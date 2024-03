CSI: per Capitan Findus riduzione di prezzo e incremento del 50% del budget, che cresce del 30% a oltre 15 milioni a livello di Gruppo

Per il marchio dei sofficini, Compagnia Surgelati Italiana, attraverso cui Nomad Foods opera nel nostro mercato, ha orchestrato una strategia che guarda ai volumi ma anche al suo rafforzamento valoriale

Chi non ha mai assaggiato almeno una volta nella vita i bastoncini di pesce surgelati? Un plebiscito per questo prodotto “cult” tanto che non esiste italiano (o quasi) che non li abbia provati almeno una volta. I nostri connazionali sembrano aver sviluppato una vera passione per questo prodotto, un amore che continua a crescere nel tempo. È quanto emerge dall’indagine “Dal freezer alla tavola: abitudini di consumo di pesce surgelato e bastoncini” commissionata ad AstraRicerche da Findus, azienda leader nel settore dei surgelati, presentata ieri a Milano contestualmente a tutte le iniziative già partite e in partenza del marchio di Nomad Foods che in Italia opera attraverso CSI – Compagnia Surgelati Italiani. La ricerca, che ha analizzato le abitudini di consumo degli italiani riguardo al pesce surgelato, con un focus particolare sui bastoncini, rivela che il 79,3% dei consumatori apprezza i mitici bastoncini di pesce, dai giovani della GenZ (82%) ai Millennials (81%), oltre alle famiglie con bambini sotto i 10 anni (88%) e quelle con adolescenti tra gli 11 e i 19 anni (86%). Tutti concordi sul fatto che, quando si tratta di associare i bastoncini di pesce surgelato ad una marca, la leadership è indiscutibilmente detenuta da Findus con ben il 78,9% degli intervistati che li associa allo storico marchio e l’89% dei consumatori di bastoncini di pesce surgelato che li sceglie. L’affetto verso questo prodotto è testimoniato anche dall’iconico Capitan Findus, simbolo senza tempo associato al marchio, che continua a incantare e ispirare i consumatori con le sue mille avventure, alimentate anche dalla comunicazione.

Lo scenario

«Quello dei bastoncini è un mercato che è stato creato proprio da Findus nel lontano 1967. Iconici per eccellenza, sono oggi un vero e proprio “cult” amati e apprezzati da 5 milioni di famiglie italiane. - ha commentato Renato Roca, Country Manager Findus Italia - Grazie alla loro capacità di rendere il consumo di pesce gustoso e divertente, si sono affermati come un elemento unificante e intergenerazionale, che a tavola mette d’accordo sia adulti che bambini. Solo nel 2023 ne sono stati prodotti 7 mila tonnellate, pari a circa 280 milioni di pezzi destinati al mercato nazionale. Interamente prodotti nella sede di Cisterna di Latina, nel Lazio, sono un pilastro fondamentale per l’azienda, contribuendo al 30% del fatturato del nostro portfolio “Pesce”».

La strategia

Questa straordinaria passione per i bastoncini è ulteriormente rafforzata dalla recente operazione di Findus, avviata da febbraio, che vedrà per tutto l’anno una riduzione del 20% del prezzo di cessione dei bastoncini di merluzzo su tutto il territorio nazionale e che sta già avendo precisi riscontri sugli scaffali. L’iniziativa segue a quella dell’adesione al trimestre anti-inflazione con cui si è chiuso il 2023 e ovviamente porterà a un’attesa maggior frequenza d’acquisto e a una crescita a volumi del fatturato ma - come hanno spiegato a Dailyonline Manuel Rubini, Head of Marketing Fish, South Europe, e Claudia Puzziello che, della stessa area è Responsabile Media - non a discapito del valore del brand, cui infatti è riservato un incremento del 50% degli investimenti pubblicitari quest’anno, che raggiungeranno quindi i 9 milioni di euro. Tra le principali motivazioni d’acquisto rivelate del resto la fiducia nel marchio (95,8%) è la prima, seguita dalla facilità e rapidità di preparazione (95,1%) e la qualità del pesce (90,2%).

La comunicazione

Lo spending complessivo dell’azienda, che coinvolge anche Quattro Salti in Padella (attualmente non in comunicazione) e i Sofficini – ovvero i prodotti della famiglia “Carletto” -, crescerà invece del 30%, superando quindi i 15,5 milioni di euro rispetto ai 12 del 2023. Nello specifico per Capitan Findus è già partita una campagna di comunicazione integrata sui canali tv e digital che riprende quella lanciata a settembre scorso, sempre a firma McCann, sui consumi in famiglia, con tagli da 15” + codini da 5 per promuovere sia il taglio dei prezzi, sia la consumer promo “Le avventure del Capitano”. Si tratta di una instant win con cui è possibile, fino al 31 maggio, acquistando Bastoncini e pesce panato del brand Capitan Findus, vincere subito uno degli oltre 2.000 personaggi Playmobil raffiguranti il Capitano. Il planning è sempre a cura di Zenith, mentre BCube segue il digitale. Fino al 10 marzo, inoltre, in Piazza Gae Aulenti, in Portanuova, a Milano, un’installazione alta ben 6 metri celebrerà Capitan Findus in tutta la sua maestosità. Questa, sviluppata da AdStore che ha vinto la relativa gara, è solo una delle tante iniziative previste per rendere omaggio al simbolo del brand. Un sito web dedicato, leavventuredelcapitano.it, accompagnerà l’iniziativa, offrendo agli appassionati la possibilità di scoprire storie e contenuti esclusivi. INC è la PR Agency.