L’A.D. di FIAT Francois va a Ginevra, ma in provincia di Brescia, per svelare la nuova gamma Panda, con Publicis Collective; in corso il pitch per la campagna

Nell’ironica conferenza stampa, narrata dal video della bespoke agency di Publicis Groupe, viene annunciato anche l’imminente lancio della nuova city car

In concomitanza con il Salone dell’Auto di Ginevra che inizia oggi, anche FIAT arriva in questa località, ma non quella elvetica ma bensì nell’omonima in provincia di Brescia, anzi, tecnicamente nel Comune di Castanedolo, di cui il borgo ne è una frazione, per presentare la nuova gamma del brand. Per l’occasione si è mobilitato l’Amministratore Delegato di FIAT stessa nonchè Direttore Marketing di Stellantis Olivier Francois: nel senso proprio che, come mostra l’ironico video ideato da Publicis Collective - la bespoke agency creata da Publicis Groupe per il Gruppo automobilistico con risorse di Leo Burnett, Sapient e Starcom – e prodotto da Twister Film, è proprio lui stesso che si reca al bar della piazza centrale del paesino per tenere un’improvvisata conferenza stampa in cui annuncia la nuova famiglia di concept ispirata alla Panda che caratterizzerà i nuovi veicoli del brand a livello mondiale. E ci arriva, tra l’altro, guidando una Panda 4x4, anzi uno dei 1.983 esemplari della “4x40°”, prodotti per celebrare l’anniversario della celebre utilitaria che ora darà il nome a una nuova famiglia di concept car sviluppata su una nuova piattaforma globale e per la quale sono già previsti, oltre a una nuova city car, un pick-up, una nuova Fastback, un SUV e un camper. Ogni modello potrà essere equipaggiato con motori elettrici, ibridi e ICE.

La strategia

“Non serve un grande Salone per annunciare una grande idea. E sapete perché? Beh, semplicemente perché non ne abbiamo bisogno” dice Francois nel video. Il primo nuovo prodotto sarà rivelato il prossimo luglio, seguito dal lancio di un nuovo modello all’anno fino al 2027. La relativa campagna di lancio potrebbe essere il frutto della consultazione che – secondo quanto risulta a Dailyonline – è da poco partita per la comunicazione della Panda. Francois ha dichiarato: “FIAT è un brand globale, 1,3 milioni di auto vendute lo scorso anno e una solida leadership in molte parti del mondo. Il prossimo passo nella competizione globale è la transizione da prodotti locali a un’offerta globale di cui beneficeranno tutti i nostri clienti in ogni parte del mondo. Siamo entusiasti di condividere un’anteprima del nostro futuro; un futuro molto prossimo in realtà, infatti la prima auto sarà presentata tra 4 mesi durante le celebrazioni del 125° anniversario del marchio. Le nuove auto condivideranno la stessa filosofia – la funzionalità non può esistere senza il fun, il divertimento – e la stessa tecnologia, potranno essere creati ovunque e prodotti in ogni parte del mondo raggiungendo ogni cliente sul pianeta. Inoltre, la nuova famiglia sarà caratterizzata dall’uso efficiente degli spazi e da materiali sostenibili. Ciascuno dei nuovi modelli sarà un’interpretazione unica e originale dello spirito inclusivo, accessibile e ingegnoso che ha consentito al brand di creare veicoli con interni estremamente modulari, look unici e personalità audaci”.