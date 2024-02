Net7 vince bando da 1,2 milioni in 54 mesi per i servizi di ideazione e progettazione di Regione Toscana

L’agenzia, in RTI con Open Comunicazione, seguirà i progetti di comunicazione istituzionale, per i prossimi quattro anni

Net7, in RTI con Open Comunicazione, si è aggiudicata il bando per il valore di 1,2 milioni in 54 mesi, di Regione Toscana per l’affidamento dei “Servizi di ideazione, progettazione, sviluppo creativo e multimediale degli interventi di comunicazione istituzionale della Regione Toscana (Giunta e Consiglio regionale), dei programmi comunitari regionali, delle agenzie regionali, degli enti dipendenti e degli enti del servizio sanitario toscano”. Un incarico che dà grande soddisfazione al gruppo e che ci pone davanti a un importante obiettivo, quello di far conoscere ai cittadini le attività, i programmi, le iniziative degli enti regionali e di informarli sulle opportunità e i servizi offerti dalla Regione e dalle altre amministrazioni. Al bando possono attingere i vari enti e agenzie regionali, nonché gli enti del servizio sanitario toscano: un’occasione significativa per poter raccontare, con efficacia e creatività, tutte le opportunità che sono offerte a cittadini, imprese, professionisti e terzo settore. Un percorso che vedrà l’agenzia coinvolta per i prossimi quattro anni e prevede: riadattamento con integrazioni e/o modifiche del Manuale di immagine coordinata della Giunta regionale e degli enti dipendenti; ideazione, progettazione e sviluppo creativo di campagne e azioni di comunicazione comprendente strategia, creatività, stesura redazionale, impaginazione grafica, finalizzazione creativa; realizzazione di foto con shooting; proposta di Piano media di campagna o azione di comunicazione; monitoraggio quantitativo delle campagne di comunicazione; studio e progettazione di logotipo, compresa la realizzazione del relativo manuale d’uso; realizzazione infografiche, video, di spot in motion graphic, realizzazione di restyling di video già esistenti, e realizzazione di clip; realizzazione, fino ad esecutivo, di eBook.

Il commento

“Si tratta per noi di una grande occasione”, afferma Federico Ruberti, CEO di Net7, che premia l’ottimo lavoro di squadra svolto in questi anni, e che consente di rafforzarci come gruppo consolidando il nostro comparto dedicato alla Comunicazione”. “Lavoro creativo mi è sempre sembrato un ossimoro ma è quello che facciamo”, commenta Valerio Lo Bello, Direttore Creativo del gruppo. “Siamo una piccola squadra che negli ultimi anni è cresciuta divertendosi e sperimentando, l’opportunità di lavorare in modo continuativo e strutturato con un committente così importante per noi è un riconoscimento straordinario”.