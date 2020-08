L’estate prende il volo, l’analisi di Beintoo

Autore: D Sechi - 05/08/2020

Audiweb, giugno vuol dire libertà

Dopo i primi riabbracci avvenuti a inizio maggio, nonostante le urla mediatiche votate al paternalismo, e anzi proprio per questo motivo, il dubbio continuava a ritagliarsi un suo spazio più o meno ampio nella testa dell’italiano. Che però, sebbene in maniera tutt’altro che sfacciata, ha progressivamente rimesso il naso fuori dalla porta e si è ritrovato a respirare arie di libertà e di estate. Cambio di stagione, di prospettive, di interessi, tutti elementi che non potevano non impattare sui movimenti in rete. Voglia di viaggiare, anche con il pensiero, in attesa di acquistare qualche guida invogliante, le ricerche web correlate che aumentano esponenzialmente, i nasi in su a scrutare i mutamenti del cielo, sole o pioggia, il meteo che ritorna a dominare, e poi… il pallone, i calci alla sfera più amata-criticata di sempre, e quando l’arbitro fischia, si sa... vuol dire che siamo tornati sul serio. Ma andiamo con ordine: era giugno, del 2020. Chi c’era, cosa faceva Nel sesto mese dell’anno, la total digital audience ha raggiunto 42,9 milioni di utenti unici, pari al 71,9% della popolazione dai 2 anni in su. In questo mese di rilevazione si registra una flessione della fruizione di internet da pc rispetto a maggio (-7,5%), condizionata da una serie di fattori: la fine della fase di lockdown, che segna la ripresa graduale di gran parte delle attività interdette durante la fase di emergenza e che coincide con il termine dell’anno scolastico contrassegnato dalla didattica a distanza; l’inizio del periodo estivo, caratterizzato da maggiori spostamenti e attenzione per le attività di svago. Hanno navigato almeno una volta nel giorno medio 33,8 milioni di utenti, da Computer (10,9 milioni, pari al 18,3% degli individui di 2+ anni), Tablet (4,5 milioni, pari al 10,1% dei 18-74 anni) e/o Smartphone (29,1 milioni, pari al 64,6% dei 18-74 anni). Nel dettaglio Entrando nel dettaglio del profilo della popolazione online, nel giorno medio erano online dai device rilevati il 58,9% degli uomini (17,6 milioni) e il 54,4% delle donne (16,3 milioni) e, più in dettaglio, il 72,6% dei 18-24enni (3,2 milioni), l’81,8% dei 25-34enni (5,4 milioni), l’81,1% dei 35-44enni (quasi 7 milioni), il 78,7% dei 45-54enni (7,7 milioni), il 71,2% dei 55-64enni (6 milioni)e il 52,9% degli over 64 anni (4,1 milioni). Per quanto riguarda gli under 18 online da pc nel giorno medio, si rileva una flessione del 51,3% rispetto al giorno medio del mese di maggio per i 2-12enni (207 mila utenti) e del 50,6% per i 13-17enni (167 mila) che hanno navigato con maggior frequenza. Nel caso degli under 18, se si allarga il raggio di osservazione a tutto il mese di rilevazione, considerando dunque anche gli utenti occasionali e meno assidui, troviamo online da Computer 1,4 milioni di 2-12enni (il 22,6% della popolazione di questa fascia) e 756 mila 13-17enni (il 36,9% di questa fascia d’età). Per quel che concerne la provenienza geografica degli utenti, nel giorno medio a giugno erano online il 62,1% della popolazione del Nord Ovest (pari a 9,6 milioni), il 57,1% della popolazione del Nord Est (6 milioni), il 58,5% dal Centro (6,6 milioni) e il 57,2% dell’area Sud e Isole (11,6 milioni). Tempo di… viaggi Rispetto al mese precedente, si registra una flessione per gran parte delle categorie di siti e applicazioni, a eccezione delle categorie dedicate alle informazioni meteorologiche o ai viaggi e agli spostamenti. Tra