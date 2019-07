Poligrafici Editoriale: ricavi e raccolta in calo nel primo semestre, a ottobre restyling dei quotidiani

HOME - mercato

Il gruppo guidato da Andrea Riffeser Monti ha annunciato la nomina di Agnese Pini alla direttore de La Nazione; Michele Brambilla affianca la direzione editoriale a quella del QN

Poligrafici Editoriale chiude il primo semestre 2019 con ricavi consolidati per 76,2 milioni di euro che si confrontano con i 78,6 milioni dello stesso periodo dell’esercizio precedente. I ricavi pubblicitari nel periodo si attestano a 25,054 milioni di euro, in calo del 2,9% sul 2018, mentre il margine operativo lordo è positivo per 2,2 milioni di euro, in calo rispetto ai 4,2 milioni dei primi sei mesi del 2018. Il risultato netto di periodo è negativo per 2,4 milioni contro i 0,3 milioni nel 1° semestre 2018. L’indebitamento finanziario netto è pari a 26,3 milioni al netto applicazione IFRS 16 contro i 25,2 milioni al 31 dicembre 2018.

Nuovo direttore per La Nazione

Il consiglio di amministrazione del gruppo editoriale guidato da Andrea Riffeser Monti ha nominato Agnese Pini alla direzione de La Nazione, al posto di Francesco Carrassi. La nomina è effettiva dal 1° agosto e contemporaneamente il direttore di QN – Quotidiano Nazionale Michele Brambilla assume anche il ruolo di direttore editoriale di tutte le testate della Poligrafici. A proposito della nomina di Pini, Riffeser ha commentato: “E’ il segno del continuo rinnovamento delle testate del nostro Gruppo. I nostri quotidiani sono fortemente radicati nel territorio e sono storicamente seguiti da un ampio lettorato femminile, che ha apprezzato lo spazio dedicato alle tematiche di maggiore interesse. Dal primo agosto, per la prima volta, la più antica delle nostre testate sarà diretta da una donna che, sono certo, porterà nuova energia e valore aggiunto”. La giornalista, già vice direttore del quotidiano toscano dal giugno scorso, è nata a Carrara nel 1985. Nel 2007 dopo la laurea in lettere moderne inizia a lavorare come collaboratrice nella redazione di Carrara de La Nazione. Nel 2009 lavora in cronaca a Il Giorno, nel 2016 si trasferisce a Siena come vice responsabile della redazione locale de La Nazione e una decina di mesi dopo entra in redazione a Firenze.

Le novità dei prossimi mesi

Tra le novità in vista per i prodotti editoriali c’è il rilancio del QN e delle testate collegate – Il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno - con un restyling grafico che sarà in edicola dal prossimo ottobre. Nel settore digitale sono allo studio ulteriori arricchimenti dei contenuti di informazione, anche con il trasferimento completo di quelli dai giornali cartacei, con l’obiettivo di sviluppare un sistema di paywall. Andrea Riffeser Monti ha smentito e voci sulla presunta vendita del Gruppo: “Siamo stati i primi del mondo editoriale nazionale, oltre dieci anni fa, ad attuare una serie di importanti interventi di riorganizzazione del personale e della produzione industriale che ci hanno permesso di affrontare la crisi finanziaria ed economica mondiale. La riduzione del costo del lavoro è stata conseguita con interventi strutturali e siglando accordi sindacali, nel pieno rispetto dei contratti di lavoro, con il fine di valorizzare le risorse umane interne. Il nostro obiettivo rimane quello di affrontare le sfide del mercato, percorrendo il solco della tradizione che ci ha sempre caratterizzato, continuando ad innovare come abbiamo sempre fatto”.

I ricavi editoriali

Gli andamenti dei ricavi del primo semestre risentono degli andamenti del mercato: flessione del 10,2% dell’adv nei primi cinque mesi dell’anno, riduzione del 9% delle vendite dei quotidiani. I ricavi di vendita dei quotidiani e riviste hanno evidenziato una riduzione del 6,4%. In tale contesto QN Quotidiano Nazionale, fascicolo sinergico di informazione e cronaca nazionale de il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno, si conferma tra i primi quotidiani italiani per copie medie giornaliere vendute in edicola (fonte ADS maggio 2019) e nelle ultime rilevazioni Audipress (I/2019), il secondo giornale generalista cartaceo tra i più letti, con una media giornaliera di 1,9 milioni di lettori. Il QN Quotidiano Nazionale si conferma comunque tra i primi quotidiani italiani per copie medie giornaliere vendute in edicola (fonte ADS maggio 2019) e nelle ultime rilevazioni Audipress I/2019, il secondo giornale generalista cartaceo tra i più letti, con una media giornaliera di 1,9 milioni di lettori. Nell’ottica di valorizzazione dei propri brand, nel corso del restante periodo del 2019, continueranno le iniziative e celebrazioni sul territorio per l’anniversario dei 160 anni del quotidiano La Nazione e dei 20 anni di QN Quotidiano Nazionale che coinvolgeranno i lettori, i clienti pubblicitari e sponsors oltre alle istituzioni locali e nazionali.

