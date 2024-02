House of Communication nuovo partner di Valsoia con Serviceplan e Plan.Net, che hanno vinto le gare per la creatività e il sito del brand

Le agenzie di cui sono CEO e CCO Stefania Siani e M.P. Domenico Genovese hanno ottenuto gli incarichi dal Gruppo di cui sono Presidente Lorenzo Sassoli de Bianchi e D.M. Leonardo Lambertini

Come Dailyonline è in grado di anticipare, Serviceplan Italia, la sigla creativa della House of Communication Milano guidata da Stefania Siani (CEO e CCO), si è aggiudicata la gara per la creatività di Valsoia, azienda italiana specializzata nella produzione di alimenti vegetali. Al pitch per il marchio dell’omonimo Gruppo di cui è Presidente Lorenzo Sassoli de Bianchi – sempre secondo quanto aveva anticipato il nostro giornale lo scorso 7 luglio – hanno partecipato anche Coo’ee e Rifattimale (boutique milanese fondata da Manfredi Marino e Ugo Berretta), dopo una fase iniziale che aveva vista impegnata anche casiraghi greco&. In programma, nei prossimi mesi, il lancio della nuova campagna tv, pianificata sempre da Starcom che gestirà un budget in linea con quelli degli ultimi anni, e un refresh del sito web, che è stato invece affidato, sempre dopo gara, a Plan.Net Italia, l’agenzia martech del Gruppo, guidata da Domenico Genovese (Managing Partner). Tra gli obiettivi del progetto, l’ampliamento del target e il suo avvicinamento al mondo plant based portando valore alla marca.

Il Gruppo

Nei primi nove mesi del 2023, il Gruppo, che approverà il proprio bilancio relativo allo scorso anno l’11 marzo, ha registrato ricavi di vendita per 86,0 milioni di euro rispetto a 77,7 del pari periodo 2022. L’incremento è pari a 8,4 milioni (+10,8%) rispetto all’esercizio precedente che già aveva evidenziato una crescita significativa (+10,9% sul pari periodo 2021). In crescita sia i ricavi della divisione salutistica (+5,5%), sia quelli della divisione food tradizionale (+26,7%). Positivo l’andamento sia a valore che a volumi, rispetto al pari periodo 2022, per tutte le marche principali del Gruppo, siano esse di proprietà o in distribuzione. Il Gruppo di cui è D.M. Leonardo Lambertini ha migliorato, per tutte le sue marche, le coperture distributive e la gestione degli spazi nei punti di vendita, proseguendo le importanti attività di investimento in consumer marketing e in pubblicità sia in Italia che in alcuni Paesi esteri ritenuti prioritari. Nel corso del mese di ottobre le vendite a volume hanno registrato una ulteriore crescita, accelerando rispetto al già positivo andamento dei primi nove mesi dell’anno. Sono quindi stati confermati tutti gli investimenti in comunicazione e le attività promozionali al consumo sui punti di vendita come previsto dai piani per l’ultimo trimestre 2023.