Flag Media: vince la consultazione per il planning da 2 milioni di NaturaSì e riporta on air Fiorentini con creatività di NO e budget di 1 milione

Autore: Redazione - 18/07/2019

Osservatorio Branded Entertainment: entrano Agi Factory e True Company

OBE - Osservatorio Branded Entertainment, l’Associazione che studia e promuove la diffusione sul mercato italiano del branded content & entertainment come leva strategica per la comunicazione integrata di marca, raccogliendo intorno a sé i principali player della filiera, annuncia l’ingresso tra i propri associati di due nuovi rappresentanti della industry del BE, Agi Factory e True Company. "Sono molto lieta di poter dare il benvenuto in Associazione a due realtà così rappresentative del mondo della comunicazione oggi in Italia – commenta Anna Gavazzi, Direttore Generale di OBE –. Il branded content & entertainment si sta sempre più affermando come leva fondamentale per la costruzione della marca e la creazione di purpose & value. Sono sicura che l’ingresso nella compagine associativa di Agi Factory e True Company ci aiuterà a capire e raccontare ancora meglio il potenziale di questo strumento per le aziende italiane". Agi Factory Agi Factory è il primo brand journalism lab italiano dedicato alla comunicazione delle aziende. Partendo dai valori di comunicazione dei brand, Agi Factory lavora alla costruzione di notizie rilevanti e inspiring, per arricchire lo storytelling dei marchi e fornire un contenuto di valore, originale e inserito in una infrastruttura specificamente orientata al branded content & entertainment. “Il brand traccia il nostro DNA attraverso due drive fondamentali: l’autorevolezza di Agi, Agenzia Giornalistica Italia, dalla quale ereditiamo la tecnica e la competenza giornalistiche, a partire dalla cura dei contenuti all’approfondimento, fino alla verifica dei fatti; e l’heritage di Eni, dal quale ereditiamo la visione aziendale e la capacità di gestire progetti complessi. Ed è per questo motivo che il nostro ingresso in OBE rappresenta da una parte un ulteriore progresso nella diffusione delle tecniche di brand journalism, e dall’altra il grande valore di entrare a far parte dell’organizzazione leader nel mondo del branded content – sostiene Daniele Chieffi, Head of Digital Communication e Content Factory di Agi –. Siamo sempre pronti a cercare nuovi strumenti per narrare, approfondire e scoprire la vera anima delle aziende. Per noi comunicare vuol dire raccontare la storia delle persone alle persone, e il branded content è al centro della nostra missione”. True Company Sempre più incentrata sul BC&E anche l’attività di True Company, agenzia di comunicazione indipendente dai talenti trasversali e con la passione per idee creative e innovative. Grazie alle sue unit True, Chilipr, Sterling Cooper e Twoshot, True Company è in grado di offrire ai clienti campagne integrate e progetti di branded content & entertainment. “In uno scenario in cui l’interruption marketing è ancora la scelta prevalente nella costruzione della brand awareness, l’importanza strategica di costruire contenuti di marca rilevanti per gli utenti è sempre più importante – dichiara Lorenzo Cabras, CEO di Sterling Cooper e Managing Partner & Client Service Director di True Company –. È una disciplina che già da tempo rientra fra le skill d'agenzia, ma il nostro ingresso in OBE ci consente di andare ancora più a fondo nel mondo del branded content & entertainment, e di contribuire attivamente alla sua conoscenza, comprensione e diffusione”.