MediaWorld si propone come la marca di fiducia nell’elettronica con la nuova campagna di Armando Testa “Fatto apposta per Me”, e conferma il budget di 18 milioni

HOME - aziende

Il Ceo Guido Monferrini e il CM&DO Giuseppe Cunetta hanno illustrato ieri il nuovo posizionamento dell’insegna, che va on air da sabato con un media mix integrato pianificato da Dentsu Aegis Network

MediaWorld, insegna leader nella distribuzione di prodotti di elettronica con 117 punti vendita in Italia ed il sito di eCommerce leader nella categoria, ha presentato ieri nella sede di Verano Brianza e alla presenza del Ceo per il nostro mercato Guido Monferrini il nuovo concept di posizionamento strategico customer centrico 1-2-1, denominato “Fatto apposta per Me”. Un nuovo servizio disponibile sull’App MediaWorld attraverso il quale ciascun cliente, rispondendo a poche semplici domande, dal 10 giugno potrà trovare il prodotto perfetto per le proprie esigenze. Il servizio sarà inizialmente disponibile per 5 categorie merceologiche di grande richiamo: Smatphones, Tablets, Notebook, Audio, Pulizia e Gaming. «“Fatto apposta per Me” non è semplicemente uno slogan ma la sintesi perfetta della nostra strategia, che pone la dedizione al cliente e la comprensione delle esigenze profonde di ciascuno al centro di tutto quello che facciamo - ha dichiarato Giuseppe Cunetta, Chief Marketing & Digital Officer di MediaWorld Italia -. Il nostro obiettivo di lungo periodo è personalizzare sia online che in store attraverso l’ibridazione tra le competenze professionali e relazionali delle nostre 5.000 persone nei negozi e gli strumenti messi a disposizione dagli algoritmi di Intelligenza Artificiale, arrivando a definire un nuovo modello di retail del futuro, dove il cliente è accompagnato nella scelta sicura della soluzione ideale ai bisogni di ognuno».

Mission e posizionamento

Un approccio che riflette pienamente la mission dell’azienda: migliorare la vita delle persone portando nella quotidianità di ciascuno tutta la tecnologia di cui ha bisogno, sotto forma non di semplici prodotti ma di soluzioni complete e sempre più personalizzate. «Il rapporto con i nostri clienti è continuo e in costante evoluzione. Grazie alle nuove tecnologie che ci permettono di tracciare le preferenze e le manifestazioni di interesse attraverso un’app dedicata, il dialogo diventa sempre più personalizzato e puntiamo, con il tempo, a renderla una vera e propria conversazione one-to-one tra cliente e brand» ha aggiunto.

È da questa idea di personalizzazione ed evoluzione del rapporto con il cliente che nasce il nuovo posizionamento di MediaWorld, ideato da Armando Testa, che ha iniziato a collaborare con l’azienda da aprile al termine della vittoria nella relativa gara di cui DailyMedia ha fornito anticipazione.

La comunicazione

«La tecnologia più innovativa di Mediaworld ha scelto di esprimersi con la forza della sintesi, che è sempre stato il nostro linguaggio» ha commentato Nicola Belli, Consigliere Delegato dell’agenzia.

Al centro della nuova comunicazione, ritroviamo il cliente e i suoi bisogni con il payoff: “MediaWorld. Fatto apposta per Me”, dove le ultime due lettere creano un punto d’incontro tra customer e brand.

L’obiettivo della campagna è la perfetta declinazione dell’obiettivo strategico dell’azienda, quello cioè di rendere MediaWorld il primo brand a cui le persone pensano quando vogliono comprare un nuovo prodotto tecnologico, prima ancora di valutare marche, caratteristiche e prezzi. L’idea creativa è quella di sostituire in comunicazione, tutti i device tecnologici con le iniziali del brand name, M e W, e farle diventare i simboli del rapporto divertente e spensierato che le persone hanno con la tecnologia grazie a MediaWorld: perché qualsiasi cosa stiano cercando, quest’ultima ha sempre la soluzione più giusta per loro.

La strategia

La campagna, dal forte impatto anche sonoro grazie a un pezzo d’eccezione, “What a Wonderful World” di Louis Armstrong, nella versione rock di Joey Ramone, verrà lanciata in tv il prossimo 8 giugno con diversi soggetti da 30 e 60”, a cui seguiranno dal 10 una campagna radio promo e una stampa interattiva, che sfrutta la realtà aumentata per coinvolgere il target in modo diretto e personalizzato. Infatti, sarà sufficiente scaricare l’app MediaWorld e inquadrare con il proprio smartphone l’annuncio stampa per vivere una navigazione in realtà aumentata. Su questo progetto ha lavorato anche la piattaforma Zappar di Viewtoo. Il lancio della campagna è stato anticipato da una fase teaser sul web iniziata l’1 giugno: una candid camera ha ritratto alcuni passanti in giro per l’Italia e le loro reazioni di fronte a delle “strane” M e W rosse usate come device tecnologici. Il planning è sempre a cura di Dentsu Aegis Network e anche il budget – pur con una diversa ripartizione degli investimenti anche per la crescita di peso del digital – resta allineato a quello del 2018, stimabile quindi in oltre 18 milioni di euro. Il primo flight durerà un mese.

L’insegna

Prima catena di elettronica di consumo in Europa con oltre 1.000 megastore, seconda a livello mondiale, MediaMarktSaturn Retail Group opera in Italia con l’insegna MediaWorld, la prima realtà del settore nel Paese. Attualmente MediaWorld è presente, come detto, con 117 punti vendita collocati su tutto il territorio nazionale e l’anno corso ha registrato un giro d’affari a perimetro omogeneo in crescita a 2,2 miliardi di euro, un decimo di quello complessivo di Gruppo. Il nuovo posizionamento è frutto anche di una ricerca condotta da GfK e AT Brain, la unit di Research & Insight del Gruppo guidato da Marco Testa.

[youtube id=lxdh74856xE]

Credits

Agenzia: Gruppo Armando Testa

Direzione Creativa: Georgia Ferraro e Nicola Cellemme

Team Creativo: Marco Cetera, Gabriele Colia

Creative Strategist: Luca Buonamici

Client Service Director: Emanuele Cicogna Mozzoni

Client Service Team: Fabia De Gasperis, Carlotta Dejana

Tech & Innovation Team: Marco Savojardo, Damiano Gui

Social Media Manager: Fabio Cuscunà

Casa di Produzione: Little Bull

Regia: Edoardo Lugari