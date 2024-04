Viessmann, roadshow e campagna di Studio Fornace pianificata da Taurus ADV su radio e social

On air dal 7 maggio per cinque settimane. Invariato, nel 2024, il budget sulla comunicazione rispetto allo scorso anno, il 2023, quando era stato di circa 1 milione di euro

Un roadshow e una nuova campagna di comunicazione targata Viessmann è stata presentata ieri sera, durante la settimana del Fuorisalone, nello spazio StayGreen di via Pontaccio a Milano. On air dal 7 maggio per cinque settimane soprattutto sulle radio (105, Deejay) e sui social. La pianificazione è curata Taurus ADV, la parte creativa è stata affidata alla veronese Fornace Studio. Invariato, nel 2024, il budget sulla comunicazione rispetto allo scorso anno, il 2023, quando era stato di circa 1 milione di euro. “Lo scorso anno eravamo partner ufficiale del Giro d’Itala, quest’anno abbiamo deciso di fare noi il nostro Giro d’Italia con un roadshow per incontrare i nostri clienti”, dice Enrico Zampieri, direttore generale di Viessmann. Tappe in sedici città partendo da Venezia toccando Verona, Rovereto, Parma, Firenze, Roma, Avellino, Bari, Pescara, Ancona, Bologna, Bergamo, Varese, Milano, Torino per terminare alla fine del mese di maggio a Cuneo. Una scelta, quella del tour in tutt’Italia, per raggiungere i clienti e spiegare loro le novità dei prodotti Wiessman. Non casuale la scelta di presentare il roadshow e la nuova campagna nella sede milanese di StayGreen il cui amministratore delegato è Stefano Foffano. StayGreen cura infatti il design dei corner e degli allestimenti dei punti vendita di Viessmann. “Siamo nati con i fogli di cartone - dice Follano - siamo arrivati a brevettare un cemento a base di acqua”.

La storia Viessmann

Quartier generale a Verona, Viessmann ha, in Italia, anche dieci filiali: Portogruaro, Bolzano, Milano-Casorezzo, Torino, Bologna, Firenze San Miniato, Ancona, Trani, Cagliari e Roma. Il Gruppo Viessmann, produttore internazionale di sistemi di riscaldamento con sede centrale a Allendorf (Eder), Germania, controlla 23 stabilimenti e reparti di gestione e produzione in 11 paesi, i cui prodotti sono disponibili in 74 paesi con 32 filiali e 120 commerciali in tutto il mondo. L’azienda è stata fondata nel Hof der Saale nel 1917 da Johann Viessmann che lì aveva creato un piccolo laboratorio specializzato nella costruzione di caldaie in acciaio ed è stata a conduzione familiare da tre generazioni. Oggi la società impiega 12.000 persone.

Il brand e lo sport

Viessmann, tra l’altro, è un brand noto per essere stato uno degli sponsor di sport invernali come il biathlon, sci di fondo, slittino, combinata nordica e salto con gli sci. Tra gli atleti sponsorizzati sono Andrea Henkel, Alessandro Lupo, Evi Sachenbacher-Stehle, Axel Teichmann, Eric Frenzel, Tatjana Hüfner, Felix Loch, e Michael Uhrmann. In Italia, invece, Viessmann aveva stretto un accordo di sponsorizzazione con il Verona Touch nel 2012 (Touch Rugby).

Le sinergie con Carrier

Da tre mesi, tra l’altro, Wiessmann fa parte del gruppo americano Carrier Global Corporation che lo scorso 2 gennaio 2024 aveva annunciato di aver completato l’acquisizione di Viessmann Climate Solutions da Viessmann Group. La nuova partnership transatlantica da parte di Viessmann sottolinea l’importanza della collaborazione internazionale nella lotta al cambiamento climatico globale. Entrambe le aziende infatti sono impegnate ad assumersi maggiori responsabilità per una transizione energetica sostenibile.