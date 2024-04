Alfa Romeo Junior debutta al Fuorisalone. Il cambio di nome porterà a un rebriefing per le agenzie già in gara per il lancio della MILANO

Il b-suv del brand Stellantis, dopo il cambio di nome “imposto” dal Governo, è stato presentato ieri in un evento organizzato con Larusmiani, ma il pitch creativo era già in corso

“Siamo nella settimana in cui a Milano si celebra il design. Protagonista inaspettata di un singolare cambio nome “post reveal”, più unico che raro nel mondo dell’automobile, Alfa Romeo Junior apre le danze debuttando in pubblico con tutto il suo dirompente fascino sportivo”. Recita così il comunicato emesso ieri dal brand di Stellantis, che annuncia con toni un po’ sarcastici che “l’esclusiva occasione che porta al debutto del suo nuovo b-suv è nuovamente la collaborazione, tutta italiana, con Larusmiani, storico marchio e protagonista da oltre un secolo dell’eleganza milanese e della qualità “Made in Italy” del MonteNapoleone District”. E per far ben intendere che il cambio di nome della MILANO “imposto” dal ministro Urso – che ha notoriamente chiesto di non associare quello di una città tricolore a un’auto prodotta in Polonia - non sia stato, per essere eufemistici, del tutto gradito, sempre il comunicato, per altro corredato da un portfolio di immagini in cui appare ancora il logo MILANO, aggiunge: “d’altronde, Alfa Romeo e Larusmiani sono due ambasciatori del Made in Italy nel mondo, accomunati tra le altre cose dal forte legame con Milano, per entrambi la città natale. I due marchi hanno saputo dare vita a prodotti entrati nell’immaginario collettivo come icone di stile, qualità, eleganza e artigianalità”.

La comunicazione

Il reveal della Junior è stato ieri sera, mentre per tutto il periodo del Fuorisalone, negli spazi Larusmiani di via Verri viene esposta l’altrettanto nuova Alfa Romeo 33 Stradale. Il prelancio della Alfa MILANO era stato curato da Collective, il team di Publicis Groupe dedicato a Stellantis, ma è già in corso – secondo quanto risulta a Dailyonline – la gara che coinvolge varie agenzie per il lancio della nuova vettura, il cui brief dovrà essere ora ridefinito a fronte del cambio di nome.