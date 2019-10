Il Gruppo Deva presenta il nuovo asset Deva Publisher e lancia la sfida al mercato dell’editoria web

Autore: Redazione - 30/10/2019

Dentsu Aegis Network Italia cambia sede e riunisce in unico building a Milano tutte le sigle del Gruppo

È stata ribattezzata Dentsu House la nuova sede di Dentsu Aegis Network Italia che vede per la prima volta riunite tutte le sue agenzie, in via Benigno Crespi 23, a Milano. Il trasferimento nel nuovo building, iniziato a fine agosto, si è ufficialmente concluso con l’ingresso di The Big Now, l’agenzia creativa del Gruppo guidata da Emanuele Nenna (CEO), Alessia Oggiano, Stefano Pagani e Massimiliano Chiesa acquisita poco più di un anno fa con l’obiettivo di arricchire strategicamente l’offerta in Italia della holding nell’area della creatività e dei contenuti per il digitale. Lavorare in sinergia “I nuovi uffici sono stati progettati per rendere i nostri valori reali. Abbiamo chiesto agli architetti di lavorare attorno alle parole chiave che ci contraddistinguono: collaborazione, flessibilità, sostenibilità, work-life balance e benessere dei nostri collaboratori. Abbiamo creato una serie di spazi per agevolare sia il lavoro individuale che di gruppo, per condividere esperienze, visioni e idee a beneficio dei progetti dei clienti, dell’innovazione e della creatività. Tutte le sigle del Gruppo potranno operare adesso in maniera sinergica e più efficiente”, dichiara Paolo Stucchi, CEO Southern Europe di Dentsu Aegis Network. Media e creatività integrate “È un giorno storico per Dentsu Aegis Network Italia – aggiunge Emanuele Nenna, Ceo di The Big Now –. La nuova sede rispecchia perfettamente la logica di integrare sempre di più media e creatività. La sfida che il nuovo building ci consente di vincere è quella di mantenere forte l’identità di The Big Now, su cui abbiamo lavorato da sempre con grande attenzione, presentandoci al tempo stesso come una parte di un tutto più grande e più interessante per i clienti.” La nuova sede La nuova sede milanese di via Crespi si estende su una superficie di 10.000 mq suddivisa su 8 piani. Insieme a 35 sale riunioni, ispirate ad altrettanti protagonisti della letteratura, ognuno degli otto piani del building presenta un’ampia area living a tema, che favorisce il confronto e lo scambio continui. Un giardino zen con bonsai centenari accoglie le persone nel living “Giappone”, il living California trasmette l’energia e il dinamismo delle sue spiagge e i suoi surf, mentre è un living in stile “Urban” a ispirare il piano dei creativi. In ogni piano sono presenti ampie isole green e pareti verdi verticali definiscono gli spazi. Dentsu Aegis Network ha rinnovato anche il proprio PUB interno che, come da tradizione, rappresenta il luogo dove ritrovarsi durante il giorno per le riunioni informali mentre, dopo le 18:00, diventa il punto di ritrovo per bere qualcosa insieme ai colleghi. La Dentsu House diventa quindi la casa in cui condividere la varietà di esperienze, i background, la visione e le idee delle persone che l’abiteranno, tutte legate da un filo conduttore rappresentato dalla passione per il proprio lavoro e focalizzato sul cliente, la creatività e l’innovazione.