TIM: lancia con Havas Milan la nuova adv corporate firmata da Tornatore

L’A.D. del Gruppo Pietro Labriola ha presentato ieri la nuova campagna istituzionale che racconta la connessione tra Domenico Dolce e Stefano Gabbana, mentre quelle di prodotto si avvarranno del brano Supermodel” dei Måneskin

Alla presenza dei due padroni di casa Domenico Dolce e Stefano Gabbana, l’A.D. Pietro Labriola – dopo l’introduzione di Fedele Usai, Group Communication & Marketing Officer della maison di moda – ha presentato presso la sede milanese dei due stilisti “La forza delle connessioni”, la nuova campagna istituzionale e commerciale del Gruppo. In onda a partire da ieri con planning sviluppato internamente con il consueto supporto di Havas Media per l’off e di MINT per l’online, il nuovo spot, nei formati da 30 e 60” vede il coinvolgimento di due grandi premi Oscar italiani: è stato girato infatti da Giuseppe Tornatore sulle note di un brano inedito del Maestro Ennio Morricone. Protagonisti d’eccezione, appunto, Dolce e Gabbana: icone della moda italiana e promotori dell’eccellenza del made in Italy nel mondo. Al centro della storia si intrecciano le vite e i progetti di Domenico e Stefano: giovanissimi entrano in connessione, trasformano le loro idee in realtà e realizzano il proprio sogno. Lo spot vuole raccontare il loro percorso partendo dal passato in Sicilia per poi proiettarsi nel futuro digitalizzato. Il claim della nuova campagna sottolinea l’importanza della connettività che diventa relazione umana e aiuta ad avvicinarsi, a superare le distanze, a trovare forza e motivazione per realizzare progetti sempre più ambiziosi.

Social

«E' un orgoglio per noi che Tornatore, Dolce e Gabbana, ambasciatori indiscussi del made in Italy nel mondo, siano al nostro fianco in questo progetto di comunicazione - ha detto Labriola, spiegando che - con questa nuova campagna vogliamo parlare delle connessioni che uniscono le persone, vicine o lontane, uguali o diverse perchè la vera connessione è quella che ci fa superare le distanze e le differenze. Il compito di TIM è fare in modo che le connessioni crescano, si sviluppino in base alle tante esigenze e siano sempre sicure». La campagna, declinata anche su stampa, affissioni, web, social e circuiti cinema, è stata ideata – come anticipato da DailyMedia – da Havas Milan, confermata dopo gara nel suo rapporto di collaborazione con l’azienda di cui è Responsabile Brand Strategy & Commercial Communication, Sandra Aitala. Diversamente da quanto da noi riportato, l’agenzia di cui è CEO Manfredi Calabrò ha riottenuto l’incarico per la creatività ma non per i social, la cui revisione del relativo incarico è stata “spacchettata” ed è ora alle fasi finali.

Connessioni

Labriola ha evitato ieri di affrontare temi economici del Gruppo, limitandosi a dire che il Capital Market Day del 7 luglio con la presentazione del nuovo Piano Industriale sarà il 7 luglio mentre il 3 agosto ci saranno i risultati del primo semestre e «speriamo di sorprendere con risultati positivi - ha detto, per poi tornare sul tema della campagna -: indipendentemente dal fatto che siamo quotati in Borsa siamo un'azienda italiana orgogliosa di un Paese in grado di fare la differenza. Con questa nuova compagna vogliamo parlare delle connessioni che uniscono le persone, vicine o lontane, uguali o diverse perché la vera connessione è quella che ci fa superare le distanze e le differenze. Il compito di TIM è fare in modo che le connessioni crescano, si sviluppino in base alle tante esigenze e siano sempre sicure». Lo spot, prodotto da ArmosiA e la campagna istituzionale resteranno on air fino a luglio inoltrato, mentre già dalla prossima settimana partirà la comunicazione di prodotto, che vedrà coinvolti vari “testimonial” e influencer e che sarà caratterizzata dal ritmo del brano “Supermodel” dei Måneskin, scelta che già di per sé suggerisce uno dei principali target cui si rivolge la compagnia, anche se per ora, come ha detto lo stesso Labriola, l’obiettivo primario, rilanciando sulla brand awareness e reputation, è quello di consolidare il posizionamento di “affidabilità” di TIM.

Eventi

Anche gli investimenti torneranno a ad essere consistenti a partire da questi giorni, superando quelli delle analoghe stagioni passate. Il legame con la musica porterà a un particolare ricorso anche a radio e digital oltre alla tv, e potrebbero esserci altre collaborazioni con i citati Måneskin, mentre sono già in calendario la sponsorizzazione dello Jova Beach Party, di cui la compagnia è sponsor, e il “TIM Summer Hits", il nuovo appuntamento musicale in 6 puntate condotto da Andrea Delogu e Stefano De Martino che porterà dal vivo in 3 città e in tutte le case degli italiani da giovedì 30 giugno in prima serata su Rai2 e RaiPlay, le hit dell’estate 2022 con i più grandi nomi della musica italiana. Continua l’impegno anche sul fronte del calcio, con la sponsorizzazione della Serie A e del calcio femminile e l’offerta di TIMvision.