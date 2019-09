Successo di pubblico e di partner per Extreme Beauty, The 2019 Vogue Italia Party

HOME - eventi

Al centro della serata l’idea contemporanea di bellezza, da sempre nel DNA del magazine, che è stata reinterpretata da Ibrahim Kamara attraverso una serie di performance e immagini visionarie

Extreme Beauty, questo il titolo del party di Vogue Italia che si è tenuto venerdì sera a Palazzo Serbelloni durante la settimana della moda di Milano. Al centro della serata l’idea contemporanea di bellezza, da sempre nel DNA del magazine, che è stata reinterpretata da Ibrahim Kamara attraverso una serie di performance e immagini visionarie. La direzione artistica della festa più importante della fashion week milanese è stata infatti affidata, per la prima volta, a uno stylist, figura sempre più cruciale nel mondo della moda. Emanuele Farneti, direttore di Vogue Italia, lo ha voluto per realizzare una delle due copertine del numero di settembre, scattata da Paolo Roversi, in cui oltre a vestire Adut Akech, Kamara ha messo in scena se stesso, per la prima volta, con gli stessi abiti indossati dalla modella; e adesso lo ha chiamato per rappresentare al meglio il significato contemporaneo di bellezza.

Per il party Extreme Beauty, lo stylist ha immaginato allestimenti, costumi e look degli artisti e ha creato una serie di maschere che sono state indossate dagli ospiti. La festa ha visto una serie di performance susseguirsi sul palco e distribuirsi nelle diverse sale di Palazzo Serbelloni seguendo un fil rouge dove la cifra creativa di Kamara, contemporanea e inaspettata ha fuso culture, stili e mondi lontani: dall’esibizione di Lafawndah, cantante future-pop di origine egiziana/iraniana a uno spettacolo di ballerini africani, dalle coppie danzanti, percussionisti e antichi guerrieri romani al dj set live di Akinola e Seb Perrin. Extreme Beauty sarà anche il tema di Beauty in Vogue, in edicola dal 4 novembre, l’allegato che Vogue Italia realizza due volte l’anno per parlare di bellezza attraverso testi e immagini inaspettati.

I partner

Allergan, azienda farmaceutica leader a livello globale nel settore della medicina estetica, tra i main partner di Vogue Italia ha organizzato una esclusiva “Beauty Experiencing” rivolta al pubblico e ha contribuito ad arricchire la creatività della Extreme Beauty omaggiando le ospiti con un bracciale di fiori. Kiko Milano ha curato l’Extreme make-up dei performer protagonisti della serata. Continua la collaborazione che da anni lega Vogue Italia ad Audi, il marchio dei quattro anelli da sempre impegnato nella continua ricerca dell’eccellenza. Gli ospiti hanno brindato con le preziose bollicine dell'iconico champagne Moët & Chandon Impérial, che festeggia quest'anno il 150esimo anniversario dalla sua creazione. Belvedere Vodka è stata protagonista della proposta cocktail della serata, deliziando gli ospiti con una carta drink all’insegna della freschezza e della semplicità dedicata a Extreme Beauty. Iniziativa speciale Xerjoff Group, gruppo leader nella profumeria di lusso, ha scelto di essere partner di Extreme Beauty per immaginare insieme agli ospiti, la bellezza del futuro. Wella Professionals ha messo a disposizione un suo team di hair dresser per prendersi cura dei performers e di alcune ospiti dell'evento.