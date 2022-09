Triboo: da oggi in edicola la nuova testata Il Settimanale su economia e politica, la direzione a Claudio Brachino

L’ex direttore di Videonews e giornalista Mediaset alla guida del periodico che fa capo al sito PMI.it e vanta oltre 3 milioni di utenti al mese, con una newsletter da più di 500mila iscritti

Il segmento dell’informazione sui temi dell’economia si amplia con l’arrivo in edicola, oggi, di una nuova testata, Il Settimanale, una iniziativa dell’editore online Triboo che ha affidato la direzione a Claudio Brachino. L’operazione è legata a PMI.it, il sito dedicato alle piccole e medie imprese che conta oltre 3 milioni di utenti al mese e oltre 500mila iscritti alla newsletter. A questo patrimonio di lettori oltre che a quelli potenziali dell’edicola si rivolge il progetto, che tra l’altro riporta l’informazione economica alla periodicità settimanale dopo la chiusura, rispettivamente nel 2012 e nel 2014, di Panorama Economy della Mondadori (attualmente solo Economy, pubblicato come mensile da Economy Group), e de Il Mondo di RCS MediaGroup. Si tratta anche di un debutto nella carta stampata per Brachino, che vanta 35 anni di carriera in televisione soprattutto al Gruppo Mediaset dove è anche stato direttore di Videonews, «esperienza grazie alla quale posso introdurre un approccio pop in una materia che altrimenti è molto tecnica, per renderla accessibile non solo agli addetti ai lavori ma a tutti i cittadini». Per Triboo invece si tratta di cogliere l’opportunità di crescere ulteriormente nel print, dove è già presente con il mensile Wall Street Italia (WSI) legato all’omonimo sito di informazione, attraverso il proprio marchio affermato nel comparto della piccola e media impresa che non ha testate specifiche dedicate.

I contenuti

Sarà lo stesso Brachino a curare la parte politica: si comincia oggi con una intervista a Matteo Salvini, e si continuerà venerdì prossimo dando voce, per par condicio, al centro-sinistra per poi arrivare con il numero che sarà in edicola in pieno silenzio elettorale e che quindi sarà dedicato al manifesto delle PMI. «La prima scommessa è parlare di economia in modo chiaro, a mio parere la stampa economica, dai quotidiani agli inserti specializzati, sia molto tecnica e faccia fatica a intercettare tutti i potenziali lettori» prosegue Brachino. La seconda è dare ulteriore voce alle piccole e medie imprese, ricchezza che fino a oggi sfuggiva alla narrazione del tessuto economico italiano: «Le PMI sono una importante risorsa del Paese che fa il 98%della nostra industria. Ma nessuno sa chi sono».

Il formato

Il Settimanale ha formato tabloid ed è realizzato in carta di quotidiano. La cover riporta una grande fotonotizia legata all’attualità e nelle 50 pagine trovano spazio inchieste, storie di piccole e medie imprese, la sezione politica, le opinioni affidate a firme di prestigio, e le pagine di servizio. Nel primo numero in edicola oggi il tema centrale è quello del gas e del caro energia. Al centro delle pagine di politica il numero uno della Lega, Salvini, con la sua proposta anticrisi per le famiglie. E ancora l’intervista a Paolo Scaroni, in collaborazione con WSI, sul tema delle sanzioni alla Russia. Le opinioni sono affidate a firme come Paolo Cirino Pomicino, Piero Bassetti, Umberto Rapetto, Antonio Tomassini che fanno parte del parterre di giornalisti e collaboratori della redazione insieme a Federico Momoli e Guido Palmieri. Ogni settimana sarà pubblicato un sondaggio a cura di Blogmeter, quello di oggi è dedicato alla presunta paura del ritorno del fascismo in Italia. «Raccontiamo la politica ma non diamo spazio all’ideologia -conclude Brachino -. L’obiettivo di questo settimanale è restituire il mood della realtà mantenendo l’occhio da quotidiano ma senza rincorrere le notizie».