Il Giro d’Italia si correrà dal 3 al 25 ottobre. Per RCS Sport arrivano anche Bianchi e Tissot come bici ufficiale e timekeeper

HOME - eventi

Dopo che l’UCI ha reso noto il calendario delle corse ciclistiche, la società di cui è A.D. e D.G. Paolo Bellino sta lavorando sugli sponsor, oltre ai confermati Enel, Mediolanum, Segafredo ed Eurospin per le maglie

RCS Sport, in seguito alla pubblicazione del calendario da parte dell'UCI, ha commentato: "Si tratta di un importante passo in avanti che certamente aiuterà tutte le realtà coinvolte a riprogrammare la stagione. È il frutto di un lungo lavoro che, come mai prima, ha visto il coinvolgimento di istituzioni, organizzazioni, squadre e di chi a diverso titolo ha dato il proprio contributo a questa non semplice scelta. Per salvaguardare l’importante patrimonio delle corse ciclistiche e mantenerle vive si è dovuto fare qualche sacrificio anche considerando il breve arco temporale all'interno del quale si potevano inserire tutte le corse della stagione. Abbiamo fatto una serie di proposte alternative che a nostro giudizio avrebbero limitato alcune sovrapposizioni di calendario. Queste proposte non sono state recepite. Riteniamo comunque questo risultato importante per la ripartenza, soprattutto in questo momento, vista la drammatica situazione sanitaria che sta colpendo tutti i settori della nostra vita".

Il calendario

Le corse di RCS Sport nel nuovo calendario internazionale: Strade Bianche e Strade Bianche Women, 1 agosto, Milano-Sanremo, 8 agosto, Tirreno - Adriatico, 7-14 settembre, Il Lombardia, 31 ottobre e, soprattutto, Giro d’Italia, 3-25 ottobre 2020. L’ipotesi, quindi, che la corsa rosa potesse svolgersi il mese prima è definitivamente sfumata, anche perché dal 29 agosto al 20 settembre si terrà il Tour de France. In compenso, la società di cui è A.D. e D.G. Paolo Bellino potrà contare su tutte le 21 classiche tappe, anche se le prime tre, previste inizialmente in Ungheria, saranno da ricalendarizzare sul nostro territorio. Non solo, ma lo spostamento in avanti della “corsa rosa” potrebbe avvantaggiarsi di un eventuale minor numero di restrizioni e immaginarsi che ci possa essere anche il pubblico di appassionati a seguirla fisicamente. Ovviamente, RCS Sport sta già lavorando sul fronte dei partner e degli sponsor, al di là di quelli principali, già confermati e, cioè, Enel per la maglia rosa, Mediolanum per quella azzurra, Segafredo per la ciclamino ed Eurospin per la bianca. A questi si sono già aggiunti nelle scorse settimane Bianchi come bici ufficiale (per 3 anni e anche per altre corse) e, con un accoro analogo, Tissot come Exclusive Official Timekeeper.