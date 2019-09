Subito “si fa in quatto”. Il portale suddivide i suoi prodotti in 4 sezioni verticali e aggiorna il logo

HOME - media

Motori, Market, Immobili e Lavoro: queste le categorie presentate già nella homepage, a cui è stato assegnato a ognuna un proprio colore. Aperta anche una sezione Magazine, con consigli sulla compravendita e contenuti originali. La campagna adv per il rilancio è focalizzata sul verticale Motori

Subito apre un nuovo capitolo della sua storia, scegliendo un approccio più verticale che offra agli utenti una esperienza di navigazione più semplice ed efficace. «Per rispondere alle esigenze dei nostri utenti, sempre più numerosi e con esigenze sempre più specifiche, abbiamo deciso di farci in quattro, spingendo sulla specializzazione settoriale, senza perdere la nostra anima generalista. Grazie a una nuova grafica, sin dalla homepage hanno ora a disposizione quattro verticali dedicati a Motori, Market, Immobili e Lavoro, ognuno con una propria identità distintiva e una modalità di navigazione basata sulle esigenze specifiche di quella categoria», spiega Elena Ianni, Marketing Director di Subito. A questi si aggiunge un vero e proprio Magazine, che propone contenuti esclusivi – prodotti da un team interno alla società – sulle storie dei singoli oggetti, sui dietro le quinte della company e sui metodi più efficaci per la vendita o l’acquisto dal portale.

Novità grafiche

Insieme al rinnovamento “concettuale” del sito, Subito aggiorna anche il suo logo, portando in evidenza lo “snap”, segno di uno schiocco che indica velocità. I tre tratti, precedentemente accanto al font, sono ora racchiusi in un cerchio. Inoltre, ognuna delle nuove categorie - Motori, Market, Immobili e Lavoro – è stata caratterizzata da un colore diverso. UI e UX hanno poi subito un rinnovamento, sviluppato attraverso una connotazione più “bianca” delle pagine che faccia emergere i colori della sezione e del rispettivo logo. Anche la homepage ha subito un riassetto, all’interno del quale sono i verticali a farla da protagonisti attraverso quattro bottoni che rimandano alle relative sezioni.

Il nuovo Subito e l’advertising

La verticalizzazione, spiega il sales director Claudio Campagnoli, è avvenuta anche per rendere più efficace il racconto dei brand che investono sulla piattaforma. «Lavoriamo poi anche sul versante dati. Ne raccogliamo molti di più e li utilizziamo in modo che siano utili sia lato editoriale sia lato media», continua. Il posizionamento sul mercato cambia di conseguenza, trasformando Subito in una «realtà in grado di coprire tutto lo user journey e di declinare il messaggio dei brand in forme e momenti diversi», aggiunge alludendo alla possibile futura offerta di branded content sul Magazine. In questa fase, l’automotive rappresenta l’elemento di principale attenzione: «Abbiamo già aggiunto una serie di feature di prodotto, di filtri in grado di rendere più facile la ricerca per gli utenti, ma ora inseriremo anche una funzione di call tracking, utile ai dealer per capire quali chiamate provengono dagli utenti di Subito e per la gestione delle stesse», rivela Campagnoli. «Il nostro business è cresciuto, negli ultimi anni, grazie a un ottimo lavoro sulla coda lunga, sulle aziende più piccole, che ci sta aiutando a compensare il rallentamento del mercato pubblicitario. Per un inserzionista, ora, parlare attraverso noi significa parlare a tutta la filiera», conclude.

La campagna di lancio

Proprio come detto, Motori è il faro di questa nuova pagina della storia di Subito - grazie ai 4,6 milioni di utenti unici al mese sui 13 milioni di Subito, alle sviluppate funzionalità, le oltre 20 chiavi di ricerca e le descrizioni di prodotto molto più accurate - e così è anche per l’advertising. La campagna di lancio del portale rinnovato è legata infatti a questo verticale. “Abbiamo progettato il motore più potente di sempre” recita il claim, che si riferisce però al motore di ricerca per trovare l’auto più adatta ad ogni consumatore. A partire da domenica 22 settembre, la campagna è attiva in TV (su Canale 5, Italia1, Tv8, DMAX, Focus e Motortrend) fino al 2 di novembre, ma farà parte di un media mix che coinvolge anche stampa, digital, social, campagne SEM e ASO, e domination dei mezzi proprietari. SI rivolge, poi, a un’utenza compresa tra i 25 e i 54 anni, di sesso maschile, e si accosta ai principali principali canali free e paid dedicati al mondo dei motori e dello sport, con formati premium in concomitanza delle più importanti manifestazioni sportive come Gran Premio di Formula 1, Moto GP e Serie A di calcio. Mentre la pianificazione digital e stampa coprirà le principali testate automotive e speciali in target. Il budget non è stato definito, ma al digital marketing ne è stato assegnato il 40% del totale. «È la campagna più importante dell’anno, che ha assorbito anche gli investimenti del nostro solito flight primaverile», afferma Ianni. La creatività è interna, il planning di Wavemaker e la cdp è LUZ.