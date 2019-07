Tra personalized marketing, nano influencer e smart payment: Worldz rivoluziona il mercato dell’e-commerce con il suo “Social Commerce”

HOME - special content

L’innovativa startup italiana fondata da Joshua Priore lancia un “aggregatore social” in cui gli utenti possono effettuare acquisti in un’unica piattaforma utilizzando la propria popolarità social per ottenere uno sconto personalizzato

Se Amazon batte Google e Apple diventando il brand con il più alto valore al mondo che sta capitalizzando interamente il mercato, i soggetti che operano nel campo dell’e-commerce sono costretti ad attuare strategie customizzate e adeguarsi alle logiche del settore, sempre in continua evoluzione, per rimanere competitivi. La prima azione da compiere è sicuramente cercare di soddisfare le richieste degli utenti e ad oggi, ciò che i consumatori chiedono è in primis un’esperienza personalizzata. Quest’ultimi, infatti, apprezzano molto i consigli di acquisto proposti da piccoli e grandi player sulla base delle loro precedenti scelte. Per esempio, noti brand come Netflix, Amazon e Pinterest, nonché Google e Facebook, utilizzano continuamente campagne di marketing personalizzate, fornendo ulteriori contenuti e consigli in base a ciò che piace all’utente, talvolta persino anticipandolo.

La conferma del successo di questo trend arriva anche da una ricerca Epsilon che indica che l'80% dei consumatori ha maggiori probabilità di effettuare un acquisto quando i marchi offrono esperienze personalizzate, e ancora, secondo Invesp, il 57% di acquirenti online è disposto tranquillamente a fornire informazioni personali a un marchio, purché quest’azione si traduca in un vantaggio diretto per la propria esperienza di acquisto. Ma se ingaggiare il cliente rappresenta una vera e propria sfida, la fase finale del percorso di acquisto – ovvero il processo di pagamento, che potrebbe rendere effettiva o interrompere una conversione – non è da meno. Secondo il Baymard Institute, infatti, quasi il 70% degli acquirenti abbandona il proprio carrello e, per ovviare a questo problema, l’impiego di pagamenti smart potrebbe contribuire a evitare di perdere un potenziale cliente proprio all’ultimo step.

È proprio in questo contesto in cui customizzazione a 360 gradi e pagamenti “intelligenti” si confermano gli ultimi trend in materia di e-commerce, Worldz, innovativa startup italiana di Advertising Technologies che ha sviluppato una piattaforma di Social Booster per eCommerce e siti web e che riunisce in un’unica soluzione gli interessi delle aziende e quelli dei consumatori, lancia il proprio Social Commerce.

Si tratta di una piattaforma che consente agli utenti di comprare prodotti di diversi brand in un unico luogo e di condividere gli acquisti effettuati con i propri amici sui canali social, scambiandosi con quest’ultimi consigli e opinioni. Dunque un vero e proprio “aggregatore” arricchito da una predominante componente social che raccoglie migliaia di prodotti messi in vendita dai siti partner di Worldz, come Sparco, Breil, Hip Hop Watches e Caffè Vergnano, da cui è possibile comperare prodotti utilizzando il proprio sconto Worldz. Quando un utente è in procinto di acquistare un prodotto, infatti, può pubblicare un post ad hoc sui propri account social condividendo con i propri contatti la sua scelta, venendo così immediatamente premiato con uno sconto sul suo carrello.

Gli utenti, in questo modo, diventano dei veri e propri nano influencer e brand ambassador dei prodotti dei marchi che scelgono e le loro sponsorizzazioni spontanee vengono ricompensate con sconti proporzionali alla capacità che hanno di ingaggiare contatti: grazie a un algoritmo proprietario quali-quantitativo, infatti, Worldz riesce a calcolare il valore economico dei post di un utente considerando diverse variabili come, ad esempio, le interazioni con gli amici, e riesce così ad attribuirgli istantaneamente uno sconto.

L’idea di creare un “aggregatore social” nacque quando, al lancio della prima versione di Worldz, molti utenti ci contattavano quotidianamente per chiederci dove potessero acquistare prodotti con la propria popolarità social e, allo stesso modo, le aziende richiedevano di aumentare i loro volumi di traffico” afferma Joshua Priore, CEO & Founder di Worldz. “Il Worldz Social Commerce è dunque una scelta che abbiamo fatto per offrire ai nostri clienti e a tutti gli utenti una soluzione chiara e immediata e che soprattutto fosse in grado di soddisfare un’esigenza reale e concreta”.

Con il Worldz Social Commerce, dunque, da un lato la popolarità social permette agli utenti di fare shopping a prezzi personalizzati, dall’altro, le aziende trovano un modo nuovo di comunicare, vendere e ingaggiare l’utente. Sia le realtà che sono alle prese con la loro prima fase di sviluppo, sia quelle più consolidate che vogliono aumentare fatturato e volumi potranno, infatti, non solo acquisire traffico a performance, ma fare anche lead generation, remarketing automatizzato, brand awareness tramite i loro stessi clienti e, infine, aumentare le conversioni.

“Insieme a Luca Aber, Sales Director, e agli altri team (Financial, IT Development, Marketing e Sales) abbiamo instaurato un dialogo costante con gli e-commerce già nostri clienti per cercare di comprendere al meglio le loro esigenze e creare la soluzione ideale” dichiara Joshua Priore. “Ciò che è emerso era la necessità di una piattaforma che fosse semplice anche per le realtà alle prime armi.

Grazie alla cooperazione tra Luigi Caputo (CTO), Giovanni Catapano (Partner & Senior Developer), Barbara Grimaldi (Brand Consultant) e Valentina Oliveri (SEM Strategist), e alle ricerche effettuate in ambito IT e marketing, siamo riusciti a dar vita a una piattaforma fruibile online ( Worldz.net ) e con un software compatibile con i CMS più diffusi, e presto sarà lanciata anche un’app per dispositivi iOS e Android”.

In un momento in cui il Personalized Marketing e la diffusione di pagamenti smart fanno da padrone e il trend dei nano influencer prende sempre più piede, proponendosi alle aziende come una valida alternativa al coinvolgimento di profili da milioni di follower, il Worldz Social Commerce si pone due obiettivi principali: aiutare le aziende B2C che hanno necessità di vendere i loro prodotti online ad attuare un processo di digitalizzazione smart ed efficace e far sì che tutti gli utenti abbiano accesso facilmente alle migliaia di prodotti acquistabili con la loro popolarità social su Instagram e Facebook.

“A tutto ciò, infine, si aggiunge la volontà di affermarsi come l’unica azienda in grado di mettere in contatto utenti e brand in un’unica piattaforma, rendendo l’utente protagonista attivo di un vero e proprio cambiamento e proponendoci come precursori di una rivoluzione in chiave social nel panorama nazionale ed internazionale del settore dell’e-commerce”, conclude Joshua Priore.