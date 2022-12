Swarovski affida dopo gara le attività media globali a Zenith: il budget è di 130 milioni di euro, di cui 10 nel nostro mercato

L’agenzia di Publicis Groupe, che subentrerà ad Havas Media dal 2023 sarà responsabile del planning e del buying in 33 mercati

Il marchio di gioielli Swarovski ha assegnato le sue attività media globali all'agenzia di Publicis Media Zenith, a seguito di una gara. Swarovski aveva avviato un pitch lo scorso giugno con il supporto dei consulenti Auditstar. Zenith subentrerà all'attuale Havas Media il 1° gennaio 2023 e gestirà gli account nei 33 mercati di Swarovski, tra cui Regno Unito, Europa - Italia compresa -, Stati Uniti e Asia-Pacifico. Secondo i dati di COMvergence, Swarovski spende 140 milioni di dollari in media a livello globale, pari a circa 130 milioni di euro, dei quali circa 10 stimabili per il nostro mercato. L'incarico comprende la strategia, la pianificazione e l'acquisto dei media e i media a performance. Zenith è stata incaricata di "guidare le sinergie tra marchio e performance, elevando l'esperienza del consumatore per accelerare la crescita del business di Swarovski". Gerry Boyle, Chief Media Officer di Publicis Groupe, ha dichiarato: "Siamo lieti di collaborare con Swarovski e non vediamo l'ora di lavorare con loro in questo nuovo capitolo di crescita attraverso il loro straordinario marchio e di entrare in contatto con la prossima generazione di consumatori del lusso".

I risultati

Proprio la settimana scorsa. L’azienda ha comunicato che, dopo gli ultimi anni di perdite finanziarie, ha visto le sue vendite aumentare di circa il 10%, a 1,9 miliardi di euro, nel 2022, secondo quanto comunicato mercoledì a Vienna dal nuovo CEO Alexis Nasard. E il trend positivo dovrebbe continuare anche nel 2023. Secondo Nasard, questa ripresa è promettente. Al di fuori della Cina, l'azienda sta crescendo praticamente in tutti i mercati. Gli Stati Uniti, la regione più importante per Swarovski, rappresentano circa il 20% delle vendite. La società prevede di aprire più negozi negli States. La Cina arriva subito dietro, mentre la Germania è lo sbocco europeo più importante per il Gruppo. L'Austria, il mercato interno di Swarovski, avrebbe registrato una crescita particolarmente elevata sempre quest’anno. Nel 2019, prima della pandemia, l'azienda aveva un fatturato di 2,7 miliardi di euro. Nasard ha inoltre chiarito che il Gruppo non pianifica di ridurre la propria forza lavoro, che attualmente ammonta a circa 18.500 persone.

L’azienda

Swarovski è un ambiente dove magia e scienza si incontrano. Il marchio unifica tutte le parti della sua organizzazione sotto un'idea affascinante e porta avanti un nuovo meraviglioso mondo di lavorazione del cristallo. Fondata nel 1895 in Austria, l'azienda progetta, produce e vende cristalli, pietre preziose, diamanti creati internamente e zirconi, gioielli e accessori della migliore qualità al mondo, nonché oggetti in cristallo e accessori per la casa. Insieme alle consociate Swarovski Optik (dispositivi ottici) e Tyrolit (abrasivi), Swarovski Crystal Business forma lo Swarovski Group. Un rapporto responsabile con le persone e il pianeta è sempre stato parte integrante del suo patrimonio. Ciò si manifesta oggi nella consolidata agenda di sostenibilità dell'azienda con programmi e fondazioni educativi incentrati sui giovani per promuovere l'emancipazione umana e conservare le risorse naturali per ottenere un impatto sociale positivo.