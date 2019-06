HOME - eventi

Le campagne concorreranno nelle categorie riunite sotto il cappello di Eccellenza in P.R. e per i premi speciali Tecniche di P.R. e Tecnologia e Best In. Termine presentazione dei lavori: 30 luglio

Sono aperte le iscrizioni alla 22esima edizione del Premio Assorel. Il Premio assegna i riconoscimenti alle campagne di comunicazione P.R. che sono riuscite con successo a costruire fiducia e relazioni attraverso consulenza, strategie e servizi di omnicanalità a sostegno di aziende, marche, associazioni, consorzi e istituzioni pubbliche e private per influenzare positivamente le opinioni e i comportamenti, creare consenso nel dibattito pubblico e verso una marca, un prodotto, un servizio con modalità che tutelano e accrescono la reputazione, facilitando il business.

I riconoscimenti

Con Eccellenza in P.R., le cui categorie esprimono la capillarità degli interventi di P.R. in tutte le aree strategiche del mercato, e i premi speciali Tecniche di P.R. e Tecnologia e Best in, il Premio Assorel intende rispecchiare l’evoluzione del settore e gli ambiti di azione della comunicazione integrata a sostegno dell’impresa. In particolare i Premi Speciali Tecniche di P.R. e Tecnologia (Miglior Mobile & App, Miglior Video Contest, Miglior uso del Testimonial/Influencer, Miglior uso di TV – Radio – Internet – Media Relations) sono dedicati ai progetti di Relazioni Pubbliche focalizzati sull’utilizzo di tecnologie, piattaforme digital e media allo scopo di richiamare l’attenzione degli stakeholder. I Premi Speciali Best in comprendono invece il Premio Comunicazione No profit, il Premio Live Communication per la miglior valorizzazione di un evento in un progetto P.R. e il Premio L’Eco della Stampa - Data-driven campaign e Misurazione dei Risultati, assegnato per aver dimostrato la migliore interrelazione tra l’utilizzo dei dati e la misurazione del ritorno sull’investimento in una campagna di comunicazione integrata. Tra le campagne vincitrici nelle diverse categorie Eccellenza in PR, tra cui figurano quest’anno anche le categorie merceologiche per una migliore classificazione dei progetti in gara, la giuria assegnerà il Primo Premio Assoluto. Confermato anche in questa edizione il premio Miglior Idea Creativa PR, pensato per la campagna che ha nella idea creativa l’elemento di svolta per il successo del progetto.

Premio alla Carriera

Nell’ambito del Premio Assorel verrà assegnato anche quest’anno il prestigioso Premio alla Carriera, giunto alla 13esima edizione e attribuito alla personalità italiana che ha saputo conseguire risultati di successo in campo imprenditoriale, istituzionale, sociale, civile, diventando testimonianza del valore del buon operare a beneficio dell'immagine del Paese e della collettività.

Le modalità di partecipazione

La giuria, che si riunirà il prossimo ottobre per la valutazione dei progetti iscritti, sarà composta da esponenti autorevoli del mondo della comunicazione, innovazione digitale, accademia, media, istituzioni, aziende. Possono concorrere alla 22esima edizione del Premio Assorel le campagne di comunicazione P.R. realizzate in Italia e all’estero nel periodo giugno 2018 – maggio 2019. Le iscrizioni chiudono il 30 luglio. Il regolamento è disponibile sul sito di Assorel, www.assorel.it, nell’apposita sezione. Per maggiori informazioni sul Premio scrivere a: segreteria@assorel.it.