Sono 24 gli operatori ammessi da Regione Lombardia alla gara per comunicazione ed eventi in 4 lotti per un totale di oltre 47 milioni in 54 mesi

Il bando è suddiviso tra eventi corporate e sul territorio, campagne adv, digital e servizi a supporto dell’informazione istituzionale

Sono complessivamente 24 gli operatori, tra singoli e raggruppamenti, ammessi dalla Regione Lombardia alla gara per l’affidamento dei servizi di comunicazione e organizzazione di eventi. Il bando ha un valore complessivo a base d’asta di 42 milioni di euro per una durata di 48 mesi che diventano 47,25 considerando anche la proroga tecnica di 6 mesi. La gara si suddivide in 4 lotti; 1: ideazione, progettazione, organizzazione e realizzazione di eventi istituzionali e sul territorio, fiere e manifestazioni, del valore di 21 milioni di euro; 2: brand identity, comunicazione strategica e campagne di comunicazione, del valore di 9 milioni; 3: campagne e iniziative di comunicazione istituzionale ad alto contenuto digitale, del valore di 9 milioni; e 4: servizi a supporto dell’informazione istituzionale, del valore di 3 milioni di euro. Gli operatori ammessi sono: H&A, l’rti di Inrete con AB Comunicazioni, SEC Newgate Italy, Studio Ega, Next e l’rti di Triumph Italy con Qubit; per il solo lotto 1; l’rti di Frigerio Viaggi e quello di UP! Con OCMGroup per i lotti 1 e 2; Pirene per il solo lotto 2; Pomilio Blumm per i primi 3; AB Comunicazioni per il 2 e il 4; Agenzia YES! Per il 2, il 3 e il 4; Alkemy, Connexia ed EY Advisory per il 2 e il 3; Conversion E3, DS Tech, Elite Division, I MILLE e Reply Digital Exprience per il solo lotto 3; OCMGroup con UP! per il 3 e il 4; e infine, per il solo lotto 4, Askanews, RealLife Television e View Point Strategy. La precedente gara, risalente al 2018, aveva visto vincitori Inrete e Consel per gli eventi, Connexia per il digitale e l’rti composto da AB Comunicazioni, Triumph e Accent On Design per l’adv.

Obiettivi

L’obiettivo primario degli Enti che utilizzeranno la Convenzione è quello di realizzare iniziative fortemente attrattive e al passo con i tempi, in grado di ingaggiare e attivare costanti e strutturati processi di dialogo e ascolto dei cittadini e degli stakeholder, in una logica di scambio reciproco e di personalizzazione dell’interazione e della relazione con il cittadino. In considerazione del ruolo primario che riveste il digitale su ormai quasi tutti i target a cui gli Enti si rivolgono, è bene precisare che anche nell’espletamento dei servizi oggetto del presente Capitolato è richiesto un approccio strategico ed operativo prima di tutto digital oriented, volto sin dalla definizione strategica e dalle primissime fasi di progettazione a integrare e declinare in modo innovativo, fluido, semplice e funzionale l’esperienza online e off line degli utenti.

Lotto 1

Gli eventi costituiscono un asset fondamentale per la veicolazione dell’operato degli Enti che utilizzeranno la presente Convenzione e soprattutto per l’instaurazione di un dialogo continuativo con gli utenti finali. Gli eventi consentiranno agli Enti di far vivere l’esperienza sui valori, la mission e le iniziative promosse. Inoltre, si rileva come la pandemia da Covid-19 abbia determinato un ruolo ancora più strategico in capo agli eventi digitali, deputati al superamento delle barriere conseguenti alle limitazioni fisiche imposte dalle misure di contenimento dei contagi. In quest’ottica, gli eventi digitali diventano sempre di più l’occasione per far vivere all’utente finale un’esperienza virtuale che sia realmente immersiva, che non si limiti al semplice storytelling online, ma che lo avvicini, con soluzioni innovative, alla dimensione che non può sperimentare fisicamente.

Lotto 2

I servizi oggetto del Lotto 2 coprono l’intera filiera della comunicazione: dall’analisi dello scenario all’elaborazione strategica, dall’impostazione dell’idea creativa agli adattamenti nei diversi formati per la loro distribuzione e diffusione. I servizi e i prodotti oggetto del presente Lotto dovranno inoltre avere il requisito della multi-canalità: dall’advertising ai materiali below the line e a tutte le possibili azioni di marketing digitale. Oggetto del presente Lotto è anche il servizio di supporto alla gestione delle attività di coordinamento progettuale delle iniziative di comunicazione in capo agli Enti contraenti, ivi compreso il coordinamento delle attività relative alla realizzazione di tutti i prodotti/servizi conseguenti alla campagna ed ai progetti ad essa collegati (a titolo esemplificativo e non esaustivo si citano: eventi, pianificazione e acquisto spazi media, gestione delle attività di stampa, etc.).

Lotto 3

I canali digitali per via della loro immediatezza e agile accessibilità sono diventati un asset strategico nella comunicazione tra Pubblica Amministrazione e cittadini. Questi ultimi, infatti, sempre più si aspettano di essere coinvolti e rappresentati in modo immediato e attivo e fanno un uso pervasivo di canali e strumenti digitali per far sentire la propria voce e cercare risposte rapide e chiare ai propri bisogni specifici. Al di là del contesto generale già in rapida evoluzione infatti, l’emergenza sanitaria da Covid-19 protagonista degli ultimi anni, ha amplificato ulteriormente l’utilizzo e la centralità di tali canali, inducendo la Pubblica Amministrazione a rimodulare il proprio posizionamento digitale e a sviluppare ecosistemi digitali complessi in grado di alimentare una relazione diretta, disintermediata e trasparente con i propri referenti ovvero cittadini, imprese, altri enti ed in generale stakeholder. Per i motivi sopracitati, e considerato il rapido sviluppo di tale specifico ambito, si è scelto di individuare uno specifico Lotto per sviluppare iniziative di comunicazione ad alto contenuto digitale, Social Media Marketing e Web e/o con preponderanza di tali elementi a caratterizzare la richiesta di fornitura, così da poter garantire all’Ente interventi, pianificazioni strategiche e prodotti specificamente progettati per tali ambiti, attraverso l’impiego di competenze e professionalità specifiche. Il supporto richiesto riguarda lo sviluppo di attività quali: contenuti digital oriented, social content, listening e advocacy online, digital pr, ingaggio di influencer, web design, ottimizzazione SEO e SEM, strategie di comunicazione push, progetti di profilazione e interazione funzionale con i vari target, campagne e progetti di comunicazione digital first e data driven.

Lotto 4

Obiettivo strategico del Lotto 4 è il consolidamento del ruolo e dell’immagine dell’Ente, anche in qualità di fonte di informazione istituzionale, nonché la promozione delle iniziative dell’Ente a vario titolo. L’attività, rivolta ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici, che serve a consentire una diffusione omogenea e coerente dell’immagine dell’Ente, attraverso la divulgazione della propria attività e dei propri servizi, si concretizza attraverso l’informazione verso le maggiori testate giornalistiche e siti web rivolti ad una platea di utenti diversificati, attraverso vari canali di comunicazione e informazione, quali aggregatori di notizie delle agenzie di stampa.