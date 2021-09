TikTok inaugura una nuova era per il marketing

In occasione di TikTok World, l'azienda ispira i professionisti del marketing con innovative soluzioni che ridefiniranno l’intrattenimento e il commerce

Negli ultimi anni la community di TikTok ha creato tendenze dando vita a nuovi fenomeni culturali con al centro creator, artisti ma anche brand di ogni dimensione che sono ormai parte integrante dell'esperienza su TikTok. Oltre 1 miliardo di persone da tutto il mondo arrivano ogni mese sulla piattaforma per divertirsi mentre imparano, ridono o scoprono qualcosa di nuovo. Per questo, in occasione di TikTok World, il primo evento globale di TikTok per ispirare i brand e i professionisti del marketing, la piattaforma social ha presentato nuove soluzioni creative di branding e commerce che potranno aiutare le imprese di ogni dimensione a livello globale a generare un impatto reale sul loro business. “Siamo stati spesso testimoni dell’importante ruolo svolto dai brand nel costruire l'esperienza di TikTok e abbiamo anche visto quanto piaccia ai nostri utenti essere ingaggiati dalle marche che amano. Per questo, siamo felici di poterle aiutare le aziende, di qualsiasi dimensione, a entrare in relazione con i loro target, promuovere i prodotti e rafforzare il brand con modalità uniche rispetto ad altri strumenti”, commenta Blake Chandlee, President, Global Business Solutions, TikTok. Tra le soluzioni presentate alcune sono già disponibili in Italia (Reach & Frequency, Brand Lift Study e, in materia di brand safety il TikTok Inventory Filter). La disponibilità per il mercato italiano di ulteriori innovazioni introdotte in occasione di TikTok World, sarà comunicata successivamente il linea con la roadmap global del gruppo.

Consolidare la collaborazione tra brand e creator attraverso strumenti creativi

Il 61% dei nostri utenti affermano che su TikTok i video sono unici, più che su qualsiasi altra piattaforma, e 7 su 10 affermano che su TikTok gli annunci sono divertenti. Grazie ad una suite di soluzioni creative in costante crescita, i brand su TikTok avranno la possibilità, in modo semplice, di avvicinarsi alla creatività che caratterizza la piattaforma e di connettersi con i creator. Sarà quindi più facile coinvolgere i creator e condividere brief delle campagne direttamente attraverso il TikTok Creator Marketplace*, massimizzando l’efficacia delle proprie campagne.

Misurare il valore e l’impatto di TikTok

L’obiettivo di TikTok è rendere il più semplice possibile per i brand entrare sulla piattaforma, trovare la loro community di riferimento e crescere in modo sicuro ed efficace. Grazie a soluzioni come Reach & Frequency e TikTok Brand Lift Study, pianificare e gestire le proprie campagne su TikTok diventa più semplice ed efficace grazie alla possibilità di misurare il successo delle campagne e tenere traccia delle performance. In materia di brand safety, inoltre, con la soluzione di prima parte TikTok Inventory Filter, i brand avranno maggiore controllo sul posizionamento delle proprie inserzioni.

Connettere community, intrattenimento e commerce

TikTok sta rivoluzionando il modo in cui le persone scoprono e acquistano prodotti: quando i creator si appassionano a un prodotto o brand, infatti, lo condividono in modo autentico, in sintonia con la community. È in questo scenario che si posiziona TikTok Shopping, una nuova suite di soluzioni, funzioni e strumenti pubblicitari che offrirà a brand e merchant la possibilità di ingaggiare i propri clienti in modo significativo sulla piattaforma. Tra le soluzioni parte di TikTok Shopping, integrazioni di prima e di terza parte (con partner come Shopify, Square, Ecwid, PrestaShop) che permetteranno ai brand di poter portare in piattaforma una completa esperienza di commerce. Tra le novità anche Dynamic Showcase Ads, Collection Ads e le funzioni di LIVE Shopping.

TikTok è un luogo dove lo storytelling potenzia la scoperta e l’azione

Queste innovazioni sono solo l’inizio. TikTok si impegna costantemente nel portare valore alla sua community e nello stabilire nuovi standard per il settore, innovando costantemente l'offerta di prodotto. Continua, quindi, il viaggio per fare di TikTok un luogo dove sarà ancora più facile non solo divertirsi insieme, ma anche fare acquisti.