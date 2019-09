Rai Pubblicità: autunno, al via l’offerta tematica cross mediale tra fiction, intrattenimento, cultura e news

HOME - media

La concessionaria guidata da Gian Paolo Tagliavia propone pianificazioni su tv, radio e digital e punta sui contenuti, organizzati per macro aree, valorizzando anche social media e YouTube

Con l’avvio della stagione autunnale si concretizza la nuova politica commerciale di Rai Pubblicità che punta su un’offerta tematica cross mediale su televisione, radio e piattaforme digitali, come anticipato dalla concessionaria Rai guidata da Gian Paolo Tagliavia lo scorso luglio. I listini si apprezzano del 5% sulle reti generaliste, mentre sui canali specializzati rimangono in linea rispetto alla stagione precedente. Sul fronte della fiction la concessionaria Rai è in grado di schierare capisaldi come “Il commissario Montalbano”, riproponendo nove puntate tra cui le prime restaurate, a 20 anni dalla messa in onda. La serie interpretata da Luca Zingaretti viene fruita non solo su Rai1 ma anche su RaiPlay, sul canale Rai di YouTube e sui social. La scorsa primavera ha generato un ascolto medio di quasi 5,5 milioni di persone con uno share del 24%. Stessa offerta interessa “La strada di casa”, con Alessio Boni, giunta alla seconda stagione. La prima, nel 2017, ha avuto oltre 5,7 milioni di spettatori e lo share del 23,4%. Su Rai1 va in onda anche “Un passo dal cielo”, con Daniele Liotti, quinta stagione; la quarta, trasmessa nel 2017, aveva superato i 5,2 milioni di spettatori e aveva fatto uno share del 22,6%. Torna anche “I Medici”, con la terza serie, che lo scorso autunno aveva totalizzato quasi 4,2 milioni di spettatori con il 17,8%. Le “chicche” di Rai2 sono “Rocco Schiavone”, quasi 3 milioni di ascoltatori medi l’anno scorso e il 12% di share, e la novità “Volevo fare la rockstar”.

Molte le novità anche per Rai1: “Imma Tataranni”, “Angela” con Vanessa Incontrada; “Ognuno è perfetto” con Cristiana Capotondi; “Pezzi unici” con Sergio Castellitto e Giorgio Panariello; il biopic di Nilde Iotti con Anna Foglietta; “Piazza Fontana. Io ricordo” con Giovanna Mezzogiorno; “I ragazzi dello Zecchino d’Oro”. Anche Rai Radio è interessata da un’offerta legata alla fiction, con programmi come “Mangiafuoco sono io” (Radio1), “Prendila così” (Radio2), e “Ad alta voce”(Radio3). Ci sono prodotti pensati esclusivamente per YouTube come “Vita” e “Riccione”. Anche il cinema fa parte di questa offerta “fiction”, proposto come mezzo “on demand con contatti certificati, formati lunghi, creatività ad hoc, geolocalizzazione, touch point sul territorio, sinergie con altre piattaforme Rai.

Intrattenimento per tutti

Approccio trasversale, inclusività e coinvolgimento caratterizzano l’offerta Rai di intrattenimento, che punta su “Tale e quale show”, per cui è confermata la conduzione di Carlo Conti, che nella scorsa edizione 2018-2019 ha avuto un ascolto medio di oltre 4,3 milioni di spettatori con il 21,5% di share. Rai1, RaiPlay, YouTube e social sono le occasioni di visibilità. Fa parte dell’offerta anche “Sanremo giovani”, fruibile anche su Rai Radio2. Torna su Rai2 “Il tempo che fa” con anteprima e prima serata, che la scorsa stagione ha fatto un ascolto medio di oltre 3,2 milioni di ascoltatori (14,8%). Stefano De Martino è il nuovo conduttore di “Stasera tutto è possibile”, che con la edizione 2018 con Amadeus ha fatto quasi 1,8 milioni di spettatori (8%) su Rai2. Sempre su Rai2 torna “Il Collegio” che quest’anno presenta una novità, Simona Ventura in qualità di voce narrante e conduttrice di un talk show che segue la puntata. Su Rai3 torna “A raccontare comincia tu”, con Raffaella Carrà. Le novità: su Rai1 arrivano Gigi d’Alessio e Vanessa Incontrada con “Vent’anno che siamo italiani”, Mara Venier con “La porta dei sogni” ed Enrico Ruggeri con “Una vita da cantare”, insieme a Bianca Guaccero. Su Rai2, Giovanni Veronesi propone “Maledetti amici miei”; arrivano anche Vincenzo Salemme con “Salemme in scena” e Serena Dandini con “Assemblea generale”. Anche i programmi di Radio2 fanno parte dell’offerta.

News e cultura

L’offerta dedicata all’informazione e all’approfondimento riguarda Rai3 principalmente con i programmi “Report”, condotto da Sigfrido Ranucci, e “Chi l’ha visto con Federica Sciarelli, visibili sulla rete e su RaiPlay. L’offerta include anche la radio con alcuni programmi a target come i GR delle tre emittenti Rai, “Radio anch’io”, “Zapping” e infine il canale Isoradio. L’offerta legata invece alla cultura si articola anche su alcune reti dedicate come Rai5, Rai Storia e Rai Cultura per quanto riguarda la tv. La radio “schiera” Radio3, Radio Live, Radio Classica e Radio Techeté. Il digital, RaiPlay, RaiPlayRadio, YouTube e social. I programmi dell’offerta sono “Ulisse” per Rai1 con Alberto Angela, 3,9 milioni di spettatori (19,8%) nell’autunno 2018; e “Il borgo dei borghi”, condotto da Camila Raznovich che nel novembre dell’anno scorso aveva collezionato 1,2 milioni di spettatori (6,2%) su Rai2. Corrado Augias torna su Rai3 in seconda serata con “Città segrete” (1,6 milioni, 8,6% a dicembre 2018).