Macingo, l’ecommerce dei trasporti vola verso i 2 milioni di fatturato

Autore: D Sechi - 10/07/2020

La svolta pop di Dynamopet: affidato a Daniele Sesini il piano industriale 2020-2023

Spesso si danno per scontate situazioni che invece dovrebbero essere approfondite, ma non per forza o per partito preso, ma perché magari nascondo potenzialità che solo una più approfondita analisi potrebbe dischiudere. E allora, quasi senza accorgersene, si preferisce sostare sul sicuro, non rischiare di entrare i vicoli che celano gineprai, si pensa, si sospetta inestricabili. Oppure, semplicemente, si è inesperti, non si conosce profondamente la materia, si reputa di aver realizzato comunque il possibile. Un vero peccato, perché invece sarebbe facilefare affidamento su chi invece la sa lunga, su chi può farti fare il salto di qualità, senza per questo lanciarsi in voli pindarici. Un realismo dai connotati ambiziosi, tutt’altro che paradossali. È la fresca vicenda di Dynamopet, azienda veronese che opera nel settore degli integratori alimentari per il benessere animale, sorta nel 2017, attiva dal principio del 2018, quindi con oltre due anni di lavoro che decide di fare un passo avanti, di allargare il proprio business e telefona a Daniele Sesini, proprio lui, l’ex direttore generale di IAB Italia, al quale affida il compito di individuare le nuove strategie per implementare il piano industriale 2020-2023. Un periodo di tempo attraverso il quale l’azienda punta a una forte espansione del volume d’affari. La svolta Dynamopet, fondata dai fratelli Castagna, imprenditori con 20 anni di esperienza nel campo degli integratori per l’uomo, che un bel giorno decidono di entrare nel circuito prestigioso e autorevole dei veterinari. Dopo un biennio di successi, tra aumento della riconoscibilità e di fatturati, il marchio ha sentito l’esigenza di cavalcare il trend di forte crescita che caratterizza i settori dell’alimentazione e dei prodotti veterinari per il benessere animale (+19,8% 2019 vs 2018 secondo i dati di Newline), dotandosi di nuove risorse manageriali ed economiche. A Daniele Sesini, CEO con deleghe al marketing e alle vendite, abbiamo chiesto come e quando si concretizzerà il nuovo piano. Dynamopet si affida a un fuoriclasse del settore per un salto di categoria: come lo avete organizzato? «Sono entrato a far parte dell’azienda all’inizio di aprile, all’interno di una società che ha basato i suoi primi due anni di attività sul ramo veterinario, quindi scientifico-medico, autorevole e assolutamente strategico per il nostro marchio. Legato a questo ambito sono i nostri prodotti VET. Ora è arrivato il momento di allargare lo spettro commerciale del gruppo. Da oggi saranno in vendita le nuove formulazioni che vanno a coprire le varie esigenze dell’animale di compagnia: articolazioni, cute, occhi, pelo e anche le problematiche dell’anzianità, che non riguardano solo l’uomo. Lanciamo quindi una linea di prodotti, sono 21, denominata Natural Plus, nome che ricalca il nostro pay-off, “The Natural Plus” che testimonia la scelta aziendale di voler semplicemente sfruttare il potere della natura, che ci offre tutto ciò che serve per prevenire i principali disturbi e per favorire il benessere degli animali da compagnia. Non a caso, le formulazioni Dynamopet sono frutto della combinazione della millenaria tradizione fitoterapica, orientale e occidentale, con le più moderne ricerche scientifiche in campo veterinario». Come venderete i vostri prodotti? «In primis attraverso il nostro sito, che rappresenta l’altra novità: da oggi sarà online la nuova versione, realizzata con l’apporto dell’agenzia KF Adv, scelta dopo una gara, che ha lavorato anche sul packaging dei prodotti e sul materiale legato alla comunicazione, ossia sulle campagne, la cui firma creativa e la pianificazione media sono invece in mano a ByTek, il cui incarico è arrivato in forma diretta. È successo che per il nuovo sito eravamo alla ricerca di un’espressività che non negasse certo l’autorevolezza del brand ma che la esplicitasse attraverso un linguaggio non convenzionale, più caldo, anche spiritoso, in una parola più pop, con il quale vogliamo trasmettere i nostri valori, a partire dall’amore per gli animali e dalla passione per il nostro lavoro. KF Adv ha escogitato una serie di carousel di apertura del sito molto divertenti, ne ha realizzati inizialmente tre, ne siamo rimasti talmente avvinti che alla fine sono diventati 12. Da oggi si vedranno i primi 5, poi si succederanno anche gli altri grazie a un algoritmo. Immagini che andranno a completare la creatività delle campagne continuative». Una comunicazione che si potrà ammirare dove? «Su Google, con attività di lead generation, attraverso il circuito display, ma anche sulle nostre pagine Facebook e Instagram. Per un budget che nel 2021 dovrebbe aggirarsi oltre il mezzo milione di euro». Per le vendite vi legherete anche a qualche altra vetrina? «Assolutamente sì: abbiamo firmato con Amazon Italia, il cui canale sarà aperto entro due settimane. Entro ottobre, invece, saremo in grado di vendere anche su Amazon Europe, in Germania, Francia, UK e Spagna. Ma non di solo digital si vive e infatti, a breve, sarà attivato anche il canale di vendita fisico all’interno del circuito Pet Shop». Un’autentica svolta consumer, che obiettivi avete? «Realizzare il raddoppio entro la fine del 2021, e decuplicare l’attuale fatturato nei due anni seguenti. Un obiettivo ambizioso ma assolutamente raggiungibile. Anche grazie all’apporto di un nuovo direttore vendite con forte esperienza nel settore dell’integrazione alimentare, mentre l’azienda perfeziona un aumento di capitale per 500 mila euro - curato da Paolo Fiorini di M&A Partners e destinato ad un Club Deal in corso di aggregazione - che fornirà le risorse necessarie a implementare il nuovo Piano Industriale 2020-2023.