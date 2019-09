Mates4Digital protagonista vincente del progetto “Genio e Impresa”

HOME - aziende

Valorizzare le eccellenze imprenditoriali nate dall’incontro tra genio creativo e coraggio di fare impresa. Questo l’obiettivo di “Genio e Impresa”, il progetto che Assolombarda, in collaborazione con Regione Lombardia, il Consiglio regionale della Lombardia e il Politecnico di Milano, ha dedicato alla figura di Leonardo Da Vinci, in occasione del quinto centenario della sua scomparsa. Partendo dal vincente sodalizio creatosi tra lo scienziato Leonardo da Vinci e il duca di Milano Ludovico il Moro, Assolombarda ha voluto premiare 51 realtà imprenditoriali - grandi, medie, piccole imprese e startup – delle oltre 130 aziende in concorso, che si sono distinte come realtà innovative nell’ultimo anno dando origine a progetti creativi di valore e sviluppo, raccontandone i progetti e il modo di fare impresa in una mostra multimediale.

Mates4Digital

Tra le realtà aziendali scelte per rappresentare l’eccellenza e l’operosità imprenditoriale contemporanea in questa mostra c’è anche la digital Business Unit del Gruppo Valdani Vicari & Associati Mates4Digital, la cui storia rappresenta perfettamente il connubio tra imprenditorialità e genio, focus della manifestazione. La struttura - nata dall’impegno delle esperte di social media marketing e dinamiche dei media digitali Elena Decorato e Alessia Salvatori - supporta la gestione e la comunicazione social e web di diverse aziende multisettoriali attraverso la piattaforma digitale proprietaria Rankit, permettendo ai brand di incontrare i propri clienti in ambiente online e offline attraverso processi di distribuzione organici e nativi.

Come opera M4D

Attraverso il network di community iscritte alla piattaforma proprietaria, il team di professionisti di M4D è in grado di erogare campagne organiche partendo dagli interessi del target che si vuole intercettare amplificando così i KPI’s (principalmente awareness, performance, follower) definiti a monte con i Brand. In pochi anni, M4D è riuscita a ottenere importanti riconoscimenti nel mercato nella diffusione di expertise sulla comunicazione digitale, gestendo campagne di comunicazione di successo, in Italia e all’estero.

Gli interessi degli utenti al centro di una strategia adv

In un contesto sempre più competitivo, Alessia Salvatori e Elena Decorato hanno avuto il coraggio di fare impresa e di insegnarlo ai propri collaboratori, partendo da un’idea innovativa che vuole gli interessi degli utenti al centro della strategia di una campagna pubblicitaria. Mates4digital & Rankit sono una realtà aziendale fondata sulla trasparenza e sullo scambio reciproco di valori e visioni; da qui nascono le evoluzioni della loro offerta commerciale. Il coraggio cresce dove c’è relazione, perché le sfide si affrontano meglio in team; M4D ha saputo tradurre questo messaggio costruendo prima un team di professionisti e successivamente esportando i valori di qualità e innovazione nei diversi progetti con l’obiettivo di trasformare i bisogni dei propri clienti in risultati concreti, misurabili e trasparenti. La mostra multimediale di “Genio e Impresa”, di cui è protagonista Mates4Digital, è ospitata a Palazzo Lombardia e sarà aperta al pubblico fino al 15 settembre. L’ingresso è gratuito.