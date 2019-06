Il Gruppo Reys ufficializza la partnership con Coo'ee Italia

Autore: V Parazzoli - 05/06/2019

Poste Italiane: sono 11 le agenzie in gara per gli incarichi per BTL e DM: il valore complessivo dei due Lotti è di 5 milioni in 3 anni

Sono in tutto 11 gli operatori ammessi alla gara da complessivi 5.000.000 di euro relativa all'affidamento da parte di Poste Italiane dei servizi pubblicitari Below The Line e Direct Marketing per tutte le società del Gruppo suddivisa in 2 Lotti non cumulabili. Il contratto d'appalto per 36 mesi non è oggetto di rinnovo. Il primo Lotto, da 2.450.000 euro, riguarda i servizi pubblicitari Below The Line e Direct Marketing per BancoPosta e PostePay, e comprende elaborazione creativa di materiali BTL in conformità con le linee guida aziendali, materiali per realizzazione di attività di DM, elaborazione eventuali nuovi format, studio di naming e logotipi. Il secondo, da 2.550.000 euro, riguarda invece servizi pubblicitari Below The Line e Direct Marketing Corporate, assicurazioni e risparmio gestito, e comprende anch’esso l'elaborazione creativa di materiali BTL in conformità con le linee guida aziendali, l'elaborazione creativa di materiali per attività DM, eventuali nuovi format, studio di naming e logotipi. Yes I Am partecipa al solo Lotto 1, mentre sia per questo che per il 2 gareggiano: Centrale Comunicazione, Frame Communication, HDRA’ e Ogilvy One; per il solo secondo Lotto sono in lizza infine Leo Burnett, Incentive Promomedia, Integer, Inthera, Wunderman Thompson e KleinRusso. Criteri di aggiudicazione Prima verrà assegnato il Lotto 1 e successivamente il 2, nel rispetto del vincolo che un’impresa/consorzio/ RTI può, come detto, aggiudicarsi un unico Lotto. Il suddetto limite di aggiudicazione vige anche qualora risultino primi nella graduatoria di ciascun lotto operatori economici distinti che si trovano però tra loro in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione - anche di fatto - se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale. In deroga al suddetto limite di aggiudicazione, Poste Italiane si riserva la facoltà di aggiudicare entrambi i Lotti a un unico concorrente qualora per uno dei due Lotti non sia stata prodotta un’offerta valida da parte degli altri concorrenti. Le agenzie che avevano vinto gli analoghi incarichi nel 2015 (del valore di 2,6 milioni) erano state rispettivamente Newton21 e Aleteia Communication (Gruppo HDRA’).