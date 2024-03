TBWA\Italia si aggiudica strategia e gestione dei canali social di Italdesign

Il piano si baserà sui canali editoriali, grazie a una content strategy pensata con lo scopo di accompagnare Italdesign in un percorso di sviluppo e ampliamento delle sue proprietà digitali

TBWA\Italia, l’agenzia guidata da Fabrizia Marchi, vince la gara chiamata da Italdesign per la strategia e la gestione dei suoi canali social. Il risultato consolida una collaborazione, iniziata nel 2022, dedicata al riposizionamento internazionale dell’azienda e alla sua nuova brand identity. Italdesign è uno dei nomi più autorevoli nell’ambito del design, dell’ingegneria, della costruzione prototipal e della produzione in serie limitate/ultra-limitate. Da più di 50 anni collabora a livello nazionale e internazionale con realtà consolidate o emergenti nel l mondo della mobilità, del product e del transportation design, offrendo metodi, tecniche e strumenti per l’industrializzazione e l’innovazione di nuovi prodotti. “Be ideneers” è il payoff di Italdesign, sintesi del suo posizionamento. Una parola che TBWA\Italia ha coniato dalla crasi fra idea ed engineer, per raccontare di un’azienda che guarda ogni giorno al futuro, con idee innovative e concrete al tempo stesso. La strategia social esplicita, attraverso i suoi contenuti, il payoff con l’obiettivo di rendere Italdesign leader culturale della sua industry e ‘place to be’ per i nuovi talenti. Una naturale evoluzione che deriva proprio dalla storia, dalla rilevanza, dal pensiero e tecniche di avanguardia di cui Italdesign può vantarsi. Il piano si baserà sui canali editoriali, grazie a una content strategy pensata con lo scopo di accompagnare Italdesign in un percorso di sviluppo e ampliamento delle sue proprietà digitali. La gestione del media e della community saranno sinergiche allo sviluppo conversazioni qualitativamente interessanti e funzionali ad affermare posizionamento e valori del brand. Hanno lavorato al progetto Gianluca Cappiello, Head of business and operations, con Daniele Calicchio, Business Lead, Silvia Nucera, Business Manager. Fabio Allemagna, Social and Digital Director e Gaia D’Aguanno, Social Media Director. Sara Ermoli, Direttore Creativo, Ferdinando Galletti, Creative Supervisor Art, Stefano Lombardi, Creative Supervisor Copywriter, Ambrogio Vimercati, Copywriter Junior. Mirco Pagano CCO. Michael Arpini, Chief Strategy Officer, Leonardo Donati, Digital Strategy Director , Eleonora Gomez De Teran - Senior Strategic Planner.