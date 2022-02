Vulcano di Gruppo Arsenalia cresce acquisendo Pallino e proietta un fatturato complessivo di 12 milioni di euro

L’agenzia di Marghera di cui è Partner e co-fondatore Valentino Girardi consolida societariamente la partnership con quella guidata da Franco Scarpa, che entra a far parte del Gruppo veneto

Vulcano ha reso noto di aver effettuato l’acquisizione della padovana Pallino, consolidando così una storica collaborazione già in essere tra le due sigle. Vulcano - agenzia creativa del Gruppo Arsenalia, che ha sede legale in Austria ma opera nel Veneto con un fatturato 2021 di 50 milioni di euro, allarga l’offerta dei propri servizi grazie ai servizi offerti da Pallino, società di comunicazione integrata, punto di riferimento per l’area del Triveneto. Nata all’inizio degli anni 70, quest’ultima offre servizi di comunicazione online e off line, vantando una grande verticalità nel mercato automotive grazie alla pluriennale collaborazione con i marchi anche internazionali. Franco Scarpa, socio storico di Pallino, sigla padovana associata UNA che continuerà a operare con il proprio marchio parla dell’operazione: “Nella ricerca di un partner volevamo un Gruppo che fosse garante e rispettoso del lavoro delle nostre persone, che credesse in Pallino riconoscendo il valore della sua storia, per potenziare la nostra struttura supportando la crescita delle risorse e lo sviluppo del talento; Vulcano e Arsenalia ci sono sembrati, in quest’ottica, la scelta più naturale, in quanto esiste tra noi una visione comune riguardo le modalità lavorative”.

Salto dimensionale

L’integrazione dei due brand, che porterà un volume complessivo di 12 milioni di euro nel 2022, consentirà a Vulcano di arricchire le competenze interne portando a bordo un team di lavoro esperto che conterà più di 120 professionisti della comunicazione. Valentino Girardi, Partner e co-fondatore di Vulcano, aggiunge: “Quando abbiamo dato il via al progetto Vulcano, Franco è stato per noi fonte di ispirazione, grazie alla sua visione, allo stile con cui ha sempre affrontato il mercato e alla sua profonda conoscenza dei temi della comunicazione e quindi è stato per noi naturale trovare in lui il partner affidabile per questo nuovo salto dimensionale”. Una storia di collaborazioni professionali e una profonda amicizia legano i partner delle due società, un rapporto di stima reciproca che affonda le sue radici nei primi anni 2000 e che è proseguito fino ad oggi gettando le basi per il successo dell’operazione.

Arsenalia Group

Arsenalia Group è un gruppo societario operante nel settore della consulenza strategica e direzionale e nell’integrazione di sistemi che aggrega realtà d’eccellenza favorendone sviluppo e unicità. Oggi le company e i brand del gruppo sono 12: Actabase, Alpenite, Altitudo, Amplize, Anda, Anda+, Ccelera, Concrete, Invent Commerce, Oblics, Reelevate, Vulcano Agency e Pallino. Il Gruppo ha una presenza internazionale a oggi incentrata in Europa, con sedi in Austria, Francia, Regno Unito, Svizzera e uffici in Italia, a Milano, Padova, Roma, Treviso e Venezia in cui lavorano in totale oltre 600 professionisti.

Vulcano

Vulcano è la società del Gruppo Arsenalia specializzata nella creatività, nella comunicazione innovativa e nel marketing digitale. Nata a Marghera nel 2013, mescola l’approccio dell’arte contemporanea alla padronanza delle nuove tecnologie; negli anni ha dialogato con artisti quali Adrian Paci, Ivan Moudov, Regina José Galindo, Tomás Saraceno, Diego Perrone, Igor Grubić, Giuseppe Stampone e Francesco Vezzoli. Ed è grazie all’arte contemporanea che l’approfondita conoscenza delle tecnologie digitali trova la possibilità di sviluppare nuove modalità comunicative, dando vita a un dialogo inedito tra arte e impresa. Ne sono testimonianza i progetti di brand narrative per Barilla, Ferragamo, Golden Goose, Davines, Lorenzi Milano, Dainese, De’ Longhi Group, La Sportiva e molti altri. Nell’ambito della sua attività di produzione collabora dal 2015 con il PAC di Milano, Padiglione d’Arte Contemporanea; ha partecipato, nel 2020, alla produzione del film “Molecole” di Andrea Segre, presentato alla Biennale del Cinema di Venezia e nel luglio del 2021 ha dato vita alla seconda edizione di “Extraordinario”, workshop con novanta giovani pittori dell’Atelier F Dell’Accademia di Belle Arti di Venezia, presso il Padiglione Antares all’interno del Parco Scientifico -Tecnologico di Venezia (Venice Gateway for Science and Technology).

Pallino

Pallino, fondata nel 1973, si è evoluta negli anni divenendo oggi a pieno titolo un’agenzia di comunicazione integrata sia per il B2B che per il B2C. In questo senso, crea soluzioni nell’ambito di web design, campagne adv, corporate identity, social media marketing, digital adv e content management.

Tra le prime strutture in Italia ad entrare nel mondo del digitale, Pallino ha mantenuto nel tempo anche la sua vocazione strategica, fornendo servizi specifici per i brand come customer experience, user experience, narrative strategy, storytelling. Automotive è oggi il più rilevante comparto a cui Pallino si dedica, ma molti altri sono i settori merceologici in cui opera quotidianamente.