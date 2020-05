SpeeD si riorganizza sotto la guida del CCO Mauro Lisi e offre al mercato con Poligrafici Editoriale nuove opportunità di comunicazione

HOME - mercato

La concessionaria di cui è Presidente Sara Riffeser Monti rafforza la propria struttura e propone al mercato un fitto calendario di proposte editoriali

“In un contesto di mercato impegnativo come quello che stiamo affrontando – dichiara il Presidente Sara Riffeser Monti - SpeeD (la concessionaria di Poligrafici Editoriale) vuole confermare il proprio ruolo di sostegno alle realtà imprenditoriali, supportando le aziende e i professionisti con strumenti mirati a comunicare le opportunità offerte dalle eccellenze italiane”. E per rendere ancora più dinamico il rapporto con i propri clienti, la concessionaria ha riorganizzato la propria struttura, guidata da Mauro Lisi come Chief Operating Officer (il manager che, dopo una lunga esperienza all’interno del Gruppo, affianca il Presidente nel ruolo di fatto di D.G.), affidando a Moreno Giacometti e ad Antonio Longo, da anni figure di riferimento per i propri clienti, rispettivamente i ruoli di Direttore delle succursali di Bologna, Firenze e del Veneto e di Direttore Commerciale Nazionale Area Nord. A queste figure storiche è stato affiancato Fabio Comin, che assume la responsabilità della succursale di Milano. “Le caratteristiche che ci hanno sempre contraddistinto - sottolinea Lisi - sono state la dinamicità, la flessibilità e la capillarità. La nostra è una struttura agile, pronta a raccogliere i mutamenti e le sfide del mercato. Questa nuova organizzazione nasce dalla volontà di essere sempre più performanti nei confronti dei nostri clienti, offrendo un rapporto di consulenza che copre tutte le esigenze di comunicazione, anche attraverso l'ideazione di nuovi prodotti”.

I progetti editoriali

Un progetto nato per dare voce alle realtà imprenditoriali italiane che durante il periodo della quarantena per il Covid-19 si sono reinventate e hanno affrontato la crisi in maniera positiva e innovativa è #Italiachelavora: a partire da aprile, QN Economia & Lavoro ha offerto uno spazio speciale ai settori della logistica, della produzione di carta e materie plastiche e nel facility management, che si sono raccontati attraverso la testimonianza di imprenditori e protagonisti della ricrescita italiana. I prossimi appuntamenti saranno dedicati l'11 maggio alla moda e il 18 maggio al comparto agroalimentare. Sempre in quest’ultima data, “Penso Rinascimento”, speciale di QN dedicato all'arte, alla storia e alla cultura, sarà dedicato alla riapertura dei musei e siti archeologici in Italia in occasione della "Giornata Internazionale dei Musei", dopo la lunga chiusura imposta dall'emergenza COVID-19. I lettori di Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno troveranno informazioni e suggerimenti per scoprire le mostre in calendario, i capolavori e le opere d'arte del nostro patrimonio artistico e culturale: una vera e propria guida per pianificare le visite all'interno di musei e gallerie d'arte. I lettori, inoltre, potranno iniziare virtualmente i propri tour su "Musei Online", il canale della sezione “Speciali - Rinascimento” di Quotidiano.net, nato per offrire ancora maggiore e significativa visibilità al progetto culturale.

Contenuti verticali

Sempre nell'ottica di arricchire i contenuti degli speciali verticali di Quotidiano.net, “Divino Sapore”, dopo la preziosa esperienza maturata nel corso di anni sulla stampa, fa il suo ingresso sul mondo online. Esperti di settore raccontano l'eccellenza italiana nel vino e dell'enologia declinato in tutti i suoi aspetti: vitigni, metodi, cantine, curiosità e tutti gli argomenti che hanno fatto della grande tradizione vinicola italiana un successo a livello mondiale. Continuano, inoltre, gli appuntamenti con “Rinascimento 3.0”, il progetto nato come declinazione economica di un periodo storico di rinascita e che oggi si presta a rappresentare valori etici e sociali imprescindibili per lo sviluppo sostenibile dell'impresa, della società e dell'intero pianeta. L'ultimo venerdì del mese, QN è in edicola con uno speciale di 24 pagine che, riprendendo i 17 punti dell'Agenda ONU, supera l'idea che la sostenibilità sia unicamente una questione ambientale a favore di una visione integrata delle diverse dimensioni di sviluppo. Il 31 maggio i quotidiani della Poligrafici Editoriale porteranno in edicola #Iorestoinitalia, un numero speciale di Itinerari con 64 pagine di percorsi enogastronomici e culturali, un tour lungo 20 regioni, che permetterà ai lettori di riscoprire un Paese unico e prezioso, alla portata di tutti. Una promessa e una proposta per chi crede nella bellezza dell'Italia e sceglie di restare per vivere e godere delle bellezze nostrane. Un aiuto concreto a tutto il settore per promuovere la ripartenza del turismo nazionale . Il 24 maggio, infine, continuano con la salute con Salus, dove i protagonisti della sanità raccontano i progressi della scienza e della medicina nella lotta a disturbi e malattie, oltre ai successi e traguardi raggiunti.