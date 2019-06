Benetton chiude la gara globale per il planning: l’off line resta a Wavemaker, con l’OOH seguito sempre da Creative Media; il digital va a iProspect

Autore: Redazione - 13/06/2019

Montana si affida dopo gara a Visionworks e lancia un filone creativo in cui suoi prodotti prendono vita

Montana, storico brand di carne in gelatina di Inalca (Gruppo Cremonini), torna in comunicazione con un nuovo spot televisivo e un nuovo sito web per valorizzare i plus di un prodotto tradizionale, che ha saputo rinnovarsi cogliendo al meglio le moderne tendenze del consumatore. Per farlo ha incaricato dopo una gara l’agenzia Visionworks. Il planning media, invece, resta affidato alle cure di Media Club. Lo spot racconta quindi in un modo completamente nuovo e originale gli aspetti distintivi della carne Montana: oltre all’italianità (100% carne da allevamenti italiani) alla filiera corta e controllata e alla gelatina fatta con il suo brodo naturale di carne, Montana è oggi l’unica sul mercato con dichiarazione ambientale di prodotto (EPD) in etichetta. La dichiarazione calcola gli impatti ambientali dell'intera filiera produttiva, dall'allevamento al recupero e riciclo delle confezioni, con un percorso certificato da cui emerge l'impegno di Montana nel rispetto dell'ambiente, in linea con le richieste di un consumatore sempre più consapevole e responsabile. Le scatoline Montana si presentano per la prima volta al pubblico sotto una veste nuova, come dei simpatici personaggi cartoon in grado di coinvolgere e divertire il pubblico di tutte le età, dai più grandi ai più piccini. Prodotto dalla cdp Al-One, con la regia di Daniele Persica, lo spot catapulta gli spettatori dentro lo scaffale di un supermercato, dove delle simpatiche scatoline interagiscono con un giovane e scrupoloso “responsabile della qualità”, in un divertente dialogo tra il mondo reale e il mondo fantastico dei cartoon, realizzati in animazione 3d. Montana sposa così un nuovo filone di comunicazione dando vita ai suoi prodotti, che diventano i diretti testimonial dell’azienda e dei suoi valori. Lo spot sarà visibile, per tutto il periodo estivo, sulle principali emittenti nazionali nei formati 30 e 15”, oltre che sul sito www.montanafood.it e sui principali social Montana (Facebook, YouTube). Credits Creative Director: Marcello Martini Director: Daniele Persica Producer: Alan Vele Art Director e Supervisor (CGI): Luca Della Grotta Character Design: Andrea Scoppetta