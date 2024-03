La fintech Youholder sceglie Alkemy per la nuova campagna rivolta al mercato italo-spagnolo

Il team di digital marketing dell’agenzia, guidato da Mario Varriale, si occuperà del progetto grazie alla profonda conoscenza del settore e all’alchimia di competenze dei suoi talenti

Alkemy è stata scelta da YouHodler Italy, piattaforma FinTech multi-faccia che fornisce servizi Web3 per cripto, per la nuova campagna finalizzata ad ampliare la visibilità e la rilevanza del brand sui mercati Italia e Spagna. Il team di digital marketing di Alkemy, guidato da Mario Varriale, si occuperà del progetto grazie alla profonda conoscenza del mercato digitale e all’alchimia di competenze dei suoi talenti, traducendoli in un approccio unico alla gestione e realizzazione di contenuti e insight per il brand. Alkemy ha saputo interpretare in modo puntuale i bisogni e gli obiettivi di YouHodler attraverso una strategia di comunicazione integrata volta da un lato ad aumentare l’awareness del brand sul mercato di riferimento dall’altro all’acquisition di nuovi clienti sulla propria piattaforma. Alkemy si occuperà di supportare YouHodler attraverso attività di comunicazione declinate sui diversi touchpoint digitali finalizzate alla costruzione di brand identity e reputation, attraverso digital pr su media e blog specializzati, approfondimenti sul settore e sui target di riferimento. In qualità di partner, Alkemy si impegna inoltre a fornire eventuali takeaway e suggerimenti per ottimizzare i risultati delle future iniziative di comunicazione.

Collaborare per innovare

La partnership riflette l’impegno di entrambe le aziende nel promuovere l’innovazione e l’eccellenza nel campo della comunicazione digitale e finanziaria, offrendo un servizio completo e tailor-made volto a soddisfare i bisogni dei propri clienti. “In Alkemy siamo orgogliosi di affiancare un’azienda tecnologica come YouHodler, specie in questa fase delicata di crescita e in un contesto sfidante come quello della fintech, che hanno permesso di valorizzare tutto il know-how del gruppo di lavoro. Innovazione e tecnologia sono parte del DNA di Alkemy e saranno fondamentali per accompagnare YouHodler in questo cruciale momento di crescita, posizionandoci come partner strategico nel percorso di sviluppo sul mercato”, commenta Vincenzo Ertini, Technology Client Director di Alkemy. Matteo De Angelis, Country Manager YouHodler, aggiunge: “Siamo entusiasti di intraprendere la nuova avventura con Alkemy, un partner che dimostra non solo un’eccezionale expertise nel settore del digital marketing ma anche una visione innovativa che si allinea perfettamente con gli obiettivi e i valori di YouHodler. La loro approfondita conoscenza del mercato e l’approccio strategico alla comunicazione ci permetteranno di raggiungere nuovi orizzonti nel mercato italiano e spagnolo, ampliando significativamente la nostra presenza e rafforzando la nostra offerta ai clienti. La collaborazione è un passo importante nel nostro percorso di crescita e innovazione, che conferma il nostro impegno a fornire soluzioni all’avanguardia nel mondo FinTech e Web3. Non vediamo l’ora di vedere i risultati positivi che questa sinergia porterà a YouHodler e ai nostri utenti”.