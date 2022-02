Teads al “Rethink Forum”: comunicare l’economia circolare e la sostenibilità

L’esperienza dei consumatori al centro della tavola rotonda, con Ikea Italia, Geomag e Telepass, per un advertising più responsabile, oggi alle ore 16:45

Teads, The Global Media Platform, inaugura al Re-think Circular Economy Forum il primo di una serie di appuntamenti targati “Advertising Responsibly” con l’obiettivo di sensibilizzare il mercato dei media ai temi dell’economia circolare, della sostenibilità ambientale e sociale. Oggi, presso la Camera di Commercio, Antonella La Carpia VP Global Marketing di Teads modererà, infatti, una tavola rotonda per raccogliere storie e visioni dai più importanti brand internazionali quali: IKEA Italia, Geomag e Telepass. L’obiettivo è quello di essere sempre di più in prima linea su questi argomenti per raccogliere suggestioni che saranno poi trasformate anche in momenti di innovazione tecnologica in ambito media. Interverranno Fides Tosoni, Country Digital Manager di Ikea Italia, Filippo Gallizia, General Manager di Geomagworld, Aldo Agostinelli, CMO di Telepass.

Advertising Responsibly

Lanciata nel 2019, durante l’ultimo Cannes Lions pre-pandemia, è una delle principali iniziative attorno a cui ruoteranno tutti i principali progetti d’innovazione di Teads per i prossimi tre anni e il Re-think Forum è in questo momento la vetrina migliore per aprire delle riflessioni propositive al fine di andare oltre schemi di modelli economici non lineari. Internet cresce a doppia cifra in termini di investimenti e user experience per singolo media, pertanto, l’intero comparto è fortemente attenzionato su come può essere misurata la carbon footprint delle campagne pubblicitarie e di come nuovi codici di comunicazioni e canali possono essere il primo terreno fertile per valorizzare i valori delle marche in linea con le esigenze di sostenibilità dei consumatori. “Quale migliore occasione di Re-think per mettere la palla al centro e lanciare una sfida positiva a tutto il mercato media, soprattutto al segmento dei tech provider che appaiono ancora comodi nella loro posizione di artigiani della tecnologia. Per quanto intangibili siano gli algoritmi matematici, i loro calcoli impiegano la potenza di server. Questo dispiega energia e impatto sull’ambiente. Per questa ragione abbiamo deciso di impegnarci sempre di più in questo ambito ed essere d’esempio per l’intera filiera”, ha dichiarato Antonella La Carpia.

La Tavola Rotonda

Ikea Italia, Geomag e Telepass sono i tre brand invitati da Teads a raccontare i loro migliori programmi di sostenibilità e le iniziative di economia circolare. Tre modelli di business diversi ma unica prospettiva per contribuire a un mondo senza sprechi. Teads aiuterà ognuno di loro a snocciolare quello che stanno facendo e come stanno investendo in innovazione e sviluppo per la creazione di prodotti che possano rispondere alla chiamata Onu sugli obiettivi dell’agenda 2030. Tra i partner dell’evento oltre a Teads Italia, si annoverano la Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi, Esselunga, ATM, il Consolato Generale dei Paesi Bassi in Italia, EPM, Fondazione Pistoletto e ALMED - Alta Scuola in Media Comunicazione e Spettacolo dell’Università Cattolica. Con il patrocinio di Commissione Europea, Ministero della Transizione Ecologica, Regione Lombardia, Comune di Milano, ASviS, AISOM, Università di Scienze Gastronomiche, LIUC - Università Cattaneo ed Università degli Studi di Milano-Bicocca. Tra i Media Partner dell’evento emergono i nomi di Prometeo del Gruppo Adnkronos, Materia Rinnovabile e Green Planner. Per seguire l’intervento “Comunicare la sostenibilità e l’economia circolare” di Teads, Geomag, Ikea Italia e Telepass è necessario registrarsi all’evento all’indirizzo https://www.eventbrite.it/e/biglietti-re-think-circular-economy-forum-milano-2022-220528746417