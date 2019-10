Poligrafici: dopo il 2019 dedicato a Leonardo, il 2020 sarà l’anno del Rinascimento, con allegati ed eventi. SpeeD contiene il calo della raccolta a -3,5%, in arrivo la concessione per un quotidiano del Sud

HOME - media

Le iniziative del Gruppo sull’innovazione legate al genio da Vinci si concluderanno con un altro inserto a novembre, mentre le attività del 2020 prenderanno spunto da Raffaello. Sara Riffeser Monti, che ne è Presidente, conferma la “tenuta” della concessionaria e ne preannuncia gli sviluppi

Una serata, quella di mercoledì scorso, dedicata al genio di Leonardo a conclusione delle iniziative che Il Giorno ha organizzato, insieme alle altre testate del Gruppo Poligrafici - Qn, Il Resto del Carlino e La Nazione - per celebrare i 500 anni dalla morte di da Vinci. Un regalo ai milanesi, cui è stata dedicata l’inedita proiezione di 25 minuti, realizzata da Crossmedia Group, sulla facciata di Palazzo Marino, sede del Comune, in piazza della Scala, replicata per due ore dalle 20:30. Un mix di scienza e arte per raccontare, in capitoli, le invenzioni di Leonardo che hanno rivoluzionato diversi settori: gli studi anatomici e sulle acque, i ritratti di dame di corte, le macchine da guerra, i sistemi idraulici e meccanici, le opere d’arte sacra. A rendere ancora più suggestiva l’iniziativa è stata la tecnica scelta per condensare la vita dell’artista, il videomapping, la proiezione di immagini su superfici reali per ottenere un effetto artistico e movimenti inusuali. Palazzo Marino si è quindi trasformato in una tela. Uno sfondo prestigioso che ha arricchito ulteriormente, con la propria storia, il racconto di Leonardo, artista multidisciplinare come ricordano i sette capitoli che hanno reso omaggio alle sue opere: gli studi anatomici culminati nell’uomo vitruviano, i ritratti femminili, gli studi sulle acque, il musico, le invenzioni l’arte sacra, luce e materia.

L’appuntamento in piazza della Scala è stato preceduto, alle 18, da un incontro a inviti in via Turati, nel Palazzo della Permanente. Il Presidente e A.D. di Monrif Andrea Riffeser Monti, il Direttore del Qn Michele Brambilla e quello de Il Giorno Sandro Neri, hanno incontrato i rappresentanti istituzionali e chi ha supportato le iniziative del progetto che il Giorno, Il Resto del Carlino e La Nazione hanno portato in edicola, regalando ai lettori cinque allegati mensili sulla figura è l’opera di Leonardo.

«Gli speciali di 48 pagine sono stati offerti gratuitamente tra febbraio e giugno e hanno avuto un soddisfacente riscontro anche dal punto di vista dei partner, tra i quali TIM, Leonardo, Confartigianato, e-distribuzione, Snaitech, Enel, Poste Italiane, Alfa Romeo, Terna e le Regioni Toscana e Lombardia – spiega a DailyMedia Sara Riffeser Monti, Presidente di SpeeD, la concessionaria del Gruppo -. Al punto che, il prossimo mese, ne proporremo un sesto dedicato al “Movimento del Cavallo”, alla cui realizzazione ha contribuito la redazione del nostro Cavallo Magazine. Crossmedia Group ha realizzato anche la mostra su “Raffaello 2020” sempre alla Permanente e l’anniversario dei 500 anni della morte di questo artista sarà oggetto l’anno prossimo di un altro ciclo di iniziative editoriali da parte del nostro Gruppo e di un evento di due giorni che stiamo organizzando per giugno, probabilmente a Firenze. Dopo quello dell’innovazione, il tema del prossimo anno sarà quindi quello del “Rinascimento”: prendendo spunto da quello di mezzo millennio fa per parlare delle opportunità di sviluppo culturale ed economico del nostro Paese oggi, anche in una logica di sostenibilità».

Il trend a settembre

Per quanto riguarda invece l’andamento della concessionaria, sempre Sara Riffeser Monti anticipa che i primi 9 mesi, i cui dati ufficiali saranno resi noti a novembre, dovrebbero essere in linea con il progressivo del periodo gennaio-agosto, che ha visto una contrazione del 3,5%, meglio della media del mercato (-10,6% i quotidiani e -15,5% i periodici negli 8 mesi), con la nazionale che vale un terzo delle entrate e con i ricavi da digitale in pari: questo, in attesa anche dei riscontri che avrà il recente rinnovamento grafico di cui hanno beneficiato Qn e i quotidiani del Gruppo. A breve, infine, verrà resa nota l’acquisizione della concessione, sia per la nazionale che per la locale, di un quotidiano del Sud.