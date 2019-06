Sky: lo sport accende la stagione estiva, si parte con i Mondiali di calcio femminile in Francia

HOME - media

La programmazione prevede 2mila ore live, oltre 200 ore in studio e 50 notti dedicate al mercato del pallone; ci sono anche basket, Formula 1, MotoGp, tennis, golf e l’offerta Eurosport

La programmazione di Sky non si spegne con la stagione estiva, anzi si accende sul fronte sportivo con una nuova offerta di oltre 2mila ore in diretta, oltre 200 ore in studio e 50 notti dedicate al calcio mercato. L’offerta è disponibile su Sky Q, Sky Go, Sky On Demand sezione sport, Now Tv e sul digitale terrestre con una selezione di programmi. Inoltre è stato attivato un servizio di aggiornamento di news sportive su Whatsapp.

Focus sul calcio

Il focus ovviamente è sul pallone, a cominciare dai Mondiali femminili al via domani al Parc des Princes di Parigi, con la partita Francia – Corea del Sud. L’accordo con la FIFA prevede che Sky mandi in onda tutti i 52 incontri, di cui 37 in esclusiva, sul canale dedicato Sky Sport Mondiali al 202 del telecomando. L’evento francese si aggiunge all’offerta relativa al calcio femminile, vale a dire la Serie A, la Coppa Italia e la Supercoppa italiana. Le telecronache della nazionale sono affidate a Carolina Morace e ad Andrea Marinozzi, mentre le altre a Gaia Brunelli e Martina Angelini, che saranno in studio per gli approfondimenti pre e post partita con Alessia Tarquini. Ogni giorno alle 14.30 su Sky Sport Mondiali e Sky Sport 24, Mario Giunta e Katia Serra introdurranno i temi della giornata. L’inviata al seguito della Nazionale sarà Giorgia Cenni, per tutte le interviste e le news dalla Francia. Contemporaneamente è in corso in Polonia la 22ª edizione dei Mondiali FIFA Under 20, in diretta su Sky Sport Mondiali.

Tornano anche i racconti di Federico Buffa e le storie di Matteo Marani. A giugno appuntamento con “#SkyBuffaRacconta – Donne Mondiali”, dedicata alle Nadeshiko, i fiori del Giappone, l’unica squadra asiatica in grado di vincere la Coppa del Mondo di calcio A luglio invece ci sarà “1984, ho visto Maradona” che parla del trasferimento dal Barcellona al Napoli di Diego Armando Maradona. Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna conducono “Calciomercato – L’Originale dal lunedì al venerdì alle 23 su Sky Sport 24 e Sky Sport Mondiali (e in replica a mezzanotte su Sky Sport Uno). La scenografia è ambientata su una spiaggia, con Di Marzio che racconta le operazioni di giornata a bordo di un pattino, mentre Fayna pesca le più insolite curiosità dal web. In studio anche una cabina tipica dei lidi estivi, dove gli ospiti rispondono alle domande di Alessandro Bonan. Che ha anche scritto e interpretato la sigla del programma “L’ultima estate”.

Basket, motori e tennis

Nell’offerta dell’estate 2019 c’è anche il basket, con gli Europei femminili e i Mondiali maschili in esclusiva. Il FIBA Eurobasket Women si tiene in Serbia e in Lettonia e va in onda dal 27 giugno al 7 luglio. Sky seguirà tre amichevoli delle Azzurre. Dal 31 agosto al 15 settembre la Cina ospiterà invece la FIBA Basketball World Cup maschile. Inoltre, sono in corso negli USA le Finals NBA: in esclusiva su Sky Sport NBA l’intera serie tra Golden States e Toronto, che si chiuderà il 17 giugno. Infine, nella notte tra il 20 e il 21 giugno a New York è in programma il Draft, l’evento che NBA organizza per dare alle squadre la possibilità di scegliere i nuovi giocatori. Appuntamento al Barclays Center di Brooklyn e in diretta su Sky Sport NBA.

Per i motori, sui canali dedicati Sky Sport F1 e Sky Sport MotoGP ci saranno 12 Gran Premi in diretta tra Formula 1 e MotoGP, 9 di questi in esclusiva live, e 4 Round di Superbike. A questi si aggiungono il Ferrari Challenge il 15 giugno a Le Mans in Francia e il 6-7 luglio al Nurburgring in Germania, la Porsche Carrera Cup il 22 e 23 giugno a Imola e il 20 e 21 luglio al Mugello e i due campionati delle due ruote CIV e CEV.

Per il tennis, in primo piano c’è Wimbledon. Dal 1° al 14 luglio, il torneo andrà in onda in diretta su Sky, con un mosaico con sei finestre interattive per passare da un campo all’altro scegliendo quale match guardare. Studi Tennis ad aprire e chiudere ogni giornata di gara, senza dimenticare la rubrica “The Insider”. Inoltre, dopo l’accordo tra Sky Italia e Sportcast per il biennio 2019/2020, in aggiunta ai tornei del circuito maschile ATP Masters 1000, su Sky anche quelli dei circuiti ATP 500 e 250: il Queens e Atlanta.

Altri sport

Su Sky c’è spazio anche per gli European Games di Minsk, in esclusiva live fino al 30 giugno, per il golf con gli US Open e The Open Championship, per rugby, pallanuoto, atletica con la IAAF Diamond League, il World Taekwondo Grand Prix a Roma, i Campionati Mondiali di Judo a Tokyo, e infine tutti gli appuntamenti con l’equitazione tra Global Champions League e Grand Prix Longines Global Champions.

L’offerta Eurosport

All’articolato palinsesto di Sky si aggiunge l’offerta di Eurosport, con tennis, basket, ciclismo, motori e altre esclusive. Si parte con le fasi finali del Roland Garros, in giugno, seguito a fine agosto dagli US Open. Per il basket ci sarà la finale per lo scudetto della Serie A – al meglio delle sette partite – a partire dal 10 giugno. Si conferma la grande tradizione del ciclismo su Eurosport: dopo il Giro d’Italia, arrivano il Tour de France e la Vuelta a España; infine, confermata anche la 24 Ore di Le Mans.