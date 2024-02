Caffeina vince la gara per Crema Novi che torna in tv in collaborazione con Filmmaster

La campagna integrata, pianificata internamente, è prevista sulle emittenti Rai, La7, Discovery e Sky, oltre che su digital, social e PdV

Caffeina, Digital Native Agency che trasforma le marche in Experience Brand, affianca il Gruppo Elah Dufour Novi, nell’ideazione e nello sviluppo di una campagna integrata per la comunicazione di Crema Novi. La campagna ha voluto puntare sulle caratteristiche intrinseche del prodotto: la qualità dei suoi ingredienti e il gusto superiore e unico nel suo genere. Un gusto a cui, una volta provato, non potrai rinunciare.

La comunicazione

Così è nata una campagna tutta basata sulla scoperta della qualità di Crema Novi e sull’invito all’assaggio. Una storia che porta il protagonista della nostra campagna in un’atmosfera autentica, girata sulle colline del Monferrato, e specchio del territorio da cui nasce l’ingrediente principe di Crema Novi: le nocciole, di cui la spalmabile di Novi è ricca con il suo 45% nella ricetta. Il viaggio del protagonista è alla scoperta dei plus del prodotto, raccontati attraverso le parole di chi già lo conosce e l’ha provato: una lista ingredienti corta, semplice e sana, senza altri grassi oltre a quelli naturali del cacao e delle nocciole. Il suo percorso sarà costellato da una serie di domande, che in un crescendo memorabile porteranno a quella che diventerà il fulcro della campagna, una domanda posta al protagonista e allo stesso tempo a tutti gli spettatori: “Provala, NO?”, che strizza l’occhio anche al celebre “No” di Novi. Caffeina si è occupata della direzione strategica e dell’ideazione della campagna, lavorando in sinergia per la produzione del TVC con Filmmaster, casa di produzione storicamente legata ad Elah Dufour Novi, in questa occasione guidata dalla regia di Ago Panini.

La pianificazione

La campagna si sviluppa con un piano integrato che parte dalla tv lineare (sulle emittenti Rai, La7, Discovery e Sky, incluse piattaforme e app digitali) e comprende digital, social e attività in punto vendita. Il primo flight dell’anno copre un periodo rilevante per il consumo del prodotto, da fine gennaio a inizio marzo, con un picco di visibilità garantita anche grazie alla copertura del periodo di Sanremo, grande palcoscenico nazionale. Le declinazioni del TVC prevedono formati più brevi multisoggetto, per una resa più performante a livello di pianificazione social e digital, gestita dal team Media di Caffeina. Il punto vendita vedrà diversi formati e activation in-store per capitalizzare l’attività di comunicazione e convergere al trial del prodotto, in cui il “cucchiaino” sarà il naturale protagonista.

I commenti

“Crema Novi è uno dei prodotti più distintivi della nostra azienda; un prodotto storico come storica è la sua inconfondibile ricetta. Con questa campagna multicanale vogliamo amplificare la notorietà di Crema Novi nelle famiglie italiane e tra i giovani, stimolando la loro curiosità per un assaggio che, in purezza, valorizza tutta l’intensità del suo gusto di nocciola. In sinergia con il media plan, le attività in-store e digitali sono state create grazie al dialogo con i consumatori, che vogliamo continuare a raggiungere e fidelizzare con empatia e spontaneità, da sempre caratteristiche di Novi”, dichiara Marco Martelli, Communication Director di Elah Dufour Novi. Valentina Salice, CBO di Caffeina, aggiunge: “Questa campagna sancisce una prima importante collaborazione con un prestigioso marchio storico italiano, motivo di grande orgoglio per noi. L’obiettivo è ambizioso: contribuire ad un racconto sempre più contemporaneo attorno a un prodotto di eccellenza, che ambisce a farsi conoscere ed apprezzare da un pubblico sempre più ampio”.

Credits

Federico Saccani, Executive Creative Director

Andrea Guzzetti, Creative Director

Alessandro Lapetina, Creative Director

Laura Girola, Creative Supervisor

Francesca Marra, Creative Supervisor

Filmmaster, CDP

Ago Panini, Regia