Pfizer trasferisce la creatività da IPG a Publicis Groupe dopo soli 10 mesi

Autore: Redazione - 26/03/2024

On air i 10 anni di “Live in Levi’s” con la prima adv globale di TBWA/Chiat Day e una open call per ballerini

Pochi marchi di moda possono resistere e muoversi con grazia al ritmo dei tempi che cambiano. Levi’s, l’azienda di jeans che ha 170 anni, è uno di questi. Ogni decennio che passa, Levi Strauss & Co ridefinisce continuamente il significato di vivere in Levi’s rimanendo fedele alle proprie radici. Nel 2024, il marchio torna con la campagna “Live in Levi’s”. Questa volta, l’obiettivo della comunicazione non è solo il fascino duraturo dei blue jeans Levi’s, ma anche il potere del movimento e della danza. Il cuore della creatività è “The Floor is Yours”, un cortometraggio dinamico che cattura l’essenza della danza come veicolo di cambiamento e progressione. Diretto da Omar Jones e coreografato da Sherrie Silver, il film segue un gruppo di amici intrappolati nella monotonia della vita quotidiana. Ma quando un’anima coraggiosa osa lasciarsi andare, l’intero mondo cambia, innescando una reazione a catena di movimento e gioia che è ugualmente contagiosa e liberatoria. “Levi’s è stata, continua ad essere e sarà sempre l’uniforme non ufficiale del progresso, che come lo definiamo noi è un movimento per il meglio”, ha dichiarato Kenny Mitchell, chief marketing officer del marchio Levi’s presso Levi Strauss & Co. Mitchell ha poi approfondito le figure iconiche che hanno indossato con orgoglio i blue jeans Levi’s nel corso degli anni. “Se si guarda a persone straordinarie, talentuose e creative come Steve Jobs o Jean-Michel Basquiat, fino ai giorni nostri, con Pharrell e Beyonce... Tutte queste persone, all’interno dei rispettivi mondi, fanno progredire il progresso. Il nemico del progresso è l’immobilismo. Noi vogliamo essere quell’uniforme”. #LevisOpenCall Ciò che distingue questa campagna è la sua #LevisOpenCall, un’opportunità per i ballerini di tutti i ceti sociali e di tutti gli angoli del mondo di far parte di un nuovo film esclusivo in collaborazione con il produttore e DJ vincitore di un Grammy Award Kaytranada. Per partecipare all’audizione, i ballerini dai 18 anni in su possono postare su Instagram la loro interpretazione della coreografia specifica, utilizzando l’audio del post istruttivo della coreografa Sherrie Silver e includendo l’hashtag #LevisOpenCall. Possono anche inviare un video a un portale online. Da lì, Silver e il team sceglieranno i ballerini con cui realizzare il film. I ballerini selezionati saranno anche pagati per il loro tempo e saranno trasportati da Levi’s. TBWA/Chiat Day La campagna è stata concepita e sviluppata in collaborazione con l’agenzia pubblicitaria TBWA/Chiat Day e rappresenta il primo lavoro dell’agenzia per il marchio Levi’s. Erin Riley, chief executive officer di TBWA/ChiatDay Los Angeles, ha spiegato la metodologia creativa alla base della nuova campagna: “In una categoria che è molto legata all’autenticità e all’espressione di sé, abbiamo trascorso molto tempo a pensare all’anima di questo marchio e a come poterla rivelare in un modo che fosse fedele all’eredità di Levi’s, ma che la rendesse anche imperdibilmente moderna... È da qui che siamo arrivati all’idea del progresso, ovvero che la vita non è fatta di spettatori, ma di azioni”. La campagna, prevalentemente digital e social, è supportata da un’intensa attività di Out-of-Home in tutta Europa e in Asia e dalla stampa di Condé Nast.