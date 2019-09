Tiscali torna on air da domenica per consolidare il suo posizionamento “OnLife” con il primo spot di Beulcke+Partners; e incrementa il budget

HOME - campagne

La compagnia di Renato Soru va di nuovo in tv dal 29 settembre nel contesto di una campagna integrata pianificata da Mediacom per il lancio del progetto “Fibra”

C’è il bosco di sughere di Aggius, nel cuore di granito della Gallura più intima. Ci sono le stupefacenti grotte di Nettuno, con le stalattiti e le stalagmiti scolpite nelle cavità della Terra da oltre due milioni di anni. C’è la strada costiera Alghero-Bosa che almeno una volta nella vita bisognerebbe percorrere per scoprire qual è il sapore che ha la libertà. Meglio se in sella a una moto, complice perfetta del vento in faccia e della vertigine che si snoda sul mare, proprio come fa la modella di origine marocchina che cavalca una Harley Davidson nello spot. Ma c’è anche la vita quotidiana della città, quella affollata di volti e di voci, di storie che si incrociano e si scelgono, magari al di là di ogni stereotipo. C’è la Sardegna dalla bellezza incontaminata e dalla forte identità, antica e moderna allo stesso tempo. E c’è soprattutto Tiscali – con la sua visione della vita “OnLife” - capace di raccontare le sue nuove sfide che parlano di innovazione e di strategie inedite, nel nuovo commercial che il 29 settembre debutterà su tv, integrata da radio, web e social. 15 e 30” con i quali la società pioniera di internet in Italia e dell’accesso gratuito alla rete, ora che è ritornata sotto la guida del fondatore Renato Soru vuole far sapere di essere pronta a dire la sua: l'obiettivo è un riposizionamento nel mercato con il progetto “Fibra” che consente di avere a casa internet veloce a un giga al secondo. La campagna è stata progettata da Beulcke+Partners, che firma quindi il suo primo spot per la compagnia dopo che ne è diventata la nuova agenzia di riferimento in forma diretta prima della pausa estiva.

Messaggio e immagini

Più che nelle parole la potenza del messaggio sta nelle immagini e nella musica, a cominciare da quella suadente emessa dal violino di Germana Porcu. Ed è un messaggio che parla di vita che scorre, di esistenze attive e connesse, quelle che scelgono la modalità “on”. La regia è dell’inglese Howard Greenhalgh, uno dei più stimati autori di video musicali, oltre che di campagne pubblicitarie, visto che ha lavorato con i Muse, George Michael, gli Soundgarden e i Pet Shop Boys. La creatività è di Paolo Nocchi e Gianluca Barbero; la direzione della fotografia è dello scozzese Simon Coull, mentre la direzione del progetto è della produttrice Enrica de Biasi. L’immagine conclusiva dello spot è anche quella che cattura di più l’immaginazione e mostra una serie di ragazzi camminare sul pontile del Lago Gusana di Gavoi. Un piccolissimo lembo di terra in mezzo all’acqua e verso l’infinito. In mano hanno dei grandissimi palloni colorati che il buio della sera illumina per contrasto e che volano verso l'alto. Perché, poi, i sogni sanno sempre scovare la loro strada se a illuminarli sono creatività e coraggio. Il planning è a cura di Mediacom (tranne il digitale, seguito dalla stessa agenzia di cui è Founder e CEO Alessandro Beulcke), mentre il budget beneficia di un aumento rispetto allo scorso anno proprio per la scelta della compagnia di avvalersi nuovamente della tv.