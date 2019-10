Regione Sardegna: sono 12 le offerte per la comunicazione del POR FESR 2014-2020; l’appalto, suddiviso in due Lotti, vale 5,7 milioni di euro in 36 mesi

HOME - incarichi e gare

Il bando, aggiudicabile in toto allo stesso offerente, riguarda servizi di informazione, promozione, comunicazione e assistenza tecnica per l'attuazione della strategia di comunicazione

Sono 12 le offerte che la Regione Autonoma della Sardegna - Presidenza - Direzione Generale della Centrale regionale di committenza - Servizio forniture e servizi, ha ammesso alla gara, suddivisa in 2 Lotti, entrambi aggiudicabili allo stesso offerente, finalizzata all’acquisizione dei servizi per l'attuazione del piano pluriennale di comunicazione: più nello specifico, servizi di informazione, promozione, comunicazione e assistenza tecnica per l'attuazione della strategia di comunicazione del POR FESR Sardegna 2014–2020, per un totale di 5.720.000 euro in 36 mesi. Il Lotto 1, di 3.520.000 euro, riguarda in particolare i servizi di informazione, promozione, comunicazione e assistenza tecnica per l'attuazione della strategia di comunicazione del POR FESR Sardegna 2014–2020; il Lotto 2, del valore di 2.200.000 euro sempre in 3 anni, concerne i servizi di attuazione del piano pluriennale di comunicazione, strategia di informazione e pubblicità del programma di sviluppo rurale della Sardegna 2014–2020.

Previste campagne di comunicazione sui media, eventi, pubblicazioni e materiali informativi. I concorrenti ammessi sono: l’rti di AB Comunicazioni con Smeralda Consulting e Associati (lotto 1 e 2); l’rti di Agorà con Fondazione Giacomo Brodolini, Relive Comunication e 06 Services (lotto 2); l’rti di FPA con Synesis, Mirus e ADDV.IT (lotto 1 e 2); Full Media Service con Marcello Cabras libero professionista esperto in comunicazione come ausiliaria (lotto 2); Giugnini Associati (lotto 2); l’rti di Primaidea con Fondazione Giacomo Brodolini, Agorà e Relive Comunication (lotto 1); l’rti di Blackwood con Eva Group (lotto 1 e 2); l’rti di Heads Groups con Digical e Dematis di Sandro Turano & C. come ausiliaria (lotto 1); l’rti di Lattanzio Communication con OCMGROUP (lotto 1); Liguria Digitale (lotto 1 e 2): l’rti di OCMGROUP con Lattanzio Communication (lotto 2); e, infine, Pomilio Blumm (lotto 1 e 2).