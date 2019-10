EuroDAB Italia cresce con l’ingresso di BBC World Service e Radio InBlu, coperto il 56% del territorio

HOME - media

Il consorzio presieduto da Lorenzo Suraci ha presentato ieri l’accordo con l’emittente inglese; raggiunto l’84% circa della popolazione italiana, gli impianti di trasmissione salgono da 70 a 125

Il consorzio EuroDAB Italia per lo sviluppo della radio digitale terrestre cresce con l’ingresso di BBC World Service, canale della BBC che trasmette una selezione di contenuti di BBC News. L’accordo è stato presentato ieri nella sede di RTL 102.5, l’emittente guidata da Lorenzo Suraci che è anche presidente del consorzio stesso: «Siamo orgogliosi che BBC World Service ci abbia scelti per trasmettere i propri contenuti anche sul DAB+ in Italia» ricordando che fino alla firma dell’accordo il canale era ascoltabile nel nostro Paese solo attraverso il web, mentre ora è possibile fruirlo anche con le radio digitali integrate. Oltre all’emittente inglese, entra in EuroDAB Italia anche Radio InBlu del gruppo editoriale Rete Blu, che dopo aver ottenuto l’autorizzazione ministeriale per trasmettere in DAB aveva avviato trattative sia con il consorzio guidato da Suraci, sia con DAB Italia e con RayWay. Suraci è stato recentemente nominato presidente anche di Player Editori Radio – PER, la società che gestisce l’aggregatore per l’ascolto attraverso smart speaker e radio ibride: «A breve, il 21 ottobre, dovremmo perfezionare i contratti il lancio della app, previsto tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020».

Lo sviluppo di EuroDAB

In termini di copertura, EuroDAB Italia ha raggiunto l’84% circa della popolazione italiana e il 56% del territorio. Da 70 impianti di inizio 2019, oggi ne ha attivati 125, e sta lavorando sulle coperture marginali in vista del potenziamento dell’ascolto in digitale a cui si assisterà dal 1° gennaio 2020, quando per legge tutti i ricevitori dovranno essere integrati. Inoltre, in questi giorni sono partite anche le sperimentazioni con Società Autostrade per l’ascolto in galleria. Attualmente l’offerta di EuroDAB Italia include Radio Italia Solo Musica Italiana, Radio Italia Trend, Radio Padania, Zeta DAB, Radio Kiss Kiss, Radio Vaticana, RTL 102.5, Radiofreccia, RTL 102.5 Best, RTL 102.5 Bro&Sis, RTL 102.5 Romeo & Juliet, RTL 102.5 ViaRadio, BBC World Service, RTL 102.5 Doc, RTL 102.5 Rewind, Radio Monte Carlo, Virgin Radio, Subasio XL e inBlu 2000.

L’offerta BBC World Service

L’offerta di BBC World Service spazia dalle news all’arte, allo spettacolo, alla scienza e ai dibattiti, tutto in lingua inglese. In futuro dovrebbero arrivare contenuti sull’Italia. Lo ha annunciato Mary Hockaday, Controller of BBC World Service, intervenuta alla presentazione di ieri: «Sappiamo che circa il 30% degli italiani parla inglese, inclusi molti giovani. Speriamo che possano inserire BBC World Service tra i canali preferiti delle stazioni disponibili in DAB+ sulle loro auto, dove avviene l’80% dell’ascolto radio».