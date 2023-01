Black & White Comunicazione: fatturato 2022 da record a 1,9 milioni in crescita del 79%

Continua a crescere l’agenzia guidata da Andrea Schiesaro, annunciando per il primo trimestre 2023 l’investimento in una nuova società verticale sulla digital disruption

Chiusura del 2022 da record per Black & White Comunicazione. L’anno appena concluso è stato per l’agenzia di pubbliche relazioni e comunicazione d’impresa, parte del gruppo Axiom1, il migliore di sempre con un fatturato di 1,9 milioni di euro, in crescita del 79% rispetto all’anno precedente. L'agenzia conferma il proprio trend positivo (il 2021 si era chiuso con un aumento di fatturato del 27%) e punta a un'ulteriore crescita nel 2023 ampliando la propria offerta di servizi e investendo in una nuova società specializzata nella digital disruption. "Sono estremamente orgoglioso dei risultati raggiunti quest’anno. La nostra crescita, infatti, non è solo economica ma interessa anche il livello di eccellenza dei nostri servizi. La profonda conoscenza dei clienti e la loro soddisfazione, la qualità del lavoro e la competenza, unite a un approccio etico e sostenibile, sono i fattori chiave che ci hanno permesso di raggiungere questi traguardi - afferma Andrea Schiesaro CEO di Black & White Comunicazione -. Le aspettative sul 2023 sono molto positive nonostante i venti di recessione: puntiamo a consolidare ulteriormente lo sviluppo dell’agenzia ampliando la nostra offerta con l'apertura, prevista nel primo trimestre, di una nuova società specializzata in digital marketing e growth hacking, che vedrà l'ingresso di nuovi professionisti con l’obiettivo di accompagnare i nostri clienti nell’approfondimento e sfruttamento delle potenzialità dirompenti dell’AI in ambito marketing e comunicazione”. Fondata a Milano nel 2005, Black & White Comunicazione ha una consolidata esperienza, riconosciuta da aziende leader nei settori entertainment, tech, design, green economy, food & beverage e manufacturing; ma anche da Istituzioni, associazioni industriali e no profit, che confermano la propria fiducia nell’agenzia proprio per l’attitudine a centrare e raggiungere gli obiettivi anno dopo anno. Queste capacità sono state premiate dai clienti con rapporti di collaborazione di lungo periodo che continuano a crescere nel tempo, per raggiungere insieme nuovi traguardi. In un periodo caratterizzato da un forte sviluppo tecnologico e dall’avanzamento rivoluzionario dell’AI, tutti i modelli di business sono chiamati ad evolversi e a comprenderne le potenzialità. “Nei prossimi anni l’AI cambierà rapidamente il mondo del lavoro per noi e per le aziende nostre clienti. Sono convinto che investire oggi in un approccio moderno e orientato al futuro, concentrandosi sullo sviluppo di nuove competenze sulla digital disruption sia la chiave per continuare a ottenere successi”, conclude Schiesaro.