Rai Pubblicità: offerta commerciale estiva in continuità con giugno e con il 2019; trend degli ascolti stimato in crescita tra il 7 e il 10%

La sola parola per descrivere l’offerta Rai per l’estate 2020 è vicinanza. Intesa come affinità, convergenza, comunanza di interessi con il pubblico. Con un’estate che è il proseguimento ideale dell’offerta di giugno. Rai è sempre vicina al pubblico regalando momenti di serenità, svago e distrazione. Il daytime estivo di Rai1 cambia faccia grazie alle nuove conduzioni, sin dalle prime ore del mattino: da Unomattina alla novità assoluta Terzo tempo – magazine dedicato al mondo della terza età; da Io e te (con Pierluigi Diaco) a La Vita in diretta estate; da Reazione a catena condotto da Marco Liorni a Techetecheté. Su Rai2 Apri e vinci si adatta ai tempi e diventa Resta a casa e vinci, con Costantino Della Gherardesca che farà squillare smartphone e tablet. In prima e seconda serata le reti Rai giocano su tutti i fronti: comicità, fiction, musica, divulgazione. Si riparte con la carica comica di Rai2, che affianca al ciclo di nuove puntate di Made in Sud il risveglio del late comedy show in seconda serata con Valerio Lundini reduce da L’altro Festival. Rai continuerà a farsi portavoce della solidarietà e dell’unità nazionale, con la nuova edizione di Una voce per Padre Pio e un’altra serata di grande impatto emotivo legata a un momento particolare della nostra storia e di cui saranno svelati dettagli nelle prossime settimane. Non mancheranno poi le emozioni della musica e dello spettacolo: il concerto da sold-out di Vasco Rossi al Modena Park (Rai1, 1/7) con tanti contenuti inediti; A raccontare comincia tu (Rai3, con Raffaella Carrà); I migliori anni (Rai1, con Carlo Conti); e Una storia da cantare (Rai1, con Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero).

La fiction

In attesa di una nuova stagione invernale al top tornano i grandi classici della fiction: Vanessa Incontrada e Lino Guanciale in Non dirlo al mio capo (Rai1); Michele Riondino ne Il giovane Montalbano (Rai1); Elena Sofia Ricci in Che Dio ci aiuti (Rai1); Claudio Gioè e Alessandro Preziosi in Sotto copertura (Rai2); e Un posto al sole (Rai3). Lo stesso vale per il cinema, che #nonsiferma in estate. Su Rai3 ben 20 prime visioni, dagli italiani del venerdì alla serata drama della domenica, passando per le quattro serate-omaggio del sabato dedicate alle icone del cinema italiano. Grande spazio, come ogni estate, alle serie tv: la seconda stagione in prima visione assoluta di The Resident (Rai1); le sei prime visioni assolute di Rai2 (Hawaii Five-0, NCIS New Orleans, Bull, Blue Bloods, The Blacklist e Squadra Speciale Cobra 11) e sempre in prima assoluta Bodyguard su Rai3.

News, cultura e sport

Per Rai il ruolo delle news e dell’attualità rimane centrale – come dimostrano gli approfondimenti di daytime ma anche due colonne della prima serata come #Cartabianca e Chi l’ha visto (Rai3) in onda fino a fine luglio; e il ritorno di Monica Maggioni in seconda serata su Rai1. Rai è vicina alla cultura, con le nuove edizioni di Superquark e Overland, e con Passaggio a Nord-Ovest che si sposta in un’inedita collocazione di seconda serata al giovedì. Rai è vicina al territorio, al sistema produttivo italiano e al suo patrimonio storico e artistico, con Linea verde che si fa addirittura in tre e il consueto appuntamento con Linea blu (Rai1); Bellissima Italia e In viaggio con… (Rai2); e gli emozionanti documentari di Geo Magazine (Rai3). Rai è vicina ai tifosi, perché dopo mesi di assenza tornano finalmente il grande calcio e il ciclismo. Il calcio riparte da Rai con le ultime tre decisive partite di Coppa Italia tutte in esclusiva su Rai1; mentre la stagione delle due ruote riparte su Rai2 con Strade Bianche; il Lombardia e la Milano – Sanremo – in attesa dei grandi giri.

I “golders”

Rai è vicina ai “golders”, cioè ai fedelissimi e ai nuovi fan delle reti specializzate. Rai4 si affaccia alla “sua” stagione con un palinsesto fortemente tematizzato e con un carico di serie tv e cinema per tutti: l’offerta seriale mette in campo l’universo Marvel (Daredevil e Jessica Jones); la seconda stagione di Absentia; e la novità in prima visione assoluta The Pleasure Principle; mentre per quanto riguarda il cinema, spiccano la domenica dedicata al thriller e all’horror – con il ciclo curato da Eli Roth in seconda serata; i blockbuster del martedì; e il weekend dedicato all’action e al crime. Una Rai Premium in crescita costante da mesi, punta su un daytime dominato dalle fiction di culto; un prime time che offre come sempre tutto il meglio del momento – con intrattenimento, fiction e serie d’acquisto; e una seconda serata che dà spazio ai magazine a tinte rosa – con Mood, Uniche e Discovering Fashion. Rai Movie, anch’essa in grande spolvero in termini di audience, propone un tema diverso per ogni serata.

La politica commerciale

La politica commerciale di periodo, dopo le pubblicazioni mensili della primavera, allunga la sua decorrenza per 8 settimane fino al 22 agosto. Si confermano nella sostanza le linee guida di giugno con l’obiettivo di proporre al mercato un costo per grp’s analogo a quello dello scorso anno capitalizzando con le tariffe il positivo trend degli ascolti che, complice palinsesti e platea, si stima in crescita tra il 7 e il 10%. Riviste le promozioni di agosto in accordo al calendario e uniformate su tutti i canali e confermata la forte efficienza dei canali specializzati grazie anche ai moduli promozionati per fascia e per target.