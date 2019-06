La Sicilia sceglie Gitto/Battaglia_22 per comunicare il lancio del nuovo formato tabloid

Autore: V Parazzoli - 28/06/2019

Poste Italiane: ad HNTO e Centrale Comunicazione i due Lotti da 5 milioni per BTL e DM. 15 in gara per i 25 milioni degli eventi

Sono andate rispettivamente ad HNTO e Centrale Comunicazione le aggiudicazioni provvisorie del Lotto 1 e del Lotto 2 del bando da complessivi 5.000.000 di euro in 36 mesi relativo all'affidamento da parte di Poste Italiane dei servizi pubblicitari Below The Line e Direct Marketing per tutte le società del Gruppo suddiviso appunto in 2 Lotti non cumulabili. È quanto risulta a DailyMedia in base ai punteggi ottenuti dai gareggianti, di cui sono state aperte le offerte economiche ieri. HNTO è il nome della ex Newton 21 (che ha gestito nell’ultimo periodo l’analogo incarico) e che, ora, fa parte di Gruppo HDRA’ (che aveva vinto il precedente Lotto con Aleteia Communication). Il Lotto che dovrebbe poi esserle aggiudicato definitivamente è quello da 2.450.000 euro che riguarda i servizi pubblicitari Below The Line e Direct Marketing per BancoPosta e PostePay, e comprende elaborazione creativa di materiali BTL in conformità con le linee guida aziendali, materiali per realizzazione di attività di DM, elaborazione eventuali nuovi format, studio di naming e logotipi. Il Lotto 2 è invece quello del valore di 2.550.000 euro che riguarda i servizi pubblicitari Below The Line e Direct Marketing Corporate, assicurazioni e risparmio gestito, con perimetro analogo al primo. L’assegnazione provvisoria, come detto, è andata in questo caso alla nuova agenzia sempre romana di cui sono soci Andrea Francini, Raffaele Basile e Minerva. La sigla (che fa parte dell’rti capitanato da GPT che si è aggiudicato recentemente uno dei 4 Lotti dell’analogo bando sempre per attività di BTL e D.M. di Enel) è il nuovo nome di IBG Wave, che era l’acronimo di Italia Brand Group, che aveva aperto a Roma Wave appunto con Basile e Minerva, altra società che opera negli eventi. Quando IBG, poi acquisito da EY e che oggi si chiama EY Yello, ha dismesso la società, agli altri due citati soci si è aggiunto appunto Francini che, in precedenza, è stato operativo proprio in HDRA’ e Newton21. Gli altri partecipanti alla gara di Poste Italiane sono stati: Yes I Am per il solo Lotto 1, mentre sia per questo che per il 2 erano coinvolti, oltre alla stessa Centrale Comunicazione, anche Frame Communication, HNTO e Ogilvy One; per il solo secondo Lotto erano in lizza infine Leo Burnett, Incentive Promomedia, Integer, Inthera, Wunderman Thompson e KleinRusso. Il pitch per gli eventi Sempre sul fronte di Poste Italiane, inoltre, prosegue la gara da 25 milioni di euro in 24 mesi per l’affidamento dei servizi di “pianificazione, ideazione, organizzazione e realizzazione di eventi di carattere aziendale e di allestimenti fieristici per tutto il Gruppo”. Gli operatori ammessi sono 15: Alphaomega, Amarena Company, G.2 Eventi, M.P.G., l’rti composto da Media Arte Eventi e Mondo Mostre, Merlo, Micromegas Comunicazione, Next, Overseas (sempre di Gruppo HDRA’), Pomilio Blumm, Prodea Group, Sinergie, Studio Ega, Uevents e l’rti di Triumph C&C con AB Comunicazioni. Non sarebbe stato invece ammesso l’rti Studio 80 Group con Meet Comunicazione. Il bando nello specifico include anche la progettazione di allestimenti scenografici per convention, mostre, spazi per eventi, servizi audio-video e di regia, servizi di illuminazione, produzione materiali, logistica, attività di team building e quant’altro occorrente.