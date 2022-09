Banijay Italia Holding potenzia le attività commerciali e online con Vincenzo Piscopo nuovo Chief Commercial & Digital Officer

Il manager proveniente da Ciaopeople lavorerà per tutte le cdp del Gruppo di cui è Presidente e C.M. Paolo Bassetti

Banijay Italia Holding, società a capo del Gruppo Banijay - che fa riferimento al Presidente Stephane Courbit, a Dea Communication (Gruppo De Agostini) e a Vivendi e che è guidato dal CEO Marco Bassetti - potenzia le attività commerciali e digitali di tutte le società del Gruppo Banijay in Italia e annuncia l’ingresso di Vincenzo Piscopo nel ruolo di Chief Commercial & Digital Officer. Piscopo alla guida della nuova struttura Commerciale & Digital avrà l’obiettivo di espandere le attività delle case di produzione che ne fanno parte, anche nel mondo dei contenuti digitali, coordinando l’attività commerciale e digitale collegata alle produzioni Banijay, ma anche esplorando nuove opportunità di business, sia attraverso la creazione di start up che attraverso acquisizioni.

La carriera

Vincenzo Piscopo è un manager di grande esperienza nel settore digital, ambito nel quale ha contribuito a definirne e reinventarne progressivamente gli standard. Appassionato di tecnologia, si è laureato in Ingegneria informatica e ha iniziato il suo percorso professionale nello sviluppo di applicazioni web. Nel 2011 entra a far parte di Ciaopeople, dove si è occupato delle partnership legate alla produzione video di Fanpage.it, The Jackal, Geopop, Cookist e Ohga, attraverso branded content ed originals. Ha lanciato con successo The Jackal e ha avviato i Ciaopeople Studios di cui è stato Director dal 2020. Dal 2018 è Ambassador per ADCI in Campania, e dal 2021 è sia membro del Consiglio Direttivo e Vice Presidente di OBE Osservatorio Branded Entertainment sia Vice Presidente dell'Unione Editori e Creators Digitali in Anica di cui ne è stato anche promotore.

I commenti

“Siamo molto felici di dare il benvenuto a Piscopo nel Gruppo – dichiara Paolo Bassetti, Presidente e Country Manager di Banijay Italia Holding –. Siamo più che certi che la sua lunga esperienza ricca di successi e piena di creatività possa dare la perfetta spinta per la crescita in un settore così importante e competitivo come quello digitale”. “Uno dei più importanti obiettivi di Banijay è far sì che le attività digital diventino sempre di più parte integrante del nostro core business - ha dichiarato Fabrizio Ievolella, Chief Operating Officer di Banijay Italia Holding –. Piscopo è l'uomo giusto al momento giusto. Sono certo che il suo arrivo sia un volano fondamentale per andare in questa direzione e crescere in maniera significativa”. «Ringrazio Paolo e Fabrizio per la fiducia e sono felice di approdare in Banijay Italia Holding – spiega a DailyMedia Piscopo –. In questi anni, la fruizione dei contenuti è fortemente evoluta e continua a farlo, i social e tutti gli asset digitali sono diventati linguaggi centrali nell’esperienza di visione dell’utente e nella comunicazione dei brand. Sarà per me entusiasmante poter lavorare con tutte le aziende del Gruppo per crescere in un segmento strategico, ricco di opportunità, sia per tutte le loro properties, che si affermano sempre più anche in logica multi-channel anche per quanto ne riguarda la fruizione, sia per nuovi format editoriali e anche di brand content puramente digitali originali destinati alle piattaforme social, per i quali pure ormai è la qualità dei contenuti a fare la differenza per il pourpose delle marche».

L’organizzazione

Banijay Italia Holding ha iniziato il rafforzamento della propria struttura qualche mese fa con l'entrata di Fabrizio Ievolella nel ruolo di Chief Operating Officer e Francesco Lauber nel ruolo di Chief Creative Officer. I due manager, attualmente Amministratore Delegato e Direttore Creativo di Banijay Italia, continueranno a svolgere i loro ruoli, ma ricopriranno anche le nuove cariche nella holding italiana del Gruppo, affiancando il Country Manager Paolo Bassetti nella supervisione strategica, operativa e creativa di tutte le società del Gruppo in Italia. L’obiettivo è triplice: aumentare la sinergia tra le sigle, facilitare le operazioni commerciali e creative a livello locale e globale, ed esplorare nuove opportunità di business, ampliando così il campo d'azione nella produzione di contenuti.

Risultati

In Italia, il gruppo Banijay - guidato dal Presidente e Country Manager Paolo Bassetti - ha un portfolio composto da 11 società di produzione che include Banijay Italia, Endemol Shine Italy, Banijay Studios Italy, Groenlandia, 4 Friends Film, Aurora TV, Atlantis Film & Video, Funwood Media, ITV Movie, L'Officina e Nonpanic. Non c’è ancora un dato complessivo della Holding, ma la sola Banijay Italia ha realizzato nel 2021 ricavi per 98,5 milioni di euro, in crescita del 63% rispetto ai 62 del 2020, e con un ebitda migliorato da 657mila euro a 8,5 milioni. Il Gruppo è attivo anche sul fronte dello scripted con titoli di successo tra cui Il Paradiso delle Signore, L'Allieva, Un Professore, La Sposa, Cuori, Luce dei tuoi occhi. Banijay si occupa, inoltre, di valorizzare i propri format attraverso attività di licensing, merchandising, branded content e brand integration. Gestisce, inoltre, la promozione digitale e social dei principali format prodotti e dei diritti musicali.