della società di Londra Gooruf LTD. Il 9 luglio 2019 BFCmedia ha acquisito il 50,01% di Gruppo B Editore cui fanno capo i mensili Le Stelle e Orione, con l’obiettivo di sviluppare una nuova linea di business verticale legata al crescente interesse per l’industria della new space economy. Il progetto prevede anche il lancio di un satellite con un telescopio da mettere a disposizione degli appassionati, che verrà presentato entro l’anno in corso. In questo ambito lo scorso ottobre è stato lanciato il nuovo magazine mensile Cosmo (nato dalla fusione di Le Stelle e Orione) e messo online il nuovo sito www.BFCspace.com. Infine dal 12 giugno è in onda il nuovo canale BFC su Sky e TivùSat, che vanta accordi con Euronews, Bloomberg Tv, Askanews, Tatatu, Facebook. Nel mese di agosto scorso sono state avviate le prime produzioni di BFC voice, mentre BLUEadvisor, la piattaforma di servizi on demand per i consulenti finanziari è stata arricchita con nuove funzioni. Nel corso del primo semestre si sono attivati accordi per la sezione academy e si sono tenuti oltre 100 tra corsi in aula, webinar e road show. Nel quarto trimestre è iniziato il primo Master in Corporate Social Responsability Management. Il database dell’area formazione è di oltre 30.000 unità.

Progetti 2020

Nel corso dei primi mesi del 2020 BFCmedia ha acquisito e ristrutturato nuovi uffici in via Melchiorre Gioia 55/b a Milano. Il 10 marzo 2020 ha presentato la domanda di partecipazione al bando di gara indetta dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per il “Servizio di raccolta, elaborazione e diffusione del segnale televisivo originato dalle riprese delle corse negli ippodromi italiani e stranieri e servizi annessi” del valore complessivo a base d’asta pari a 54,99 milioni di euro IVA esclusa. La diffusione del coronavirus ha tuttavia condizionato l’attività legata agli eventi, che sono stati posticipati alla seconda parte dell’anno; gli effetti si sentiranno nella prossima semestrale.