Raccolta pubblicitaria

La raccolta pubblicitaria registra nel periodo un decremento complessivo del 2,9%. Sui quotidiani cartacei del Gruppo è complessivamente in calo del 2,7%, con la pubblicità commerciale locale, comprensiva della rubricata finanziaria e di servizio, che evidenzia un -0,2%; mentre la pubblicità commerciale nazionale si attesta a -7,4%. La raccolta pubblicitaria online nazionale e locale, pari a 2,1 milioni di euro, a valori complessivi cala del 5,3%, ma registra un incremento del 4,2% a perimetro omogeneo.

Gli andamenti del Gruppo

Il margine operativo lordo consolidato è positivo per 2,2 milioni (0,9 milioni al netto dell’effetto IFRS 16) rispetto a 4,2 milioni dello stesso periodo del 2018. Il risultato economico del periodo del Gruppo Poligrafici Editoriale, al netto delle imposte, registra una perdita di 2,3 milioni contro un utile di 0,3 milioni dei primi sei mesi del precedente esercizio. L’indebitamento finanziario netto consolidato al 30 giugno 2019, pari a 40,4 milioni (26,3 milioni al netto dell’effetto dell’applicazione IFRS 16), è composto da un debito a breve termine verso le banche e altri finanziatori di 14,6 milioni, un debito per leasing finanziari di 0,1 milioni, un debito per leasing operativi di 14,1 milioni, un debito per mutui di 13,0 milioni e crediti finanziari a lungo verso collegate per 1,4 milioni.

Internet e multimediale

Il sito di informazione nazionale www.quotidiano.net e i correlati siti di informazione locale (inerenti alle testate il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno ed Il Telegrafo), sono stati oggetto di un profondo restyling grafico al fine di adeguarne la fruizione alle più recenti richieste in tema di user experience e migliorare le performance dei dispositivi mobile. Il costante aggiornamento dell’area tecnologica e l’ampliamento dei contenuti hanno portato riscontri positivi sulle performance digitali dei siti riconducibili a Quotidiano.net, che registrano, secondo le ultime rilevazioni di ComScore a maggio 2019, 18,9 milioni di browser unici medi mensili e 110 milioni di pagine viste mese.

Settore stampa per conto terzi

La capacità di stampare i formati più comuni e l’intercambiabilità degli stabilimenti di Bologna, Firenze e Loreto oltre che Milano, pongono la controllata Poligrafici Printing S.p.A. come leader nel centro Italia per la stampa poligrafica con la possibilità di offrire ad altri editori finestre di stampa per i loro quotidiani. L’incremento del fatturato per la stampa conto terzi nel primo semestre del 2019 riflette i risultati delle nuove commesse per la stampa del quotidiano Gazzetta di Parma presso lo stabilimento di Bologna e dei quotidiani la Repubblica (edizione Toscana) ed Il Tirreno presso lo stabilimento di Campi Bisenzio.

Piani per i prossimi mesi

In un contesto di incertezza economica e finanziaria, dove il settore editoriale manifesta ulteriori segnali di criticità, il Gruppo continua a mettere in atto interventi per rendere i costi sempre più efficienti in modo da garantire marginalità e flussi di cassa positivi. Prosegue inoltre lo sviluppo di nuovi prodotti editoriali periodici, in aggiunta a quelli già introdotti nei periodi precedenti quali i mensili Salus e Itinerari, i fascicoli tematici Leonardo da Vinci e il settimanale QN Economia, che hanno l’obiettivo di consolidare la leadership nei propri territori di diffusione, nonché di rafforzare la raccolta pubblicitaria nazionale e locale con nuovi prodotti editoriali verticali. Le previsioni per l’esercizio sono condizionate dall’andamento del settore e dalle incertezze economico-politiche della nostra nazione. Dalle evidenze, ad oggi disponibili, non si prevedono andamenti di mercato significativamente diversi da quelli riscontrati nel periodo in esame. Le efficienze realizzate dal Gruppo lasciano presumere, se non si verificheranno eventi ad oggi non prevedibili, il mantenimento di una marginalità positiva, oltre alla generazione di flussi di cassa.