le principali categorie di siti più visitate a giugno: Search con 40,6 milioni di utenti unici mensili (il 94,6% degli utenti online); Internet Tools/Web Services, che raggruppa siti e applicazioni di servizi e strumenti online, con 38,7 milioni di utenti (il 90,2% degli utenti); Member Communities, la categoria dedicata ai social network, con 38,3 milioni di utenti (l’89,2% degli utenti); General Interest Portals & Communities con 38 milioni di utenti (l’88,5% degli utenti); Video/Movies con 37,8 milioni di utenti, l’88%); Current Events & Global News, che raggruppa le testate giornalistiche online), con 36,6 milioni di utenti (l’85,3); Instant Messaging, la categoria dedicati ai sistemi di messaggistica online, con 36,2 milioni di utenti (l’84,2%). Oltre ai siti e app dedicati alle informazioni meteorologiche (Weather +4,8% di utenti unici rispetto a giugno), si riscontrano dati in crescita per tutte le sotto-categorie della categoria Travel che a giugno raggiunge 33,4 milioni di utenti unici (+2,3% rispetto a maggio) con valori differenti a seconda del tipo di raggruppamento. Infine, risultano in crescita anche i dati della sotto-categoria Sport (+5,3% rispetto a maggio, con 27,2 milioni di utenti), visto l’avvicinarsi della ripresa delle attività sportive agonistiche previste principalmente per il mese successivo. Liberi di… A giugno, l'evento che ha condizionato tutti e più di tutto è sicuramente riconducibile all'apertura del 4 giugno (liberi tutti e liberi finalmente di sognare nuove mete fuori dal proprio salotto o angolo di casa). Ma non è da meno la fine della scuola (e della didattica a distanza che vede di riflesso un calo dell'uso di internet da pc). A questo si aggiunge il risveglio delle passioni sportive, visto che si ricomincia a parlare di competizioni calcistiche e di altre discipline (motori, per esempio). Quindi, dalla classifica dei top brand emerge che: nel giorno medio, tra i primi siti rilevati troviamo il Meteo con 4 milioni 959 mila utenti unici (+14,6% rispetto al giorno medio di maggio 2020), La Repubblica con 3 milioni 391 mila utenti (-18,7%), Corriere della sera con 3 milioni 364 mila utenti (-20,5%), Pinterest con 3 milioni 275 mila utenti (-7,1%), Libero con 2,7 milioni (-0,9%), TGCOM24 con 2,5 milioni (-6,3%), 3B Meteo con 2,2 milioni (+31,3%), Il Messaggero con 1,9 milioni di utenti (-21,8%), La Gazzetta dello Sport con 1 milione 680 mila utenti – che cresce come gran parte dei siti e canali online dedicati allo sport (+12,2%), Fanpage con 1,6 milioni di utenti (-11,7%). Il pallone è mio Tra i siti che riportano dati in crescita rispetto al giorno medio di maggio, troviamo principalmente siti di sport, i siti legati alle informazioni meteorologiche, di viaggio o mobilità. Quindi, oltre a Il Meteo, 3B Meteo e alla rosa Gazzetta dello Sport, troviamo: Calciomercato.com con 492 mila utenti unici nel giorno medio (+19,1%), Dazn Website (con il suo Goal.com) che raggiunge 207 mila utenti (+13,1%); Formulapassion con 126 mila utenti unici (+0,8%); IlBiancoNero con 54 mila (+12,5%); Calciomercato.it con 42 mila utenti (+7,7%); Tuttomotoriweb con 42 mila utenti (+75%). Ma anche Pagine Bianche con 331 mila utenti unici (+7,1%); Pagine Gialle con 209 mila utenti (+5,6%); SiViaggia con 143 mila utenti unici (+1,4%); TuttoCittà con 97 mila utenti (+27,6%); ViaMichelin con 89 mila utenti (+81,6%); Zingarate.com con 52 mila utenti (+33,3%). E tra gli altri, anche i siti di alcune radio come Radio Deejay con 133 mila utenti (+5,6%), Virgin Radio con 46 mila utenti (costante rispetto allo scorso anno) e RTL 102.5 con 40 utenti (+33,3%). Scarica le tabelle