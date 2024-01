Digital Dust si aggiudica la gara per la gestione della comunicazione europea di Markwins Beauty Brands

L’agenzia coprirà in modo completo l’universo della comunicazione digitale, dalla social media strategy al community management, dalla creazione di contenuti per i profili su Meta e TikTok a numerose attività di influencer marketing

Markwins Beauty Brands, azienda leader a livello mondiale nel settore della della bellezza, ha scelto Digital Dust, agenzia internazionale indipendente, per la gestione della comunicazione digitale dei tre marichi del gruppo: ‘wet n wild’, ‘Physicians Formula’ e ‘Lip Smacker’. La gara indetta dalla multinazionale americana a giugno ha portato alla scelta dell’agenzia come partner a livello europeo per l’implementazione della strategia digitale per l’intero anno 2024. Grazie a un piano di azione elaborato, Digital Dust coprirà in modo completo l’universo della comunicazione digitale, dalla social media strategy al community management, dalla creazione di contenuti per i profili su Meta e TikTok a numerose attività di influencer marketing.

I tre brand

Con un portafoglio di prodotti distribuiti in più di 55 Paesi in tutto il mondo, Markwins Beauty Brands è la più grande azienda cosmetica indipendente negli Stati Uniti. Fondata da Eric Chen nel 1984 a City of Industry, in California l’azienda si è posizionata in prima linea nell’innovazione cosmetica da oltre 35 anni. Con una forte attenzione alle tendenze del settore, l’obiettivo principale di Markwins Beauty Brands è promuovere l’inclusività nel settore della bellezza, creando collezioni che abbracciano la diversità. Creatività, colore, spensieratezza sono i tratti distintivi che accomunano i tre i brand ognuno con la sua unicità: “wet n wild”, caratterizzato da un DNA giovane, grintoso e wild, “Physicians Formula” noto per l’utilizzo di ingredienti altamente performanti e formule uniche e “Lip Smacker” un brand divertente specializzato in balsami per labbra. Attraverso l’implementazione di una strategia crossmedia, la partnership strategica mira a consolidare ulteriormente la presenza dei marchi sul territorio europeo, promuovendo la diversità e l’inclusività attraverso un’ampia gamma di prodotti che soddisfano le diverse esigenze dei consumatori

La strategia

Digital Dust assumerà la gestione dei profili Meta e TikTok dei tre brand del gruppo, sviluppando una strategia social mirata per i profili europei con l’obiettivo principale di aumentarne la visibilità attraverso attività tailormade di digital marketing. In parallelo alla strategia editoriale, Digital Dust ha sviluppato una content strategy che comprende la produzione di contenuti caratterizzata da shooting in house e dal coinvolgimento di Content Creator, apportando diversità e freschezza alla comunicazione sui profili social. Per potenziare ulteriormente il successo dei marchi nell’arena digitale europea nel corso del 2024, Digital Dust ha pianificato un articolato piano di attività di influencer marketing che include attività di digital activation, azioni di digital PR e seeding in Italia, Spagna e Regno Unito, coinvolgendo talent attivi su Instagram per tutti e tre i brand, con un focus particolare su TikTok per il brand brand “wet n wild”. Inoltre, per sostenere la strategia complessiva, sono state pianificate campagne pubblicitarie sui profili Instagram e TikTok di “wet n wild” al fine di aumentare ulteriormente la visibilità del marchio.