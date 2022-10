SNAM: mette in gara TBWA\Italia, Aspen & Partners, Legas Delaney e YAM112003; in uscita la E.V.P. Communication & Marketing Patrizia Rutigliano

Il Gruppo di cui è A.D. Stefano Venier e da cui è da poco uscito anche il Senior V.P. Communication and Marketing Salvatore Ricco, ha avviato il pitch creativo dopo la conferma di OMD per il media

Molte novità sul fronte della comunicazione di SNAM, sia sul fronte organizzativo che pubblicitario. Partendo dal primo, nell’area Comunicazione, infatti, Dopo l’uscita di Salvatore Ricco, che era Senior Vice President Communication and Marketing, passato ad Amplifon, Teresa Girardi, finora Head of Internal Communication & People Engagement, è diventata Head of Marketing and External Relations, mentre Roberta Vivenzio resta a capo delle Global Media Relations. Ricco è diventato Chief Communication Officer di Amplifon, la società italiana leader mondiale nel settore dei servizi e soluzioni per l'udito con circa 2 miliardi di euro di ricavi annui, oltre 18.000 dipendenti e collaboratori e più di 9.000 punti vendita in 25 Paesi di cinque continenti. Ricco sarà responsabile della comunicazione interna ed esterna del Gruppo a livello globale, a riporto del CEO Enrico Vita. A fine mese inoltre uscirà da Snam anche Patrizia Rutigliano, attualmente Executive Vice President Institutional Affairs, ESG, Communication & Marketing che, secondo alcuni rumors, dovrebbe entrare nello staff di Giorgia Meloni in qualità di esperta di energia. Uscirà dopo 13 anni nei quali ha accompagnato la transizione tra gli Amministratori Delegati Carlo Malacarne, Marco Alverà e l’attuale Stefano Venier, seguendo tutto il percorso dalla separazione da Eni allo sviluppo internazionale, fra transizione energetica e sicurezza degli approvvigionamenti, con in carico grandi progetti come TAP e, da ultimo, i due rigassificatori di Piombino e Ravenna.

Vanta una precedente esperienza che l’ha vista, nel 1997, Portavoce del Comune di Milano durante la fase di privatizzazione delle principali municipalizzate. Successivamente ha curato le relazioni esterne di Fastweb e l’Ufficio Stampa di e.Biscom, ed è stata direttore della Comunicazione di Autogrill. Siede inoltre nei board di Terèga Holding, utility francese regolata del gas, di Tiscali e del MIP – Politecnico di Milano School of Management. Ha fatto inoltre parte del CdA di Fiera Milano, Toscana Energia e della società editoriale Il Cittadino. Tra le altre cose è membro del Consiglio Generale di Assolombarda dove è coordinatrice del Settore Oil & Gas e membro del Gruppo Energia. Secondo quanto risulta a DailyMedia, la sua funzione sarà suddivisa e una parte di questa sarà assunta da Stefano Agnoli, caporedattore del Corriere della Sera e consulente del Ministro per la Transizione ecologica Roberto Cingolani come “esperto sulle tematiche del settore energetico, italiano e internazionale a supporto dell’azione di coordinamento dei lavori e della redazione di documenti di pianificazione e programmazione energetica”.

Venendo al secondo, c’è da registrare invece l’avvenuta partenza della gara per definire il nuovo partner creativo, che vede TBWA\Italia difendere un incarico pluriennale contro Aspen & Partners, Legas Delaney e YAM112003. Dopo aver firmato l’ultima campagna istituzionale del Gruppo ancora nel 2018, più recentemente e, cioè, a fine 2020, TBWA\Italia ne ha ideata una sull'efficienza energetica, che illustrava come il programma “CasaMia”, offerto dalla controllata TEP Energy Solution, aiuti i condomini italiani a diventare più efficienti, anche attraverso il Superbonus 110%. La procedura di gara arriva dopo quella analoga e che si è da poco conclusa con la conferma di OMD, per il planning. Alla gara per un budget di 3 milioni di euro hanno partecipato anche Starcom, The Media Lab e casiraghi greco&. Nel prossimo periodo, gli investimenti in ambito digital avranno un’importanza crescente per il brand del settore energetico e sempre più elevata sarà l’attenzione ai focus target. Grazie ad Omni, la piattaforma di precision marketing e insight del Gruppo Omnicom basata sul comportamento delle persone, sarà possibile per OMD intercettare l’audience qualificata e i media più efficaci per indirizzare al meglio le campagne. Quella tra Snam e OMD è anch’essa una partnership di lungo periodo, che risponde alla volontà dell’azienda di consolidare un approccio innovativo e distintivo in termini di comunicazione, puntando proprio sulle aree di forza di OMD: la capacità di identificare i touchpoint grazie a tecnologie sempre più sofisticate, la forza creativa e la conoscenza del target per massimizzare i valori del brand e, ovviamente, la spinta continua all’innovazione digitale.