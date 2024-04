Gruppo 24 ORE: la XIX edizione del Festival dell’Economia di Trento fa il pieno anche di partner e supera i 3 milioni di euro di raccolta

Presentato ieri l’evento organizzato con Trentino Marketing che vede quest’anno gli sponsor passare a 47, 3 in più rispetto al 2023

Sono stati svelati ieri i protagonisti e le numerose novità della 19^ edizione del Festival dell’Economia di Trento, in programma dal 23 al 26 maggio 2024 nella formula che vede per il terzo anno consecutivo il Gruppo 24 ORE insieme a Trentino Marketing nel ruolo di organizzatori per conto della Provincia Autonoma di Trento e con il contributo del Comune di Trento e dell’Università di Trento. Quattro giorni che coinvolgeranno in modalità diffusa tutta la città e a cui prenderanno parte 5 Premi Nobel, 22 Ministri, oltre 80 relatori provenienti dal mondo accademico, 40 tra i più importanti economisti, 60 rappresentanti delle più importanti istituzioni europee e nazionali, 40 relatori internazionali, 57 tra manager e imprenditori.

“QUO VADIS?”

Quanto sta accadendo a livello globale, tra 60 guerre nel mondo ed elezioni in 76 Paesi, giustifica sempre più la domanda “QUO VADIS? I dilemmi del nostro tempo”, titolo emblematico scelto per l’edizione 2024 del Festival. Il tema dell’incertezza e instabilità a livello globale generata della guerra con i suoi impatti economici, geopolitici e sociali è diventato il fil rouge semantico su cui hanno preso forma i titoli delle due edizioni precedenti. Ma non è soltanto la guerra che pone a tutti le domande più inquietanti: i numerosi dilemmi e dubbi della nostra epoca - dall’inverno demografico all’impatto dell’IA generativa nel mondo del lavoro, dalla crisi della leadership in politica e in tanti altri settori all’urgenza della crisi climatica e della transizione energetica fino al divario nella parità di genere – arrivano a “mettere in crisi il partito degli ottimisti e seminare, soprattutto tra le generazioni più giovani, ma non solo – ha spiegato il Direttore Fabio Tamburini - inquietudini e incertezze sul futuro della terra e dell’umanità”.

Record

Forte del record di presenze di relatori prestigiosi e della straordinaria adesione di pubblico in loco (40.000 partecipanti in 4 giorni) e online (650.000 utenti in diretta streaming sul sito del Festival e sui canali del Sole 24 Ore) dell’edizione 2023, il Festival prosegue anche quest’anno con la collaudata formula: un evento diffuso in tutta la città, capace d’intrecciare bisogni e opportunità di imprese, istituzioni, giovani e famiglie attraverso un palinsesto che, accanto agli appuntamenti tradizionali, proporrà anche questo anno una nutrita agenda d’iniziative rivolte a un pubblico ampio e trasversale, con un occhio di riguardo sempre più importante alle esigenze di giovani e giovanissimi. È fitto, infatti, il programma di eventi all’interno sia del Festival sia del Fuori Festival dedicati agli studenti delle scuole superiori e agli universitari.

Fuori Festival

Torna per il terzo anno il Fuori Festival dell’Economia di Trento con il suo ricco palinsesto pensato per il pubblico dei giovani e delle famiglie, parallelo alla programmazione curata dal comitato scientifico. Come per gli anni precedenti, sarà caratterizzato da approcci innovativi nel contenuto e nei format, con l’obiettivo di animare tutta la città offrendo appuntamenti pensati per parlare agli studenti di tutte le età, dalle primarie fino all’università, ai giovani in generale e ai loro genitori. Al centro della programmazione, una proposta a cavallo tra formazione e intrattenimento intelligente pensata per il pubblico di ogni età che, grazie a talk, laboratori, intrattenimento e performance basati su linguaggi e approcci differenti – renderà l’economia un patrimonio di saperi accessibile a tutti.

Copertura mediatica

Accanto alla presenza dei media del Gruppo 24 ORE, il Festival dell’Economia di Trento 2024 conferma un quadro di media partnership di assoluto prestigio. Sky Tg 24 torna a Trento con uno studio che trasmetterà in diretta da Piazza Duomo con un vero media center a cielo aperto. Rinnovano la partnership anche Financial Times ed ElEconomista.es a cui quest’anno si aggiunge il quotidiano cinese Economic Daily e il suo inserto domenicale Art & Design, a testimonianza dell’interesse sempre più internazionale suscitato dal Festival dell’Economia di Trento, anche fuori dai confini europei. Il Gruppo 24 ORE metterà nuovamente in campo tutta la sua capacità di produzione informativa per raccontare le giornate del Festival dando vita a una serie di edizioni speciali del quotidiano con dorsi dedicati dal venerdì al martedì che approfondiranno i principali temi trattati nelle quattro giornate del festival.

I partner

A conferma del riconoscimento che le aziende attribuiscono alla formula della manifestazione a firma del Gruppo 24 ORE, l’edizione 2024 del Festival dell’Economia di Trento registra un ulteriore aumento di adesioni dei Partner, come ha spiegato Federico Silvestri, Direttore Generale Media & Business del Gruppo 24 ORE: le realtà già confermate sono 47, ancora un nuovo record nella storia della manifestazione rispetto alle 44 del 2023. I Top Partner sono Accenture, Angelini Industries, Confcooperative, Enel, Intesa Sanpaolo. I Main Partner sono, oltre ai nuovi Autostrade per l’italia e Webuild, i confermati Gruppo FS, Itas Mutua, Mundys e Simest. Per quanto riguarda il Fuori Festival, oltre alle conferme di Fondazione CARITRO e dell’Università LUISS Guido Carli anche Andrea Bocelli Foundation, anche Erion Weee e Leonardo hanno scelto di sostenere i contenuti dedicati all’innovazione, ai giovani e al grande pubblico. Il Festival inoltre continua ad avvalersi della collaborazione di Parlamento Europeo e della Commissione Europea, cui si affianca, in questa edizione, la partecipazione della Banca Europea per gli Investimenti (BEI). Cresciuta, infine, conseguentemente, anche la raccolta, che si può stimare abbia superato i 3 milioni di euro.