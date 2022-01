Azerion firma partnership globale esclusiva con ZEASN per espandere la sua offerta premium CTV

L’accordo porta all'integrazione delle soluzioni pubblicitarie del fornitore con Improve Digital, la piattaforma programmatic proprietaria del portale di intrattenimento e media

Azerion, la piattaforma digitale di intrattenimento e media, annuncia la sua esclusiva partnership globale con ZEASN, fornitore globale di soluzioni OTT (over-the-top) e smart TV. Le soluzioni pubblicitarie di ZEASN saranno integrate esclusivamente con Improve Digital, la piattaforma programmatic proprietaria di Azerion, e beneficeranno di soluzioni avanzate nella monetizzazione.

I termini dell’accordo

ZEASN offre soluzioni premium e sicure per la smart TV attraverso il suo ecosistema smart home chiamato Whale Eco che vede Whale OS come prodotto di punta e include un portafoglio di contenuti globali includendo la maggior parte delle principali app TV mondiali, VOD di alta qualità e canali TV lineari da una varietà di partner di contenuti in tutto il mondo. Con oltre 10 anni di esperienza nel settore delle smart TV e OTT, Whale Eco può fornire servizi flessibili per soddisfare le esigenze dei produttori di televisori di alto livello come Philips, AOC, TCL Moka a livello globale o nazionale. Attraverso questa partnership, Azerion estende la sua portata internazionale CTV, dando ai suoi partner pubblicitari e ai centri media un accesso diretto e in tempo reale a un pubblico di valore su scala. Azerion permetterà a ZEASN di aumentare la monetizzazione degli annunci delle sue inventory in-stream e out-stream attraverso campagne pubblicitarie in reservation e in programmatic. Con più di 300.000 inserzionisti e una rete di oltre 550 editori digitali, la piattaforma di Azerion vende circa 3,2 miliardi di annunci digitali al mese.

Nuove opportunità di revenue

Sandra Yassaka, VP partnerships di Azerion, ha commentato: "La CTV è diventata un modo sempre più diffuso per le persone di utilizzare contenuti. In Azerion, siamo lieti di collaborare con ZEASN, il principale fornitore di tecnologia al mondo per la smart TV, per offrire agli inserzionisti la possibilità di connettersi con un pubblico impegnato su scala attraverso contenuti premium". Winson Chen, Chief Operating Officer di ZEASN, ha ribadito: "Siamo entusiasti di collaborare con Azerion a livello globale che aiuterà i nostri partner e i clienti dei marchi televisivi a monetizzare la loro inventory CTV. Un partner pubblicitario professionale permetterà a ZEASN di concentrarsi sulla generazione di invetory CTV premium, di invitare più partner a lanciare canali AVOD e canali FAST su Whale Eco, e di collaborare con più brand tv per ridurre i costi e creare nuove opportunità di revenue".