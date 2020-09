Domani: al via il 10 settembre la campagna di lancio da 2 milioni di euro firmata da I am not a robot, il 15 esce il giornale

Autore: S Antonini - 04/09/2020

Piemme lancia i mensili tematici con i quotidiani Caltagirone Editore, nel secondo semestre punta al pareggio con il 2019

La Piemme si appresta ad affrontare l’ultima parte di questo difficile 2020 con il lancio di una nuova iniziativa editoriale che coinvolge le testate quotidiane del Gruppo Caltagirone Editore tranne il free press Leggo. A partire dall’inizio di novembre nascono i mensili verticali dedicati a economia, mobilità, salute e donna, quattro prodotti diversi ogni mese che escono il giovedì in allegato a Il Messaggero, Il Gazzettino, Il Mattino, il Corriere Adriatico e il Nuovo Quotidiano di Puglia, con una tiratura complessiva di 200mila copie. Avranno una foliazione di 24 pagine ciascuno, e saranno realizzati dalle redazioni di tutte le testate. La concessionaria guidata dall’Amministratore Delegato Walter Bonanno ha presentato questa novità ieri nel corso dell’Annual Conference che si è tenuta in videoconferenza digitale, a cui hanno anche partecipato i numeri uno di alcune primarie aziende italiane, quali Giuseppe D’Angelo, Direttore Generale Multicedi; Marco Alverà, Amministratore Delegato di Snam; Nicola Levoni, Presidente Levoni; e Luca Giani, Amministratore Delegato di Mokarabia. All’evento è intervenuta anche Azzurra Caltagirone, vice Presidente della Caltagirone Editore e Presidente di Piemme. In estate adv in crescita «Il progetto dei mensili nasce dagli speciali verticali realizzati durante il lockdown, che hanno creato comunicazione di valore per le aziende. E’ un’iniziativa epocale che coinvolge cinque nostre testate e rafforza molto l’offerta» afferma Bonanno. La Piemme ha appena archiviato una estate positiva sul fronte della raccolta, in crescita rispetto al 2019 sia a luglio sia ad agosto, quest’ultimo prossimo alla doppia cifra e con una buona performance anche della locale. «Settembre è appena iniziato ed è presto per dire come andrà, però vedo un mercato focalizzato su questo periodo e tante aziende che hanno voglia di comunicare. Dagli interventi di oggi (ieri per chi legge, ndr) emerge una rinnovata valorizzazione della carta stampata, un riconoscimento alla sua autorevolezza». Digital vicino al 20% dei ricavi Tra le altre novità presentate ieri ci sono i nuovi format digitali studiati appositamente per il mobile in modo che siano coerenti e integrati con i contenuti. A fine settembre poi arriverà TNTA (Trusted News for Trusted Advertising), una piattaforma proprietaria che attraverso filtri e sistemi di machine learning valuta automaticamente i contenuti online in modo da selezionare quelli qualitativamente adatti per collocare pubblicità in programmatic, e tutelare quindi i brand. «Per noi il digitale è molto importante e stimiamo che a fine anno pesi intorno al 20% dei ricavi. La carta stampata rimane ovviamente al centro del business, ci crediamo e riteniamo che possa tornare a essere elemento importante per le aziende, ma con un’offerta più attuale. Il settore si è un po’ fermato, forse le aziende hanno bisogno di interlocutori che propongano novità, stimolando il mercato». Obiettivo secondo semestre in pari Un altro settore che per la concessionaria è oggetto di interesse è quello degli eventi, sul quale puntava molto. Poi è arrivato il Covid-19: «Si naviga a vista ma noi non rinunciamo, ci stiamo attrezzando per farli in live streaming e l’offerta dei mensili viene arricchita da un evento mensile online rivolto al mondo delle imprese, coordinato dalle firme di punta delle testate. Ovviamente per il momento rappresentano una quota molto contenuta delle nostre attività». Per la fine di questo 2020 «non ci aspettiamo di recuperare se non in parte quanto perso nel primo semestre, e il primo obiettivo del secondo è fare un risultato pari al secondo semestre del 2019», lavorando anche sul pricing dei nuovi prodotti a forte valore aggiunto. Gli interventi Alla videoconferenza di ieri sono intervenuti anche i direttori delle testate del Gruppo: Massimo Martinelli, Il Messaggero; Roberto Papetti, Il Gazzettino; Federico Monga, Il Mattino; Giancarlo Laurenzi, Corriere Adriatico; Claudio Scamardella, Nuovo Quotidiano di Puglia; Davide Desario, Leggo. Giuseppe D’Angelo ha illustrato il modo in cui la GDO ha affrontato l’emergenza Covid-19. Marco Alverà ha parlato di transizione energetica, economia circolare ed efficienza energetica traendo spunto dal suo libro “Rivoluzione Idrogeno” appena pubblicato. Nicola Levoni si è concentrato sul tema dell’innovazione in un’azienda familiare che opera in un settore tradizionale e del rapporto con la comunicazione. Luca Giani ha spiegato le scelte dell’azienda nel campo della comunicazione digital senza abbandonare i mezzi tradizionali. Azzurra Caltagirone ha ricordato le sfide affrontate in questi mesi dai settori dell’informazione, della comunicazione e della pubblicità e le politiche adottate in merito dalla Caltagirone Editore.