Despar on air con la campagna “Conta su di noi” ideata da KleinRusso e pianificata da Initiative

Ricco piano di comunicazione tra tv, digital e radio nazionali per la campagna dell’insegna incentrata sul racconto dell’offerta dei prodotti a marchio che garantiscono qualità e convenienza

È partita ieri 29 gennaio e proseguirà fino a sabato 11 febbraio la nuova programmazione della campagna di Despar “Conta su di noi” che prevede un media mix articolato in tv, piattaforme online e il ritorno sulle principali emittenti radiofoniche nazionali, pianificato da Initiative, agenzia di riferimento del brand, con l’obiettivo di raccontare l’offerta dell’insegna dell’abete e accrescere l’awareness dei prodotti a marchio nei quali il cliente può trovare la vera convenienza fatta di qualità e risparmio. La creatività e lo spot video sono stati realizzati nel 2022 da KleinRusso, con la regia di Two Men Band e produzione Filmmaster, mentre lo spot radio è stato realizzato da AD010. Gli spot tv, in diversi formati, saranno on air per due settimane sui canali Rai, Mediaset, con oltre 700 passaggi, e su Sky on Demand. La campagna sarà poi diffusa nel mondo degli online video con la programmazione sulle piattaforme più utilizzate dal pubblico web: Youtube, Rai Play e Mediaset Infinity. Novità del 2023 è inoltre il ritorno di Despar sulle principali radio nazionali: dal 5 al 11 febbraio, infatti, sono previsti 450 passaggi dello spot “Conta su di noi” sulle emittenti radiofoniche più rilevanti per il target individuato dall’agenzia.

La creatività

Con un tono di voce diretto e familiare, lo spot e la creatività si sviluppano sulla valorizzazione del prodotto a marchio, fondamentale elemento differenziante dell’offerta Despar, e sul posizionamento di Despar come brand di fiducia, un partner su cui contare per chi cerca la convenienza nella spesa quotidiana. Lo spot dà vita per immagini all’offerta Despar, che viene raccontata catturando momenti della quotidianità e della vita familiare, la preparazione di un piatto, la colazione, la cena informale, le pulizie: Despar rende unico ciascuno di questi momenti grazie ai suoi prodotti a marchio - oltre 3.000 in totale - che garantiscono convenienza, intesa come qualità a un buon prezzo. In chiusura dello spot, per questo primo flight, sarà presente un codino promozionale dedicato all’attività nazionale di sconto 20% su moltissimi prodotti a marchio Despar attiva nei punti vendita Despar, Eurospar, Interspar fino all’11 febbraio.

Il commento

“Per il 2023 Despar Italia ha scelto di investire in un piano di comunicazione ancor più forte ritornando sui principali canali tv, online e radio – ha commentato Ombretta Putzu, Responsabile Marketing e Comunicazione Despar Italia –. La campagna “Conta su di noi”, nata già lo scorso anno, verrà portata avanti con diversi momenti di comunicazione anche nell’anno appena iniziato raccontando ai clienti attuali e potenziali il DNA di Despar come un brand di fiducia su cui poter contare per trovare una convenienza di valore, fatta di prodotti di qualità ad un buon prezzo”.

Credits

Ceo: Fabrizio Russo

Direttore Creativo Esecutivo: Antonio Fatini

Senior Art Director: Simone Macciocchi Salerni

Art Director: Antonio Mautone